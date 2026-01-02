ETV Bharat / bharat

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान ने बढ़ाया राजनैतिक पारा, BJP के लिए मुसीबत बने बयानवीर!

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने एक मीटिंग में बिहार की युवतियों को लेकर विवादित टिप्पणी की, बाद में माफी मांगी

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
बयान जो बीजेपी के लिए बने मुसीबत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 2, 2026 at 2:25 PM IST

Updated : January 2, 2026 at 2:39 PM IST

किरनकांत शर्मा

देहरादून: 2025 के अंतिम महीने यानी दिसंबर में कर्नल अजय कोठियाल के धराली पर दिए बयान के बाद उत्तराखंड बीजेपी पर उनके ही बयानवीरों के बयान इतने भारी पड़ रहे हैं कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मुद्दे ढूंढने की जरूरत ही नहीं रह गई. कर्नल कोठियाल के बयान के बाद अंकिता भंडारी प्रकरण में सुरेश राठौर की उर्मिला सनवार के साथ वीआईपी के नाम वाला ऑडियो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ले आया. अभी बीजेपी इस बयानबाजी से जूझ ही रही थी कि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने नया बखेड़ा कर दिया है, जिसकी गूंज बिहार तक सुनाई दे रही है. यानी नए साल में भी बीजेपी अपने नेताओं के बयानों से डैमेज कंट्रोल करती नजर आएगी.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति के बयान ने बढ़ाया सियासी पारा: उत्तराखंड में भाजपा नेताओं के बोल पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं. बीते कुछ दिनों से भाजपा नेताओं के ऊपर मानो आरोपों की बारिश सी हो रखी है. अपने बयानों से बीजेपी के नेता उनकी पार्टी को घेरने के लिए कांग्रेस को भरपूर मौका दे रहे हैं. ताजा मामला कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के एक बयान को लेकर सामने आया है. इसमें अल्मोड़ा जिले में एक कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रेखा राय के पति यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि-

गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान ने कांग्रेस को दिया मुद्दा (Social Media)

मुझे कार्यक्रम में मौजूद एक युवक की शादी करवानी है. इसी दौरान उनके मुंह से यह भी सुनाई दे रहा है कि बिहार में 25-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं.

हालांकि इस बयान के बाद उनकी सफाई भी आई है. लेकिन कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का एक और मौका मिल गया है.

गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान से मचा हड़कंप (Social Media)

बीजेपी पर लगातार सवाल: बीजेपी अंकित भंडारी हत्याकांड में कथित तौर पर भाजपा नेताओं का नाम आने के बाद से लगातार कांग्रेस के निशाने पर है. 2 जनवरी को भाजपा के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बीजेपी दफ्तर में कांग्रेस के अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर पार्टी का पक्ष रख रहे थे. दूसरी ओर देखते ही देखते कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद गिरधारी लाल साहू का सफाई देते बयान भी आया है.

ये क्या बोल गए कैबिनेट मंत्री के पति? अल्मोड़ा जिले के कार्यक्रम में साहू यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार रुपए में युवतियां उपलब्ध हो जाती हैं. 23 दिसंबर 2025 को बीजेपी मंडल की एक बैठक में इस तरह का बयान उनके द्वारा दिया गया. दरअसल वीडियो में वह पहले यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि-

तुमने शादी क्यों नहीं की. हमारे वक्त में तो अब तक तीन-चार बच्चे हो जाते थे. हम तुम्हारी शादी कराएंगे. बिहार राज्य का नाम लेकर वो 20 से ₹25 हजार में युवतियां के मिलने और विवाह करवाने की बात कहते हुए सुनाई दे रहे हैं.

कैबिनेट मंत्री के पति ने हाथ जोड़कर माफी मांगी: वीडियो सामने आने के बाद गिरधारी लाल साहू ने गले में माला, माथे पर तिलक लगाकर एक सफाई देता हुआ वीडियो भी जारी किया है. इस वीडियो में वह यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं एक बैठक में गया था. लेकिन जिस तरह से विरोधी इस बयान को तोड़ मरोड़कर पेश कर रहे हैं, यह सही नहीं है. ठीक है कि मैं एक कार्यक्रम में गया था, लेकिन मेरे कहने का कुछ और मतलब था. गिरधारी लाल साहू आगे अपनी सफाई में यह कह रहे हैं कि वह महिलाओं का बच्चियों का हमेशा से आदर करते हैं. अगर फिर भी उनके बयान से कोई आहत हुआ है, तो वह हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं.

