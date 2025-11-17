ETV Bharat / bharat

विजय का शव आने का अभी करना होगा इंतजार, मायूस परिजन लगा रहे हैं गुहार

गिरिडीह: जिले के डुमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधगोपाली पंचायत के दूधपनिया गांव निवासी प्रवासी श्रमिक विजय कुमार महतो की मौत गोली लगने से हो गई. मौत सऊदी अरब में हुई है और मौत के लगभग 25 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक न तो शव वतन वापस आया है न ही मुआवजा की घोषणा हो सकी है.

ऐसे में परिजन खासे परेशान हैं. पत्नी बसंती देवी, मां सावित्री देवी के साथ पिता सूर्य नारायण महतो भी अंदर से टूट चुके हैं. दो पुत्र ऋषि (05) और रोशन (03) अभी भी अपने पापा का इंतजार कर रहे हैं. घरवाले सऊदी से विजय के पार्थिव शरीर को वतन लाने की मांग कर रहे हैं. साथ ही यह भी कह रहे हैं कि उन्हें मुआवजा भी जल्द से जल्द मिलना चाहिए.

जानकारी देते श्रमिक विजय के परिजन और सामाजिक कार्यकर्ता (ETV BHARAT)

सामाजिक कार्यकर्त्ता की मांग

प्रवासी मजदूर के हित को लेकर काम करने वाले सिकंदर अली भी परिजनों से मिले हैं. उनका कहना है कि जब भी किसी श्रमिक की मौत विदेश में होती है तो शव लाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. मुआवजा मिलने में परेशानी होती है. महीनों तक शव विदेश में ही पड़ा रहता है. विजय के मामले पर राज्य और केंद्र सरकार को विशेष पहल करनी चाहिए ताकि शव आ सके और मुआवजा मिल सके.