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'तीन हाथ जमीन' मामले में गिरिराज सिंह ने किया सरेंडर, एमपी-एमएलए कोर्ट ने दी जमानत

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है मामला, बेगूसराय कोर्ट में आत्मसमर्पण के बाद मिली राहत. पढ़ें पूरी खबर-

अदालत में पेश होकर किया आत्मसमर्पण
गिरिराज सिंह ने अदालत में पेश होकर किया आत्मसमर्पण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 1, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
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बेगूसराय: वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए कथित 'तीन हाथ जमीन' वाले बयान से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है. सोमवार को उन्होंने बेगूसराय स्थित एसीजेएम सह एमपी एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत प्रदान कर दी.

अदालत में पेश होकर किया आत्मसमर्पण : केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सोमवार को बेगूसराय के एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए. उन्होंने न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी जमानत याचिका पर विचार करते हुए उन्हें जमानत दे दी. कोर्ट से राहत मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जमानत (ETV Bharat)

2019 के चुनावी भाषण से जुड़ा है मामला : यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बेगूसराय के जीडी कॉलेज मैदान में आयोजित एक चुनावी सभा में दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा है. आरोप है कि चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण में की गई टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ नगर थाना में मामला दर्ज कराया गया था. तत्कालीन जिला प्रशासन के निर्देश पर दर्ज इस मामले में दंगा भड़काने समेत विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद से यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है.

गिरिराज सिंह बोले न्याय की जीत हुई : अदालत से जमानत मिलने के बाद गिरिराज सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा के दौरान दिए गए भाषण के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पहले भी भरोसा था और आज भी है. अदालत से राहत मिलने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया.

''वर्ष 2019 में अमित शाह की चुनावी सभा में दिए गए भाषण के आधार पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज भी है. ये न्याय की जीत हुई है.''- गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री

बचाव पक्ष ने जांच प्रक्रिया पर उठाए सवाल : मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय मंत्री के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने पुलिस जांच और आरोप पत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. उन्होंने अदालत को बताया कि पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र की मूल प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है. बचाव पक्ष का कहना है कि केस डायरी, जब्ती सूची और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने इसे जांच प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि और लापरवाही बताया.

आरोप पत्र को लेकर भी आपत्ति : अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि ''पुलिस द्वारा दाखिल 20 पन्नों के आरोप पत्र में केवल तीन पन्ने ही मूल दस्तावेज हैं, जबकि बाकी दस्तावेज फोटोकॉपी के रूप में संलग्न किए गए हैं.'' बचाव पक्ष ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर विषय बताया और इस पर अदालत का ध्यान आकर्षित कराया.

आगे जारी रहेगी सुनवाई : फिलहाल अदालत से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को बड़ी कानूनी राहत मिली है. हालांकि मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है और इसकी आगे की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी. अब सभी की नजरें आगामी सुनवाई और अदालत के अगले आदेश पर टिकी हैं.

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