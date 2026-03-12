ETV Bharat / bharat

गिरिराज का राहुल पर बड़ा हमला, इशारों-इशारों में कह दिया 'बंदर'

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी गुरुवार 12 मार्च को नई दिल्ली में संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान 'LPG की कमी' को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए. ( PTI )

इतना कहकर गिरिराज सिंह चले गए. उनके इस इशारे ने साफ कर दिया कि वे राहुल गांधी की तुलना किससे कर रहे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी न तो सदन चलने देना चाहते हैं और न ही नियमों का पालन करना चाहते हैं.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वे उन लोगों में से हैं जो 'कभी नहीं सुधरेंगे'. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक कहानी सुनाई. उनके अनुसार यह कहानी कर्नाटक के एक नेता की है. गिरिराज ने कहा, "एक नेता ने चुनाव के प्रचार के दौरान जनता से पूछा कि वह कौन सा जानवर है जो न अपना घर बनाता है और न ही दूसरों को बसने देता है? भीड़ ने जवाब दिया- बंदर."

संसद के भीतर LPG की किल्लत पर चर्चा नहीं हो सकी, लेकिन सदन के बाहर यह बहस 'बंदर' तक पहुंच गई. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी नेता राहुल गांधी के व्यवहार पर तीखी प्रतिक्रिया देते एक पुराने प्रसंग के जरिए उन पर निशाना साधा.

नई दिल्ली: संसद का सत्र चल रहा है. राहुल गांधी ने नोटिस देकर एलपीजी की किल्लत पर बहस की मांग की. लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी अनुमति दी. राहुल गांधी बहस के दौरान अमेरिका और एप्सटीन फाइल की चर्चा करने लगे. लोकसभा अध्यक्ष ने नियम का हवाला देते हुए रोका.

रिजिजू का आरोप: 'नोटिस LPG का, चर्चा अमेरिका की'

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन की कार्यवाही का ब्योरा देते हुए राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए. रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद LPG संकट पर बहस की मांग की थी और स्पीकर ने उन्हें समय भी दिया. लेकिन जब बोलने की बारी आई, तो राहुल गांधी मुद्दे से भटक गए. वे अमेरिका और 'एपस्टीन फाइल्स' की चर्चा करने लगे.

रिजिजू ने कहा, "चेयर ने उन्हें बार-बार टोका कि मुद्दे पर बोलें, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी के सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसाया और कागज फाड़कर फेंके. जब स्पीकर निलंबित सांसदों की वापसी पर विचार कर रहे थे, तब कांग्रेस ने फिर वही अशोभनीय व्यवहार किया."

कुमारी शैलजा. (ETV Bharat)

कुमारी शैलजा ने किया बचाव

दूसरी ओर, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने सरकार के दावों को खारिज कर दिया. उन्होंने 'ईटीवी भारत' से बातचीत में कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है.

शैलजा ने कहा, "अगर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार समझौता कर चुकी है, तो इसमें गलत क्या है? सत्तापक्ष के लोग जब मुद्दे से हटते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकता, लेकिन राहुल गांधी के बोलते ही पाबंदी लगा दी जाती है." कुमारी शैलजा से जब पूछा गया कि सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी मकर द्वार पर चाय-बिस्कुट खा रहे थे. शैलजा ने कहा- "सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह बेवजह नोटिस और चाय-नाश्ते जैसे विषयों को तूल दे रही है."

सदन में आज क्या-क्या हुआ. (ETV Bharat)

बर्तन बजाकर विरोध

संसद के बजट सत्र में एलपीजी गैस संकट को लेकर आज भी विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की महिला सांसदों ने थाली, कटोरी और फ्राइंग पैन बजाकर विरोध जताया. विपक्ष का आरोप है कि ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिसका असर भारत पर पड़ रहा है.

क्या कहा पेट्रोलियम मंत्री ने

पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में कहा, "अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थाओं को एलपीजी की आपूर्ति बिना बाधा के हो रही है. कुछ लोग स्टॉकिंग कर रहे हैं, सरकार नजर रख रही है. पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की कोई कमी नहीं, 80 प्रतिशत आपूर्ति सामान्य है."

