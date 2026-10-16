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पोर्टल से 'गायब' हुआ गांव, सरकारी सिस्टम में अटका बेटियों का भविष्य, छात्राओं के नहीं बन रहे प्रमाण पत्र

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से महज 15 किलोमीटर दूर शेरागांव (सेरागांव) की बेटियां 12वीं पास करने के बाद भी सरकारी मदद के लिए भटक रही हैं. ' अपणि सरकार पोर्टल ' पर गांव का नाम नहीं होने से जाति, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं. नतीजा ये है कि नंदा गौरा योजना का लाभ लेने की उम्मीद लगाए बैठी छात्राओं के सामने आवेदन की समय सीमा खत्म होने का डर है. वहीं, गांव की समस्या सामने आने के बाद शासन ने जल्द समाधान का भरोसा दिया है.

देहरादून से सहस्रधारा की ओर जाने वाले रास्ते पर बसा शेरागांव (सेरागांव) भले ही राजधानी से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर हो, लेकिन यहां रहने वाले लोगों के लिए सरकारी सुविधाओं तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है. मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सैरा यानी शेरा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी ऑनलाइन व्यवस्था में उनके गांव का नाम दर्ज नहीं होने के कारण उन्हें जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है.

गरीब परिवारों के लिए योजना का सहारा, लेकिन आवेदन से पहले ही खड़ी हो गई मुश्किल: शेरागांव की इन छात्राओं की परेशानी को समझने के लिए उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी देखना जरूरी है. कई परिवार मजदूरी और छोटे-मोटे काम करके घर चलाते हैं. ऐसे परिवारों के लिए बच्चों की आगे की पढ़ाई का खर्च उठाना आसान नहीं होता.

" हम उत्तराखंड की मूल निवासी हैं और राजधानी के नजदीक रहते हैं. इसके बावजूद हमें जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है. गांव की समस्या जल्द दूर होनी चाहिए. ताकि, बेटियों को उनके अधिकारों से वंचित न रहना पड़े."- आंचल राणा, छात्रा

वहीं, छात्रा आंचल राणा भी कॉलेज की पढ़ाई के साथ कंप्यूटर कोर्स कर रही हैं. उनका कहना है कि सरकार बेटियों को पढ़ाने, आगे बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं चलाती है, लेकिन जब किसी गांव का नाम ही सरकारी पोर्टल पर नहीं हो, तो वहां की बेटियां इन योजनाओं का लाभ कैसे लेंगी?

" आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर बताई गई है और अब तक हमारे जरूरी प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं. मुझे डर है कि अगर समय रहते कागजात तैयार नहीं हुए, तो मैं इस योजना का लाभ लेने से चूक सकती हूं. सरकार से अपील है कि हमारे गांव का नाम जल्द पोर्टल पर जोड़ा जाए. ताकि, मेरे जैसे छात्र समय रहते आवेदन कर सकें और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जरूरी मदद हासिल कर सकें. "- अनीषा, छात्रा

इसके लिए योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके परिवार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने पहुंचीं, तो उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा. अनीषा ने सरकार से गुहार लगाते उनकी समस्या का समाधान करने की मांग की है. अनीषा का कहना है कि,

सिया के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं सरकारी व्यवस्था की इस खामी के कारण उनकी पढ़ाई की राह मुश्किल न हो जाए. इसी ग्राम पंचायत के बसवाल गांव की छात्रा अनीषा भी नंदा गौरा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं बनवा पा रही हैं. अनीषा ने बताया कि 12वीं पास करने के बाद वे आगे पढ़ना चाहती हैं.

" प्रदेश के दूसरे इलाकों में छात्र-छात्राएं अपने प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे गांव के बच्चों को इसी काम के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है. सरकार को जल्द से जल्द गांव का नाम पोर्टल पर जोड़ना चाहिए, ताकि हम भी बाकी बच्चों की तरह अपने प्रमाण पत्र बनवाकर योजना के लिए आवेदन कर सकें. "- सिया भंडारी, छात्रा

वहीं, छात्रा सिया भंडारी ने भी अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि 12वीं पास करने के बाद वे कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी कर रही हैं. नंदा गौरा योजना का फॉर्म भरने के लिए जब वे साइबर कैफे गईं, तो पता चला कि पोर्टल की सूची में शेरागांव का नाम नहीं है. सिया का कहना है कि,

अंशिका का कहना है कि हमारा गांव राजधानी के इतने करीब होने के बावजूद उन्हें बुनियादी सरकारी सेवाओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है. उन्हें चिंता है कि अगर समय पर आवेदन नहीं हो पाया, तो आगे की पढ़ाई के लिए मिलने वाली मदद से वे वंचित रह सकती हैं.

