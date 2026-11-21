शर्मनाक! सफाईकर्मी की मौत के बाद कचरा गाड़ी से अस्पताल पहुंची लाश, निगम के बेसमेंट में खड़े हैं 3 शव वाहन
झारखंड के गिरिडीह में एक सफाईकर्मी के शव को कचरा गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया.
Published : November 21, 2026 at 2:50 PM IST
गिरिडीह: झारखंड के गिरिडीह में मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है. नगर निगम के बेसमेंट में तीन नए शव वाहन खड़े रहने के बावजूद सफाईकर्मी सोनू हाड़ी के शव को कचरा गाड़ी से अस्पताल लाया गया.
गिरिडीह की ये ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरे शहर को शर्मसार कर दिया है. एक तरफ नगर निगम के बेसमेंट में सरकार की ओर से मिले तीन नए शव वाहन धूल फांक रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक सफाईकर्मी के शव को कचरा ढोने वाली गाड़ी से सदर अस्पताल लाया गया. पचंबा थाना क्षेत्र के निवासी 30 वर्षीय सोनू हाड़ी नगर निगम में दैनिक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे. रोज सुबह शहर को स्वच्छ बनाने निकलने वाले सोनू की तालाब में डूबने से मौत हो गई. मौत के बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए किसी एंबुलेंस या शव वाहन से नहीं, बल्कि उसी कचरा उठाने वाली गाड़ी से सदर अस्पताल लाया गया, जिससे वे रोज शहर का कचरा उठाते थे.
सवाल लापरवाही का या हड़बड़ी का?
सोनू के शव को कचरा ढोने वाले वाहन से अस्पताल लाने की तस्वीर सामने आते ही नगर निगम की व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि क्या एक सफाईकर्मी को मौत के बाद भी सम्मानजनक विदाई का हक नहीं है? कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार की ओर से गिरिडीह नगर निगम को तीन शव वाहन उपलब्ध कराए गए थे, ताकि किसी की मृत्यु के बाद शव को सम्मानपूर्वक अस्पताल या घर तक पहुंचाया जा सके. लेकिन ये वाहन निगम के बेसमेंट में खड़े-खड़े धूल फांक रहे हैं. सवाल यह उठ रहा है कि जब निगम के अपने ही कर्मचारी को शव वाहन नहीं मिल सका, तो आम जनता को इसका लाभ कैसे मिलेगा?
साथी कर्मियों और परिजनों की गुहार रही अनसुनी
मृतक के परिजनों और साथी सफाईकर्मियों का कहना है कि सोनू का शव मिलने के बाद उन्होंने निगम प्रशासन से शव वाहन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई थी. लेकिन समय पर कोई व्यवस्था नहीं हो सकी. आखिरकार, मजबूरी में उन्हें शव को कचरा गाड़ी में रखकर ही पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाना पड़ा.
महापौर और उपमहापौर ने ली सुध, 4 लाख का मुआवजा दिया
मामले की जानकारी मिलते ही महापौर प्रमिला मेहरा और उपमहापौर सुमित कुमार ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और शव को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की. उपमहापौर सुमित कुमार ने निगम की व्यवस्था और नगर आयुक्त की कार्यशैली पर कड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि तीन-तीन शव वाहन खड़े होने के बावजूद निगम के ही कर्मी का शव कचरा गाड़ी से लाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. कर्मियों की मांग के बावजूद नगर आयुक्त ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. उन्होंने बताया कि फिलहाल मृतक के परिजनों को मुआवजे के तौर पर चार लाख रुपये दिए गए हैं.
अधिकारियों के पास नहीं है कोई स्पष्ट जवाब
इस संवेदनशील मामले पर जब निगम के अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, तो नगर आयुक्त विजय सिंह बिरुआ ने फोन नहीं उठाया. इसके बाद उप नगर आयुक्त अब्दुल समद से फोन पर बात की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि निगम के पास तीन शव वाहन हैं और उनका उपयोग शव ले जाने के लिए ही होना है. लेकिन जब उनसे पूछा गया कि सफाईकर्मी की मौत के बाद वाहन क्यों नहीं दिया गया, तो वे सवालों से बचते हुए बार-बार यही कहते रहे कि 'नगर आयुक्त से बात कर लीजिए'. स्पष्ट है कि इस बड़ी लापरवाही पर निगम प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है.
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