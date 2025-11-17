विजय का शव आने का अभी करना होगा इंतजार, मायूस परिजन लगा रहे हैं गुहार
गिरिडीह के विजय की मौत सऊदी में हुई है. परिजन शव के साथ मुआवजा की मांग कर रहे हैं.
Published : November 17, 2025 at 5:35 PM IST
गिरिडीह: जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की मौत गोली लगने से हो गई. मौत सऊदी अरब में हुई है और मौत के लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो शव वतन वापस आया है न ही मुआवजा की घोषणा हो सकी है.
ऐसे में परिजन खासे परेशान हैं. पत्नी बसंती देवी, मां सावित्री देवी के साथ पिता सूर्य नारायण महतो भी अंदर से टूट चुके हैं. दो पुत्र ऋषि (05) और रोशन (03) अभी भी अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं. घरवाले सऊदी से विजय के पार्थिव शरीर को वतन लाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही यह भी कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा भी जल्द से जल्द मिलना चाहिए.
सामाजिक कार्यकर्त्ता की मांग
प्रवासी मजदूर के हित को लेकर काम करने वाले सिकंदर अली भी परिजनों से मिले हैं. उनका कहना है कि जब भी किसी श्रमिक की मौत विदेश में होती है तो शव लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. मुआवजा मिलने में परेशानी होती है. महीनों तक शव विदेश में ही पड़ा रहता है. विजय के मामले पर राज्य और केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी चाहिए ताकि शव आ सके और मुआवजा मिल सके.
क्या है मामला
बता दें कि विजय सऊदी में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे. 15 अक्टूबर की शाम को विजय ने एक वॉइस मैसेज अपनी पत्नी को भेजा था, जिसमें कहा था कि कि उन्हें गोली लगी है. यह भी मैसेज में था अपराधी-पुलिस के बीच मुठभेड़ चल रहा था और उसी में गोली लगी. बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया गया. जहां 24 अक्टूबर उन्होंने दम तोड़ दिया. इसके बाद से परिजनों का हाल बुरा बना हुआ है.
विजय की मौत के बाद से झारखंड सरकार की टीम लगातार सऊदी में स्थित दूतावास से संपर्क में है. वहां से अपडेट लगातार आ रहा है. पूरे मामले की जांच सऊदी पुलिस कर रही है. चूंकि वहां के लोक अभियोजक इस मामले को देख रहे हैं और मृतक के परिवार वालों से पावर ऑफ अटॉर्नी या एनओसी मांगा गया है. चूंकि परिजनों को मुआवजा भी दिलवाना है और शव को भी लाना है. ऐसे में सारी प्रक्रिया को पूरा करने में टीम जुटी हुई है:- टीम हेड, झारखंड सरकार लेबर सेल
ये भी पढ़ें: सऊदी अरब मुठभेड़ में मौत का मामला, गोली लगने के बाद विजय ने भेजा था वॉइस मैसेज
अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फंसे झारखंड के 48 प्रवासी कामगारों की सुरक्षित वापसी, पहुंचे बोकारो थर्मल
दुबई में फंसे झारखंड के 15 मजदूर, बोले- न खाने के पैसे, न रहने का किराया, वीडियो जारी कर लगाई मदद की गुहार