" मेरे माता-पिता दिहाड़ी मजदूरी करके परिवार का खर्च चलाते हैं. ऐसे में निजी कॉलेजों की फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्च उठाना उनके परिवार के लिए आसान नहीं है. सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए बड़ी मदद साबित हो सकती थी, लेकिन प्रमाण पत्रों के अभाव में योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पा रही है. "- अंशिका भंडारी, छात्रा

अंशिका और गांव की दूसरी लड़कियां 12वीं पास करने के बाद कॉलेज में दाखिला लेने और आगे की पढ़ाई की तैयारी कर रही थीं, लेकिन जब वे आवेदन भरने के लिए साइबर कैफे पहुंचीं, तो उन्हें पता चला कि पोर्टल पर उनके गांव का नाम ही नहीं दिख रहा है. अंशिका बताती हैं कि,

श्वेता चाहती हैं कि जिम्मेदार अधिकारी इस समस्या को गंभीरता से लें और जल्द से जल्द गांव का नाम पोर्टल पर दर्ज कराया जाए, ताकि उनका भविष्य किसी तकनीकी या प्रशासनिक चूक के कारण प्रभावित न हो. इसी तरह गांव की दूसरी छात्रा अंशिका भंडारी की परेशानी भी कुछ ऐसी ही है.

" यदि मुझे नंदा गौरा योजना के तहत आर्थिक सहायता मिलती है, तो आगे की पढ़ाई में काफी मदद मिलेगी, लेकिन प्रमाण पत्र नहीं बन पाने के कारण वे आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही हैं. जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मेहनत की है, तो सरकारी व्यवस्था की कमी का खामियाजा मुझे क्यों भुगतना पड़े? "- श्वेता, छात्रा

उनके लिए यह केवल कॉलेज में दाखिला लेने का सवाल नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ाया गया पहला कदम है. श्वेता ने अपनी समस्या रखी.

12वीं पास कर आगे पढ़ना चाहती हैं बेटियां, लेकिन कागजों के अभाव में रुकी उम्मीद: इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा परेशानी उन छात्राओं को हो रही है, जिन्होंने 12वीं पास करने के बाद उच्च शिक्षा हासिल करने के सपने देखे हैं. शेरागांव की छात्रा श्वेता राणा भी इन्हीं में से एक हैं. श्वेता ने मेहनत करके 12वीं की परीक्षा पास की है और आगे कानून की पढ़ाई करना चाहती हैं.

शेरागांव के लोगों का कहना है कि वे पिछले करीब एक साल से इस समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट रहे हैं. इसके बावजूद समस्या दूर नहीं हो सकी है. अब नंदा गौरा योजना के आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक आने के कारण छात्राओं और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है.

'अपणि सरकार पोर्टल' पर शेरागांव नहीं: ग्रामीणों के मुताबिक, गांव का नाम ' अपणि सरकार पोर्टल ' पर उपलब्ध नहीं होने के कारण जाति, मूल निवास और आय जैसे प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है. उत्तराखंड में नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए इस पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन किया जाता है, लेकिन जब संबंधित गांव का नाम ही सूची में दिखाई नहीं देता, तो ग्रामीणों के सामने आवेदन करने का रास्ता बंद हो जाता है.

छात्राओं की बढ़ी चिंता: यह समस्या केवल एक दस्तावेज बनवाने तक सीमित नहीं है. इसका सीधा असर उन छात्राओं पर पड़ रहा है, जिन्होंने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की है और अब आगे की पढ़ाई के लिए सरकार की नंदा गौरा योजना से मिलने वाली आर्थिक सहायता का इंतजार कर रही हैं. जिन बेटियों के लिए यह मदद कॉलेज की फीस और आगे की पढ़ाई का सहारा बन सकती है, वे आज अपने ही गांव का नाम सरकारी पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए परेशान हैं.

