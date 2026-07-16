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हरियाणा में नीट की छात्रा ने किया सुसाइड, अच्छे नंबर नहीं मिलने से डिप्रेशन में थी, विजयवाड़ा का रहने वाला है परिवार

फरीदाबाद में 18 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली. नीट की परीक्षा में अच्छे अंक नहीं मिले से वो डिप्रेशन में थी.

NEET aspirant suicide in Haryana
NEET aspirant suicide in Haryana (सांकेतिक फोटो. (IANS))
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 16, 2026 at 8:41 PM IST

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फरीदाबाद: सेक्टर-87 की एसआरएस रॉयल हिल्स में 18 वर्षीय छात्रा ने आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही भूपानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. मृतका अपने परिवार के साथ फरीदाबाद सेक्टर-87 स्थित एसआरएस रॉयल हिल्स में रहती थी.

नीट परीक्षा में नहीं मिले मनचाहे अंक, छात्रा ने की आत्महत्या: मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच उसने आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. परिजनों ने पुलिस को बताया कि दानविटा ने नीट की परीक्षा पास की थी, लेकिन उसे उम्मीद के अनुसार अंक नहीं मिले थे. इसी बात को लेकर वो काफी समय से मानसिक तनाव और डिप्रेशन में थी. परिजनों का कहना है कि इसी कारण उसने ये कदम उठाया.

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का है परिवार: बताया जा रहा है कि परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का रहने वाला है और पिछले काफी समय से फरीदाबाद के सेक्टर-88 स्थित एसआरएस रॉयल हिल्स में रह रहा है. मृतका के पिता कटेश्वर जेसीबी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत हैं. घटना के समय उसकी मां आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा गई हुई थीं, जबकि छात्रा घर पर अकेली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि "भूपानी थाना पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई थी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया. प्रारंभिक जांच में परिजनों ने बताया है कि छात्रा नीट परीक्षा में कम अंक आने के कारण काफी समय से मानसिक तनाव में थी. फिलहाल पुलिस मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई कर रही है."

सुसाइड कोई सॉल्यूशन नहीं है: अगर कोई कठिन समय से गुजर रहा है या उसे मदद की ज़रूरत है, तो कृपया किसी भरोसेमंद व्यक्ति या हेल्पलाइन से संपर्क करें. अगर आपके मन में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, या आप किसी दोस्त को लेकर परेशान हैं या आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन- 9152987821 पर कॉल करें. सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हेल्पलाइन खुला रहता है.

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