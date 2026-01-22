ETV Bharat / bharat

कोयंबटूर: कॉलेज में क्लासमेट ने छात्रा पर चाकू से किया हमला, हॉस्पिटल में भर्ती

कोयंबटूर के आरएस पुरम इलाके की छात्रा जाने-माने प्राइवेट आर्ट्स और साइंस कॉलेज में पढ़ती है, बीएससी (IT) फर्स्ट ईयर में है.

Girl Student Stabbed By Classmate at College Campus in Coimbatore Tamil Nadu
कोयंबटूर: कॉलेज में क्लासमेट ने छात्रा पर चाकू से किया हमला, हॉस्पिटल में भर्ती (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 22, 2026 at 7:30 PM IST

कोयंबटूर (तमिलनाडु): जिले के सरवनमपट्टी (Saravanampatti) में एक प्राइवेट कॉलेज में एक लड़के ने एक छात्रा को चाकू मार दिया, जिससे हंगामा मच गया. यह कोयंबटूर का जाना-माना प्राइवेट आर्ट्स और साइंस कॉलेज है और एक हजार से अधिक छात्र पढ़ते हैं.

कोयंबटूर के आरएस पुरम इलाके की एक लड़की इस कॉलेज में बीएससी (IT) कोर्स में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है. ऐसा लगता है कि छात्रा और उसकी क्लास का एक लड़का दोस्त थे. कयास लग रहे हैं कि लड़की के दूसरे स्टूडेंट्स से बात करने को लेकर उनके बीच अक्सर बहस होती थी. साथ ही लड़के ने लड़की पर दूसरे स्टूडेंट्स से बात न करने का दबाव डाला.

बताया गया है कि गुरुवार सुबह (22 जनवरी) जब लड़की हमेशा की तरह कॉलेज पहुंची, तो उनके बीच बहस हो गई. इस दौरान गुस्से में लड़के ने अपने पास छिपाया हुआ चाकू निकाला और लड़की की गर्दन, गाल और हाथों पर कई वार किए. लड़की को गंभीर चोटें आईं और वह वहीं गिर गई.

कॉलेज के स्टाफ ने जब लड़की को खून से लथपथ देखा तो उसे बचाया और उसी कॉलेज ग्रुप के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया. छात्रा का अभी इलाज चल रहा है.

घटना की जानकारी मिलने पर, सरवनमपट्टी पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच कर रही है.

राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले, इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है. विपक्षी नेताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.

कुछ महीने पहले ही, कोयंबटूर एयरपोर्ट के पीछे एक कॉलेज छात्र के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, जब वह एक कार में बैठकर अपने पुरुष दोस्त से बात कर रही थी.

इस घटनाओं पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा है कि छात्रों की नई पीढ़ी में इस बात के लिए जोरदार जागरूकता लाने की जरूरत है कि हिंसा भी किसी समस्या का समाधान नहीं है.

