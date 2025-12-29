प्यार में झगड़ा ! गर्लफ्रेंड पर धारदार हथियार से हमला, तमिलियन हमलावर गिरफ्तार
इस मामले में तमिलनाडु के एक युवक को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
Published : December 29, 2025 at 1:39 PM IST
कोलकाता (पश्चिम बंगाल): वेस्ट बंगाल में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस के अंदर गर्लफ्रेंड के कंधे पर चाकू मारकर घायल कर दिया है. इस मामले में दूसरे राज्य के एक युवक को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.
गौर करें तो इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. बता दें कि रविवार दोपहर कोलकाता के सेंट्रल बीबी गांगुली स्ट्रीट में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना प्यार से जुड़े झगड़े का नतीजा थी.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुचिपारा पुलिस स्टेशन के तहत 159 बीबी गांगुली स्ट्रीट पर मौजूद PP's Nest नाम के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 412 में एक कपल किराए पर रहता था. कहा जा रहा है कि रविवार शाम करीब 4:15 बजे उस आदमी ने अचानक अपनी गर्लफ्रेंड पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. कुछ ही पलों में हालात बहुत खराब हो गए. चाकू लगने से महिला के कंधे पर गहरा घाव हो गया और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा.
उसी समय, कमरे से चीखने की आवाज सुनकर गेस्टहाउस का स्टाफ मौके पर पहुंचा. पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया. मुचिपारा पुलिस स्टेशन की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को निकाल कर नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भेजा.
नॉर्थ 24 परगना की रहने वाली 38 साल की महिला का अभी इलाज चल रहा है. हालांकि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन उसे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.
मुचिपारा पुलिस स्टेशन ने बताया कि घटना में एक खास सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी में लेने की रिक्वेस्ट की जाएगी. घायल महिला की हालत में सुधार होने पर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा. घटना की जांच चल रही है.
कोलकाता पुलिस DC (सेंट्रल) इंदिरा मुखर्जी ने कहा, "घटना की जांच के बाद मामले के बारे में और जानकारी दे पाना संभव होगा."
इस बीच, पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी प्रणब कुमार सेल्वराज को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार व्यक्ति की उम्र करीब 40 साल है. वह चेन्नई के जेवी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है.
पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी गेस्ट हाउस के एक कमरे में बॉर्डर गार्ड का काम कर रहा था. शुरुआती पूछताछ में आरोपी के बयान में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आईं.
पुलिस का शुरुआती अंदाजा है कि हमला आपसी झगड़े का नतीजा था. हालांकि, आरोपी से आगे पूछताछ की जाएगी, ताकि पता चल सके कि इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमले में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार कहां से लाया गया था.
इस घटना से गेस्ट हाउस परिसर में कुछ देर के लिए तनाव फैल गया. पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. गेस्ट हाउस के रजिस्टर, CCTV फुटेज और स्टॉफ के बयानों की जांच की गई. जांच करने वाले यह भी पता लगा रहे हैं कि क्या आरोपी के साथ कोई और भी शामिल था, या कोई पहले से प्लान था.
