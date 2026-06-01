ETV Bharat / bharat

'तीन हाथ जमीन' मामले में गिरिराज सिंह ने किया सरेंडर, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी जमानत

बेगूसराय: वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित 'तीन हाथ जमीन' वाले बयान से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है. सोमवार को उन्होंने बेगूसराय स्थित एसीजेएम सह एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी.

अदालत में पेश होकर किया आत्मसमर्पण : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट से राहत मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जमानत (ETV Bharat)

2019 के चुनावी भाषण से जुड़ा है मामला : यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा में दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है. आरोप है कि चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण में की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर दर्ज इस मामले में दंगा भड़काने समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

गिरिराज सिंह बोले न्याय की जीत हुई : अदालत से जमानत मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पहले भी भरोसा था और आज भी है. अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया.