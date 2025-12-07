ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के इस स्कूल में शौचालय के लिए कतार में लगना पड़ता, देर होने पर कक्षा से बाहर कर देते शिक्षक

लड़कियों को शौच के लिए लाइन में लगना पड़ता है, 185 छात्राओं के लिए सिर्फ़ एक टॉयलेट है. लड़के खुले में जाते हैं.

Karnataka Public School
कतार में खड़ी छात्राएं. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 3:27 PM IST

|

Updated : December 7, 2025 at 3:39 PM IST

3 Min Read
दावणगेरे (कर्नाटक): कर्नाटक को भारत के समृद्ध राज्यों में है. दूसरी तरफ दावणगेरे जिले के मायकोंडा स्थित कर्नाटक पब्लिक स्कूल की बदहाली की झकझोर देने वाली हकीकत. शिक्षा के मंदिर में बुनियादी सुविधाओं का ऐसा अभाव है कि छात्राओं को केवल एक शौचालय के लिए लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है. यह स्थिति सरकारी तंत्र की घोर लापरवाही और उदासीनता को दर्शाती है.

राज्य सरकार ने मायकोंडा के आस-पास के गांवों के बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए एक कर्नाटक पब्लिक स्कूल स्वीकृत किया है. यह स्कूल कई वर्षों से शौचालय की समस्याओं का सामना कर रहा है. स्कूल के कुल 353 छात्रों में से, 185 हाई स्कूल के छात्रों को शौचालय जाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है. बाकी 168 छात्र खुले में शौच के लिए जाते हैं. एक छोटे से शौचालय में केवल चार इकाइयां (कम्पार्टमेंट) हैं.

स्कूल में बिगड़ती व्यवस्था के कारण अभिभावकों में असंतोष है. अभिभावकों ने मांग की है कि बच्चों के लिए तुरंत शौचालय बनाए जाएं. कुछ महीने पहले हाई स्कूल के छात्रों और छात्राओं के लिए अलग-अलग हाई-टेक शौचालय बनाने के लिए पत्राचार किया गया था. इसके अलावा, मायकोंडा ग्राम पंचायत को भी एक अनुरोध प्रस्तुत किया गया है. ग्रामीणों ने विधायक के.एस. बसवंतप्पा से इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है.

इस बारे में बात करते हुए एक छात्रा ने कहा, "हमारे स्कूल में 300 से अधिक छात्र हैं. वे अलग-अलग कस्बों से स्कूल आते हैं. ऐसी स्थिति है कि हमें शौचालय जाने के लिए कतार में खड़ा होना पड़ता है. आने-जाने में समय लगता है. एक और हाई-टेक शौचालय बनाया जाना चाहिए. कई वर्षों से यह समस्या रही है."

इस बारे में बात करते हुए, एक अन्य छात्रा ने कहा, "हर कोई कहता है कि वे इसे करवा देंगे. लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है. हम दो साल से समस्याओं का सामना कर रहे हैं. हमें शौचालय का उपयोग करने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ता है. इससे कक्षाओं में जाने में देरी होती है. इस वजह से शिक्षकों ने हमें कक्षा से बाहर रोक दिया है."

क्या कहते हैं स्कूल प्रशासनः इस बारे में बात करते हुए, प्रभारी उप-प्रधानाचार्य नागराज ने कहा, "लड़कियों के लिए एक शौचालय में चार इकाइयां (कम्पार्टमेंट) हैं. 185 हाई स्कूल की छात्राएं वहां शौचालय का उपयोग करती हैं. बाकी लड़के खुले में शौच के लिए जाते हैं. शौचालय जाने के लिए दस मिनट से अधिक समय तक कतार में खड़े रहना एक समस्या है. हमने पहले ही ग्राम पंचायत को लिख दिया है."

Last Updated : December 7, 2025 at 3:39 PM IST