स्कूल तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की फीस, किताबें, आने-जाने का खर्च और दूसरे जरूरी खर्च परिवार के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालते हैं. ऐसे में सरकारी योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता उनके लिए बड़ी राहत बन सकती है. नंदा गौरा योजना का लाभ लेने की उम्मीद लगाए बैठी छात्राओं के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे जरूरी प्रमाण पत्र ही नहीं बनवा पा रही हैं.

यानी योजना के लिए पात्रता और आवेदन की दूसरी शर्तों पर आगे बढ़ने से पहले ही वे सरकारी व्यवस्था में अटक गई हैं. यहां सवाल केवल कुछ छात्राओं के प्रमाण पत्रों का नहीं है. सवाल ये भी है कि ऑनलाइन सेवाओं पर निर्भर सरकारी व्यवस्था में अगर किसी गांव का नाम दर्ज नहीं है, तो वहां के लोगों को अपनी जरूरतों के लिए किसके पास जाना चाहिए?

पोर्टल पर गांव का नाम ही नहीं दिख रहा (फोटो सोर्स- Sanjay Singh)

ग्रामीणों के मुताबिक, गांव के नाम से जुड़ी यह परेशानी लंबे समय से बनी हुई है. इसके बावजूद इसका समाधान नहीं हो सका. अब आवेदन की अंतिम तारीख करीब आने के कारण छात्राओं के पास इंतजार करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है. अगर समय रहते प्रमाण पत्र नहीं बने और आवेदन नहीं हो पाया, तो उन्हें योजना का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है.

ग्रामीणों का सवाल- राजधानी के पास होकर भी क्यों भटक रहे लोग? शेरागांव के निवासी संदीप भंडारी ने इस समस्या पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे देहरादून राजधानी के नजदीक सहस्रधारा क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उन्हें परेशान होना पड़ रहा है. उनका कहना है कि,

"सरकार की ओर से लोगों को सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन हमारे गांव में स्थिति अलग है. जब सरकारी पोर्टल पर गांव का नाम ही नहीं दिखता, तो लोग अपने जरूरी काम कैसे करवाएं?"- संदीप भंडारी, ग्रामीण

संदीप भंडारी के मुताबिक, सबसे ज्यादा चिंता बच्चों के भविष्य को लेकर है. गांव की बेटियां आगे पढ़ना चाहती हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं बन पाने के कारण उन्हें योजना का लाभ लेने में दिक्कत आ रही है. उन्होंने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि इस मामले को जल्द सुलझाया जाए, ताकि गरीब परिवारों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो.

शेरागांव की छात्राएं (फोटो- ETV Bharat)

इस मुद्दे पर छात्र नेता और कॉलेज महासंघ की उपाध्यक्ष अनीता भंडारी ने भी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. अनीता का कहना है कि गांव की कई छात्राएं नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए परेशान हैं. जब वे साइबर कैफे पहुंचती हैं, तो पता चलता है कि ग्राम पंचायत शेरागांव का नाम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है.

"यह समस्या केवल तकनीकी परेशानी मानकर टालने वाली नहीं है, क्योंकि इसका असर सीधे छात्राओं की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ रहा है. अगर समय रहते प्रमाण पत्र जारी नहीं हुए और छात्राओं को योजना का लाभ लेने का मौका नहीं मिला, तो मैं इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगी. बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं चलाने के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि वे योजनाएं जरूरतमंदों तक पहुंच सकें."- अनीता भंडारी, स्थानीय छात्र नेता

प्रधान बोले- अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया मामला, फिर भी नहीं निकला समाधान: ग्राम पंचायत शेरागांव के प्रधान संजय सिंह उर्फ संजू राणा ने बताया कि गांव में करीब 110 से ज्यादा परिवारों के साथ सैकड़ों युवा इस समस्या से प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि गांव का नाम अपनी सरकार पोर्टल पर नहीं दिखने के कारण लोगों को जरूरी प्रमाण पत्र बनवाने में दिक्कत आ रही है.

"जब मसूरी तहसील का पुनर्गठन हुआ था, तो संभव है कि उसी दौरान हुई किसी तकनीकी या प्रशासनिक चूक के कारण गांव का नाम पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गया हो. हालांकि, इस चूक की वास्तविक वजह की पुष्टि संबंधित विभागों की जांच और रिकॉर्ड से ही हो सकेगी."- संजय सिंह उर्फ संजू राणा, ग्राम प्रधान शेरागांव

संजय सिंह ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को दूर कराने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए हैं. क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के माध्यम से पत्र भिजवाया गया. देहरादून जिलाधिकारी से भी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर गांव की समस्या के बारे में जानकारी दी गई. इसके बावजूद उनके मुताबिक, आईटीडीए के स्तर पर मामले का समाधान होने में देरी होती रही.

