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गिरिडीह में मचा हड़कंप, अचानक हंसते फिर रोते-रोते बेहोश हुए 8 लोग, क्या एक से दूसरे में फैलती है 'शेयर्ड साइकोसिस' बीमारी!

SNMMCH ( Etv Bharat )

धनबाद: झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गांव के 8 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनमें बेहद अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिले. किसी को पहले चक्कर आया, तो किसी के शरीर में असामान्य हरकतें होने लगीं. देखते ही देखते कुछ लोग अचानक जोर-जोर से हंसने लगे और कुछ रोने लगे, जिसके बाद वे बेहोश हो गए. आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

डुमरी के गांव में एक के बाद एक बिगड़ी लोगों की हालत