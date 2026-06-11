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'चलती ट्रेन में दोस्ती, फिर बाथरूम में बंधक..' आगरा के युवक और प्रयागराज की युवती का बिहार में हाई-वोल्टेज ड्रामा

सासाराम रेलवे स्टेशन के बाहर युवक-युवती के बीच मारपीट हो रही थी, लेकिन तभी भीड़ ने पुलिस बुला ली. फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा..पढ़ें-

चलती ट्रेन में युवक-युवती की दोस्ती फिर हाई वोल्टेज ड्रामा
चलती ट्रेन में युवक-युवती की दोस्ती फिर हाई वोल्टेज ड्रामा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 8:40 PM IST

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रोहतास : बिहार के रोहतास में सासाराम रेलवे स्टेशन के बाहर गुरुवार लड़का और लड़की के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. युवती का आरोप है कि लड़के ने उसे चलती ट्रेन में जबरन बंधक बनाकर ट्रेन के टॉयलेट में कैद कर दिया.

चलती ट्रेन में युवक-युवती की हुई दोस्ती : जानकारी के अनुसार आगरा से गया की ओर जा रही एक ट्रेन में सफर के दौरान युवक और युवती की मुलाकात हुई. बताया जाता है कि दोनों आगरा से ही ट्रेन में सवार हुए थे. युवती को प्रयागराज स्टेशन पर उतरना था, लेकिन रास्ते में हुई दोस्ती के बाद युवक ने उसे प्रयागराज में ट्रेन से उतरने नहीं दिया.

शौचालय में युवक ने युवती को बनाया बंधक : इधर युवती का आरोप है की ट्रेन जब मुगलसराय स्टेशन पहुंची तब भी युवक ने उसे उतरने नहीं दिया और जबरन ट्रेन के शौचालय में बंद कर दिया. इसके बाद ट्रेन खुलने पर भी वह उसे बाथरूम में बंद रखे रहा. युवती का कहना है कि जब उसने विरोध किया और शोर मचाया तो युवक ने चाकू और ब्लेड दिखाकर उसे डराने-धमकाने की कोशिश की.

''युवक के द्वारा जबरन हमें ट्रेन के शौचालय में बंद कर दिया गया. विरोध करने पर चाकू और ब्लेड दिखाकर शक्ल बर्बाद करने की धमकी देता रहा. फिर किसी तरह बाथरूम से बाहर निकल कर भागी.''- पीड़ित युवती

युवती के शोर मचाने पर यात्रियों ने की मदद : बताया जाता है कि सासाराम रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकने के बाद युवती ने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया. उसकी आवाज सुनकर अन्य यात्रियों ने मदद की, जिसके बाद ही वह बाथरुम से बाहर निकल सकी और ट्रेन से उतरकर स्टेशन के बाहर की ओर भागी.

सासाराम स्टेशन के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा : आरोपी युवक भी उसके पीछे-पीछे स्टेशन से बाहर आ गया. स्टेशन परिसर से बाहर धर्मशाला मोड़ के पास पहुंचने पर युवती ने हिम्मत जुटाते हुए युवक को पकड़ लिया. उसके साथ हाथापाई शुरू कर दी. कुछ ही देर में वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी.

आगरा का युवक और प्रयागराज की युवती : सूचना मिलते हैं नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस के अनुसार युवक खुद को आगरा का निवासी बता रहा है और उसका कहना है कि वह गया जा रहा था तथा सफर के दौरान ही उसकी युवती से दोस्ती हुई थी.

युवती ने अपने परिजनों को बुलाया सासाराम : फिलहाल पुलिस दोनों को थाना लेकर गई है. युवती के आवेदन के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. वहीं युवती ने अपने परिजनों को भी सासाराम बुलाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है.

जांच में जुटी पुलिस : स्टेशन के बाहर धर्मशाला मोड़ पर काफी देर तक चले इस घटनाक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही. मामले को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं, जबकि पुलिस तथ्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है.

''मामले में जांच की जा रही है. दोनों आगरा के निवासी हैं. ट्रेन में किसी बात को लेकर आपस में लड़ाई हुई. परिजनों को बुलाया गया है. फिलहाल पूछताछ की जा रही है.''- शिवेंद्र कुमार, थानाध्यक्ष नगर थाना, सासाराम

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