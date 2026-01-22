ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर: कॉलेज में क्लासमेट ने छात्रा पर चाकू से किया हमला, हॉस्पिटल में भर्ती

कोयंबटूर: कॉलेज में क्लासमेट ने छात्रा पर चाकू से किया हमला, हॉस्पिटल में भर्ती ( ETV Bharat )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): जिले के सरवनमपट्टी (Saravanampatti) में एक प्राइवेट कॉलेज में एक लड़के ने एक छात्रा को चाकू मार दिया, जिससे हंगामा मच गया. यह कोयंबटूर का जाना-माना प्राइवेट आर्ट्स और साइंस कॉलेज है और एक हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं.

कोयंबटूर के आरएस पुरम इलाके की एक लड़की इस कॉलेज में बीएससी (IT) कोर्स में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. ऐसा लगता है कि छात्रा और उसकी क्लास का एक लड़का दोस्त थे. कयास लग रहे हैं कि लड़की के दूसरे स्टूडेंट्स से बात करने को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होती थी. साथ ही लड़के ने लड़की पर दूसरे स्टूडेंट्स से बात न करने का दबाव डाला.

बताया गया है कि गुरुवार सुबह (22 जनवरी) जब लड़की हमेशा की तरह कॉलेज पहुंची, तो उनके बीच बहस हो गई. इस दौरान गुस्से में लड़के ने अपने पास छिपाया हुआ चाकू निकाला और लड़की की गर्दन, गाल और हाथों पर कई वार किए. लड़की को गंभीर चोटें आईं और वह वहीं गिर गई.

कॉलेज के स्टाफ ने जब लड़की को खून से लथपथ देखा तो उसे बचाया और उसी कॉलेज ग्रुप के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया. छात्रा का अभी इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलने पर, सरवनमपट्टी पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच कर रही है.