प्यार में झगड़ा ! गर्लफ्रेंड पर धारदार हथियार से हमला, तमिलियन हमलावर गिरफ्तार

कोलकाता (पश्चिम बंगाल): वेस्ट बंगाल में कोलकाता के एक गेस्ट हाउस के अंदर गर्लफ्रेंड के कंधे पर चाकू मारकर घायल कर दिया है. इस मामले में दूसरे राज्य के एक युवक को अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

गौर करें तो इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है. बता दें कि रविवार दोपहर कोलकाता के सेंट्रल बीबी गांगुली स्ट्रीट में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई. शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना प्यार से जुड़े झगड़े का नतीजा थी.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुचिपारा पुलिस स्टेशन के तहत 159 बीबी गांगुली स्ट्रीट पर मौजूद PP's Nest नाम के गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 412 में एक कपल किराए पर रहता था. कहा जा रहा है कि रविवार शाम करीब 4:15 बजे उस आदमी ने अचानक अपनी गर्लफ्रेंड पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. कुछ ही पलों में हालात बहुत खराब हो गए. चाकू लगने से महिला के कंधे पर गहरा घाव हो गया और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा.

उसी समय, कमरे से चीखने की आवाज सुनकर गेस्टहाउस का स्टाफ मौके पर पहुंचा. पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म किया गया. मुचिपारा पुलिस स्टेशन की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल महिला को निकाल कर नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल भेजा.

नॉर्थ 24 परगना की रहने वाली 38 साल की महिला का अभी इलाज चल रहा है. हालांकि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन उसे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है.

मुचिपारा पुलिस स्टेशन ने बताया कि घटना में एक खास सेक्शन के तहत केस दर्ज किया गया है. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पूछताछ के लिए उसे पुलिस कस्टडी में लेने की रिक्वेस्ट की जाएगी. घायल महिला की हालत में सुधार होने पर उसका बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा. घटना की जांच चल रही है.