पिता-भाई ने की प्रेमी की हत्या, युवक के घर जाकर लड़की ने डेड बॉडी से की शादी

महाराष्ट्र के नांदेड़ में प्रेम संबंधों के चलते युवक की हत्या कर दी गई. इस मामले में लड़की के पिता-भाई को गिरफ्तार किया गया है.

पिता-भाई ने की प्रेमी की हत्या, युवक के घर जाकर लड़की ने शव से की शादी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 29, 2025 at 8:26 PM IST

नांदेड़ (महाराष्ट्र): नांदेड़ जिले में पिता और भाई ने लड़की के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद लड़की ने अपने ही परिवार के खिलाफ बगावत कर दी और प्रेमी के घर जाकर उसके डेड बॉडी से शादी कर ली. लड़की ने पिता-भाई समेत अन्य आरोपों के लिए फांसी की सजा की मांग की. हत्याकांड के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत शिंदे ने कहा, "पुलिस ने इस हत्या केस में FIR दर्ज कर ली है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की पूछताछ जारी है."

लड़की युवक से प्यार करती थी. लेकिन उसके परिवार वाले इसका कड़ा विरोध कर रहे थे. प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के पिता ने दो बेटों और अन्य के साथ मिलकर गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे नांदेड़ शहर के पुराने गंज इलाके में प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, पहले युवक को गोली मारी गई, फिर सिर पर गंभीर वार करके उसे मार डाला गया.

इस घटना के बाद लड़की मृत प्रेमी के घर गई और अंतिम संस्कार से पहले, उसने शव के सामने माथे पर उसके नाम का सिंदूर लगाया और प्रेमी के शव से शादी कर ली. इस मौके पर लड़की ने मांग की कि कातिल पिता, मां और भाइयों को फांसी दी जाए.

मृतक प्रेमी
मृतक प्रेमी (ETV Bharat)

बताया गया है कि मृतक युवक लड़की के भाई का दोस्त था, और उसका घर आना-जाना था. लेकिन, लड़की के परिवार को उनके प्यार की भनक लग गई. इसके बाद लड़की के भाई ने प्रेमी को अपने बहन से दूर रहने की धमकी दी थी. लेकिन 27 नवंबर की शाम को लड़की के पिता ने दो बेटों और अन्य साथियों के साथ मिलकर प्रेमी की पिटाई कर दी. उसे गोली मार दी गई और सिर में चाकू घोंप दिया गया.

यह भी पता चला है कि मृतक युवक का क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है. मृतक की मां की शिकायत के आधार पर इतवारा थाने की पुलिस ने लड़की के माता-पिता और दो भाइयों समेत आठ लोगों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया. पुलिस ने कुछ ही घंटों में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. चर्चा है कि लड़की की मां हत्या से दो घंटे पहले युवक के घर गई थी और उसे धमकाया था.

लड़की ने बताया, "मैं और मेरा बॉयफ्रेंड तीन साल से प्यार में थे. मेरे परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया. मेरे बॉयफ्रेंड के जेल से छूटने के बाद, मेरे परिवार वाले उसे मारने की साजिश रच रहे थे. वे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे." लड़की ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "जातिवाद के कारण यह हत्या की गई है, हत्यारों को फांसी दी जानी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए. भले ही वह अब नहीं है, हमारा प्यार अमिट है, मैं उसके घर में रहूंगी."

