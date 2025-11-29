पिता-भाई ने की प्रेमी की हत्या, युवक के घर जाकर लड़की ने डेड बॉडी से की शादी

ETV Bharat / bharat

पिता-भाई ने की प्रेमी की हत्या, युवक के घर जाकर लड़की ने शव से की शादी ( ETV Bharat )

नांदेड़ (महाराष्ट्र): नांदेड़ जिले में पिता और भाई ने लड़की के प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. इस घटना के बाद लड़की ने अपने ही परिवार के खिलाफ बगावत कर दी और प्रेमी के घर जाकर उसके डेड बॉडी से शादी कर ली. लड़की ने पिता-भाई समेत अन्य आरोपों के लिए फांसी की सजा की मांग की. हत्याकांड के संबंध में पुलिस उपाधीक्षक प्रशांत शिंदे ने कहा, "पुलिस ने इस हत्या केस में FIR दर्ज कर ली है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. आगे की पूछताछ जारी है." लड़की युवक से प्यार करती थी. लेकिन उसके परिवार वाले इसका कड़ा विरोध कर रहे थे. प्रेम प्रसंग के चलते लड़की के पिता ने दो बेटों और अन्य के साथ मिलकर गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे नांदेड़ शहर के पुराने गंज इलाके में प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक, पहले युवक को गोली मारी गई, फिर सिर पर गंभीर वार करके उसे मार डाला गया. इस घटना के बाद लड़की मृत प्रेमी के घर गई और अंतिम संस्कार से पहले, उसने शव के सामने माथे पर उसके नाम का सिंदूर लगाया और प्रेमी के शव से शादी कर ली. इस मौके पर लड़की ने मांग की कि कातिल पिता, मां और भाइयों को फांसी दी जाए. मृतक प्रेमी (ETV Bharat)