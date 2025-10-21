ETV Bharat / bharat

17 साल की असीमा ने तोड़ी सदियों पुरानी परंपरा, वैदिक मंत्रों के साथ कराया महायज्ञ

अपने घर में पहली बार गणपति होमम करने के बाद, उन्हें आस-पास के घरों से निमंत्रण मिलने लगे.

Ganapathi Homam In Kerala
असीमा अग्निहोत्री. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 5:00 PM IST

Updated : October 21, 2025 at 6:40 PM IST

संदीप बालकृष्णन

कासरगोड: केरल के कासरगोड में, 17 वर्षीय असीमा अग्निहोत्री ने सदियों पुरानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए वैदिक मंत्रों के साथ महा गणपति होमम कराया. यह अनुष्ठान परंपरागत रूप से केवल पुरुषों तक सीमित रहा है. अदूर के सत्य नारायण और रंजीता कुमारी की बेटी दक्षिण भारत में ऐसा करने वाली पहली लड़की बनीं.

'असीमा' का अर्थ होता है "बिना किसी सीमा या बंधन के". असीमा ने अपने नाम के अर्थ को साकार किया. इस युवा लड़की ने पुरोहिती में लिंग की सीमा को मिटा दिया है. असीमा, कर्नाटक के पुत्तूर में पीयूसी (प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स) की छात्रा हैं. गणपति होमम करते समय, उनके भाई अद्वैत अग्निहोत्री उनकी सहायता करते हैं. असीमा ने कासरगोड जिले और कर्नाटक के कई हिस्सों में गणपति होमम का आयोजन किया है.

असीमा अग्निहोत्री. (ETV Bharat)

डेलमपडी के अदूर स्थित अपने घर में पहली बार गणपति होमम करने के बाद, उन्हें आस-पास के घरों से निमंत्रण मिलने लगे. उन्होंने मुलेरिया स्थित विद्याश्री में और पुत्तूर स्थित एक कॉलेज भवन में एक कार्यक्रम के दौरान भी होमम का आयोजन कराया है. पहले तो कुछ लोगों ने हैरानी जताई, लेकिन जब उन्होंने वैदिक मंत्रों का सटीक उच्चारण और अनुष्ठान करते देखा, तो उनके सारे संदेह दूर हो गए.

उनके पिता सत्य नारायण ने ईटीवी भारत को बताया कि असीमा ने सुल्लिया नागराज भट्ट से तीन साल तक वेदों का अध्ययन किया. जिसके बाद उसने गणपति होमम करना सीखा. उन्होंने आगे कहा, "कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि लड़कियों को वेदों का अध्ययन या होमम जैसे अनुष्ठान नहीं करने चाहिए. वैदिक शिक्षा ही ज्ञान है, और ज्ञान का कोई लिंग नहीं होता."

असीमा और अद्वैत ने एक साथ उपनयन संस्कार (पवित्र धागा) कराया. न तो रिश्तेदारों ने और न ही स्थानीय लोगों ने कोई आपत्ति जताई. उनके पिता ने कहा, "वह इसे पेशे के तौर पर नहीं कर रही है. यह आध्यात्मिक समर्पण का एक कार्य है, और वह इसे जारी रखना चाहती है." असीमा ने सभी से मिले प्रोत्साहन और समर्थन पर भी खुशी जताई.

Maha Ganapathi Homam In Kerala
होम करती असीमा. (ETV Bharat)

क्या है गणपति होमः

महा गणपति होम एक वैदिक अनुष्ठान है जो जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने और सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है. यह आमतौर पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत से पहले बाधाओं को दूर करने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है. यह नए घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी किया जाता है. लोगों का मानना ​​है कि महा गणपति होम करने से समृद्धि आती है. भक्तों का कहना है कि यह अनुष्ठान बहुत जल्दी फल देता है.

Last Updated : October 21, 2025 at 6:40 PM IST

