गिरिडीह में मचा हड़कंप, अचानक हंसते फिर रोते-रोते बेहोश हुए 8 लोग, क्या एक से दूसरे में फैलती है 'शेयर्ड साइकोसिस' बीमारी!
गिरिडीह जिले में एक ही गांव के 8 लोगों में अचानक हंसने, रोने और बेहोश होने जैसे अजीबोगरीब लक्षण दिखे हैं. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 26, 2026 at 8:35 PM IST
धनबाद: झारखंड के गिरिडीह जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गांव के 8 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिनमें बेहद अजीबोगरीब लक्षण देखने को मिले. किसी को पहले चक्कर आया, तो किसी के शरीर में असामान्य हरकतें होने लगीं. देखते ही देखते कुछ लोग अचानक जोर-जोर से हंसने लगे और कुछ रोने लगे, जिसके बाद वे बेहोश हो गए. आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
डुमरी के गांव में एक के बाद एक बिगड़ी लोगों की हालत
यह पूरा मामला गिरिडीह जिले के पीरटांड़/पारसनाथ (पार्घो तिलैया) थाना क्षेत्र के डुमरी इलाके का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक, गांव के अलग-अलग परिवार के सदस्यों की अचानक तबीयत खराब होने लगी. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सभी 8 मरीजों में लगभग एक जैसे ही लक्षण दिखाई दिए. पहले सिर चकराना, फिर शरीर में अजीब हरकतें होना, अचानक हंसना या रोना और अंत में बेहोश हो जाना. एक के बाद एक कई लोगों में ऐसे लक्षण दिखने से पूरे इलाके में दहशत और कौतूहल का माहौल बन गया.
बीपी और ईसीजी सामान्य, फूड पॉइजनिंग की भी हो रही जांच
धनबाद के SNMMCH अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे डॉ. रोहित कुमार ने बताया कि सभी 8 मरीजों को भर्ती कर उनकी गहन जांच की गई है. राहत की बात यह है कि सभी का ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और ईसीजी (ECG) पूरी तरह सामान्य पाया गया है. फिलहाल मरीजों की स्थिति स्थिर है और लक्षणों के आधार पर उनका उपचार चल रहा है. डॉक्टरों ने एहतियात के तौर पर मरीजों का गैस्ट्रिक लैवेज (पेट की सफाई) किया है. इसके अलावा, फूड पॉइजनिंग की आशंका को देखते हुए सभी के ब्लड सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं.
क्या है 'शेयर्ड साइकोसिस', जिसकी डॉक्टरों ने जताई आशंका?
डॉक्टरों के शुरुआती चिकित्सकीय आकलन में इस घटना के पीछे 'शेयर्ड साइकोसिस' (Shared Psychosis) यानी साझा मनोवैज्ञानिक विकार होने की संभावना भी जताई गई है. चिकित्सा विज्ञान के अनुसार, यह एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति में दिखने वाले मनोवैज्ञानिक या व्यवहारिक लक्षण, उसके संपर्क में रहने वाले दूसरे लोगों में भी विकसित होने लगते हैं. हालांकि, डॉक्टरों का कहना है कि अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.
जांच रिपोर्ट खुलने का इंतजार
फिलहाल अस्पताल में सभी 8 मरीजों पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर रख रही है. एक ही इलाके के इतने लोगों में एक साथ ऐसे असामान्य लक्षण उभरना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. अब प्रशासन, परिजनों और डॉक्टरों की निगाहें खून की जांच रिपोर्ट और मनोचिकित्सकीय मूल्यांकन पर टिकी हैं, जिसके बाद ही इस रहस्यमयी घटना की असली वजह साफ हो पाएगी.
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