चिंता में ग्रामीण (फोटो- ETV Bharat)

प्रधान ने चिंता जताई कि आवेदन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर नजदीक है और अगर उससे पहले गांव का नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं हुआ, तो कई छात्राएं समय पर आवेदन करने से चूक सकती हैं. उन्होंने मांग की कि मामले को सामान्य शिकायत की तरह देखने के बजाय प्राथमिकता से निपटाया जाए. क्योंकि, इससे सीधे बेटियों की पढ़ाई और सरकारी योजना का लाभ जुड़ा हुआ है.

सचिव आईटी ने माना मामला गंभीर, राजस्व विभाग से बातचीत और तकनीकी टीम को निर्देश: ग्रामीणों की परेशानी और छात्राओं के भविष्य से जुड़े इस मामले पर सचिव आईटी पंकज पांडे ने कहा कि प्रकरण उनके संज्ञान में आते ही इसे प्राथमिकता पर लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि,

"अपनी सरकार पोर्टल का संचालन आईटीडीए करता है, लेकिन गांवों और राजस्व से संबंधित जानकारी को अपडेट करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग यानी राजस्व विभाग की होती है. ऐसे में गांव का नाम पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होने की समस्या को दूर करने के लिए संबंधित विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई जरूरी है. इस संबंध में राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों से बातचीत की जा रही है. इसके साथ ही तकनीकी टीम को भी जरूरी निर्देश दिए गए हैं."- पंकड पांडे, सचिव आईटी

उन्होंने भरोसा दिलाया कि समस्या को जल्द ठीक करने का प्रयास किया जाएगा. ताकि, छात्राओं के प्रमाण पत्र समय रहते बन सकें और वे नंदा गौरा योजना सहित अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें. शासन की ओर से मिले इस आश्वासन के बाद अब गांव के लोगों को समाधान का इंतजार है. हालांकि, ग्रामीणों के लिए सबसे जरूरी बात यह होगी कि पोर्टल पर गांव का नाम कब तक दर्ज होता है और छात्राओं के प्रमाण पत्र कितनी जल्दी बन पाते हैं.

अब सवाल समाधान का, ताकि सरकारी लापरवाही की कीमत बेटियों को न चुकानी पड़े: शेरागांव का मामला सरकारी योजनाओं और ऑनलाइन सेवाओं के बीच तालमेल की अहमियत को सामने लाता है. एक ओर सरकार बेटियों की शिक्षा और आर्थिक सहायता के लिए योजनाएं चला रही है, वहीं दूसरी ओर गांव का नाम पोर्टल पर दर्ज नहीं होने जैसी समस्या जरूरतमंद परिवारों को उन योजनाओं तक पहुंचने से रोक रही है.

ग्रामीणों ने रखी अपनी समस्या (फोटो- ETV Bharat)

ग्रामीणों की शिकायत है कि वे लंबे समय से इस परेशानी को उठा रहे हैं, लेकिन समाधान में देरी का सबसे ज्यादा असर छात्राओं पर पड़ रहा है. अब जबकि सचिव आईटी ने मामले को प्राथमिकता पर लेने और संबंधित अधिकारियों से बातचीत का भरोसा दिया है, तो उम्मीद है कि जल्द रास्ता निकलेगा, लेकिन गांव की बेटियों के लिए सिर्फ आश्वासन काफी नहीं है. उन्हें समय पर प्रमाण पत्र चाहिए, आवेदन करने का अवसर चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए जरूरी सहायता हासिल करने का मौका चाहिए.

प्रशासन के सामने चुनौती यही है कि वह पोर्टल पर गांव का नाम दर्ज करने और प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करें. ताकि, सरकारी व्यवस्था की एक चूक इन छात्राओं के भविष्य के रास्ते में रुकावट न बने. शेरागांव की बेटियां अब यही उम्मीद कर रही हैं कि उनकी आवाज शासन तक पहुंचने के बाद समस्या का वास्तविक समाधान भी जल्द जमीन पर दिखाई देगा.

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