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बेंगलुरु: गर्लफ्रेंड ने शादी से किया मना तो बॉयफ्रेंड ने डिनर पर बुलाकर मार डाला

शादी से मना करने पर एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की चाकू से गोदकर हत्या कर दी. यह घटना बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट में पाइपलाइन रोड पर देर रात हुई. अंजलि (23) की गर्दन पर चाकू से वार करके हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि आरोपी राजीव को गिरफ्तार कर लिया गया है.

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया. शादी का प्रस्ताव ठुकराने से नाराज बॉयफ्रेंड ने चाकू से वारकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया.

अंजलि और राजीव पहले एक ही जगह काम करते थे जहां से उनकी जान पहचान हुई. बाद में वे तीन-चार साल तक रिलेशनशिप में रहे. अंजलि और राजीव दोनों के परिवारों को इस बारे में पता था. लेकिन, अंजलि का परिवार उनकी शादी के लिए राजी नहीं था क्योंकि राजीव का क्रिमिनल बैकग्राउंड था. अंजलि भी अपने परिवार के फैसले से राजी हो गई और राजीव से दूरी बनाने लगी. लेकिन, पुलिस ने बताया कि राजीव एकतरफा बार-बार अंजलि की शादी के लिए जोर दे रहा था.

रविवार शाम करीब 8:30 बजे राजीव, अंजलि को डिनर के लिए पाइपलाइन रोड पर लाया था. इस दौरान दोनों में फिर से शादी की बात होने लगी लेकिन, अंजलि शादी के लिए तैयार नहीं हुई. इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ. गुस्से में राजीव ने अंजलि की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया. तुरंत ही आस-पास के लोगों ने अंजलि को अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एम.एस. रामैया अस्पताल भेज दिया गया.