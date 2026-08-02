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पीएम मोदी ने दी माफी, मां ने कहा, 'बेटी को नया जीवन मिला'

सीजेपी आंदोलन के दौरान लड़की ने पीएम मोदी को कहे थे अपशब्द.

PM Modi
पीएम नरेंद्र मोदी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 4:07 PM IST

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नई दिल्ली : वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने वाली लड़की ने माफी मांग ली है. उसने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें माफ कर दिया, यहा उनका बड़प्पन है. उसने वीडियो जारी कर इसे पोस्ट किया. उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है.

इस लड़की की मां ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री की आभारी हैं कि उन्होंने उनकी बेटी को "माफ करने का फैसला" किया, और कहा कि इससे उसकी बेटी को "एक नया जीवन" मिला है.

सीजेपी द्वारा आयोजित प्रोटेस्ट में शामिल लड़की की मां का वीडियो पीएम मोदी के उस वीडियो संदेश के बाद आया है, जिसमें पीएम ने कहा था कि उन्होंने अपशब्द कहने वाले बच्चों को माफ कर दिया है.

बेटी को माफ किए जाने के बाद उस महिला ने एक न्यूज एजेंसी को बताया, “प्रधानमंत्री मोदी ने इतने गंदे और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने वाली बच्ची को माफ करके अपनी महानता दिखाई है. आज उसका जन्मदिन है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सबसे बड़ा उपहार दिया है, जीवनदान. आज इस बच्ची का पुनर्जन्म हुआ है.”

पीएम मोदी ने कहा था कभी-कभी हमारी जीभ हमारे दांतों के नीचे आ जाती है और खून निकल आता है, लेकिन हमारे दांत नहीं टूटते—क्योंकि दांत हमारे हैं, और जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे ही हैं. पीएम मोदी ने ऐसे छात्र-छात्राओं को भ्रमित बताया और कहा कि उन्हें सही दिशा दिए जाने की जरूरत है.

अपने वीडियो में उस लड़की ने बताया कि कनॉट प्लेस घूमने के बाद वह अपने दोस्तों के साथ विरोध प्रदर्शन में गई थी और आसपास मौजूद लोगों से प्रभावित हो गई थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक नारे लगा रहे थे.

उसने इसे अपनी "पहली और आखिरी गलती" बताया. उसने कहा, "मैं पूरे देश से माफी मांगती हूं. मुझे बहुत शर्म आ रही है. मैं खुद को देख भी नहीं सकती. कृपया मुझे माफ कर दीजिए."

अब जबकि लड़की ने माफी मांग ली है और पीएम मोदी ने भी उसे माफ कर दिया है, सवाल यह है कि क्या उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस ली जाएगी या नहीं. इसको लेकर सीजेपी के फाउंडर में से एक सौरभ दास ने कहा कि एफआईआर को भी वापस लिया जाना चाहिए.

सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी पीएम मोदी से अपील की है कि सिर्फ रील पर ही माफ करेंगे या केस भी वापस लेंगे.

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पीएम मोदी ने दी माफी
CJP PROTEST ABUSE PM MODI
GIRL APOLOGIZES TO PM
FORGIVING OVER ABUSIVE LANGUAGE

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