गिरिडीह गोलीकांड: आरोपी शिवम अंडाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार, विदेश भागने की फिराक में था

गिरिडीह पुलिस कुछ दिन पहले नगर निगम चुनाव के दौरान हुई गोलीबारी की घटना के बाद से ही उसकी तलाश कर रही थी. सूत्रों के मुताबिक, शिवम झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूर्व पार्षद है.

आरोपी आज जिस कार से अंडाल एयरपोर्ट आया था, उसका ड्राइवर आसनसोल में रहता है. उसे भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की. पता चला है कि शिवम का इरादा अंडाल से देश के दूसरे राज्य में जाकर विदेश भागने का था. ताकि वह सबकी पहुंच से दूर हो जाए. लेकिन आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की एसटीएफ उसके इस प्लान को फेल कर दिया.

अंडाल (पश्चिम बंगाल): झारखंड के गिरिडीह जिले में नगर निगम चुनाव के दौरान हुई फायरिंग की घटना में फरार आरोपी शिवम श्रीवास्तव को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसे मंगलवार को पश्चिम बंगाल के अंडाल एयरपोर्ट परिसर से धर दबोचा.

शिवम श्रीवास्तव की मां गिरिडीह में नगर निगम चुनाव में उम्मीदवार थीं. चुनाव के दौरान अफरा-तफरी में शिवम और उसके साथियों ने गोली चला दी, जिसमें दो लोग घायल हो गए. इस घटना के बाद इलाके में दो गुटों के बीच तनाव बढ़ गया. तब से झारखंड पुलिस शिवम की तलाश कर रही थी.

इस बीच, मंगलवार को आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसटीएफ डिवीजन को सूत्रों से जानकारी मिली कि शिवम श्रीवास्तव काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट (अंडाल एयरपोर्ट) से भागने वाला है. इसके बाद गिरिडीह पुलिस और अंडाल पुलिस स्टेशन दोनों से संपर्क करके एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया गया.

पुलिस टीम ने एयरपोर्ट परिसर को घेर लिया और आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर लिया. उसे बुधवार को दुर्गापुर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश किया जाएगा और वहां से उसे ट्रांजिट रिमांड पर गिरिडीह ले जाया जाएगा. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, शिवम के खिलाफ कई स्थानीय पुलिस स्टेशनों में कई शिकायतें हैं.

इस बारे में आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अभिषेक गुप्ता ने कहा, "सूत्रों से जानकारी मिलने के बाद हम मंगलवार सुबह से ही अलर्ट थे. शिवम दोपहर में एक फोर-व्हीलर से अंडाल एयरपोर्ट पर आते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया. झारखंड के गिरिडीह पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कई चार्ज दर्ज हैं. गिरिडीह पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर अपनी कस्टडी में लेगी."