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के बयान ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेला (Social Media)

कांग्रेस बोली मंत्री अपने पति के साथ माफी मांगे: उधर कांग्रेस ने उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा है कि-

महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति अगर महिलाओं के प्रति ऐसे बयान दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वह मानव तस्करी कर रहे हैं. उन्हें इस बारे में कैसे पता कि एक राज्य में ऐसा हो रहा है. या तो उनके सीधे तौर पर कोई कनेक्शन हैं. महिलाओं का इतना बड़ा अपमान किसी को करने का अधिकार नहीं है.
-सुजाता पॉल, कांग्रेस प्रवक्ता-

कांग्रेस ने मंत्री रेखा आर्या और उनके पति से माफी मांगने की मांग की: सुजाता पॉल ने कहा कि यह सब उस उत्तराखंड राज्य में हो रहा है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा मामला राज्य में तूल पकड़ रहा है. कांग्रेस ने कहा है कि रेखा आर्या और उनके पति दोनों आकर माफी मांगें, तभी जनता उन्हें माफ करेगी.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति की जुबान फिसलने से पहले भी बीजेपी के कई दिग्गज ऐसी गलतियां कर चुके हैं, जिससे पार्टी को डैमेज कंट्रोल के लिए जोर लगाना पड़ा. दिसंबर महीने की शुरुआत में उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने धराली पर बयान देकर सरकार की मुसीबत बढ़ाई थी.

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
धराली पर कर्नल कोठियाल के बयान ने बीजेपी को परेशान कर दिया था (File Photo- ETV Bharat)

कर्नल अजय कोठियाल ने क्या कहा था? रिटायर्ड कर्नल और पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजय कोठियाल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया था. इसमें एक बैठक में अजय कोठियाल ये कहते हुए सुने गए कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई हैं. कर्नल कोठियाल ये भी कह रहे थे कि, ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता है. उत्तरकाशी जिले के धराली में हुई बदहाल हालत हमारी नकारात्मक सोच का उदाहरण है. चार महीने बाद भी वहां से हालात खराब हैं. देहरादून में UCOST द्वारा आयोजित 'World Summit on Disaster Management' पर चर्चा के दौरान कोठियाल ये बातें कह रहे थे.

रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल के इस बयान को कांग्रेस ने हाथों-हाथ लपक लिया था. इसके अगले ही दिन कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में धराली के ग्राउंड जीरो पहुंचा था. बीजेपी इस मामले में घिरने ही वाली थी कि हरक सिंह रावत के बयान ने उनकी प्लानिंग को पलीता लगा दिया था.

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
सुरेश राठौर का ऑडियो वायरल है (File Photo- ETV Bharat)

सुरेश राठौर और उर्मिला सनावर का ऑडियो बना मुसीबत: इसके बाद बीजेपी से निष्कासित सुरेश राठौर और उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनावर का एक ऑडियो उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ले आया, जिसके झटके अभी भी बीजेपी को हिला रहे हैं. इस ऑडियो में दोनों लोग अंकिता भंडारी मर्डर केस से जुड़े एक कथित वीआईपी का नाम बता रहे हैं. इसके बाद कांग्रेस समेत तमाम संगठन उस वीआईपी की गिरफ्तारी और सजा दिलाने की मांग को लेकर सड़कों पर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
प्रेमचंद अग्रवाल की गद्दी उनके बयान ने छीन ली (File Photo- ETV Bharat)

विवादित बयान के बाद चली गई थी कुर्सी: इससे पहले मार्च 2025 को उत्तराखंड में विधानसभा सत्र के दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कुछ ऐसा बयान दिया था, जिसको लेकर पूरे राज्य में बवाल मच गया था. आलम यह हुआ कि लोग सड़कों पर विरोध में उतर आए. उत्तराखंड के हर जनपद में प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ. उनके द्वारा पहाड़ी और मैदानी शब्द को विधानसभा में बोले जाने के बाद इतना विवाद हुआ कि बीजेपी को उनके बयान से न केवल किनारा करना पड़ा, बल्कि उन्हें कैबिनेट मंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंचकर उन्होंने खुद भारी विरोध के बाद इस्तीफा दे दिया था.

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
महेंद्र भट्ट ने गैरसैंण में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सड़क छाप कह दिया था (File Photo- ETV Bharat)

महेंद्र भट्ट ने कह दी थी ये बात: इतना ही नहीं एक बयान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा भी इसी क्रम में उस वक्त दिया गया था, जब प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ लोग सड़कों पर थे. उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण में आंदोलन कर रहे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक बयान में सड़क छाप बता दिया गया था. इसके बाद भारी विवाद खड़ा हो गया था. हालांकि यह विवाद प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा के बाद काफी हद तक शांत तो हुआ लेकिन महेंद्र भट्ट को उस वक्त चमोली जाकर लोगों से मिलना भी पड़ा था.

GIRDHARI SAHU CONTROVERSIAL REMARK
चैंपियन की फायरिंग से उनकी पार्टी बीजेपी भी दहल गई थी (File Photo- ETV Bharat)

कुंवर प्रणव चैंपियन ने बढ़ाई थी मुसीबत: पिछले साल 26 जनवरी के दिन खानपुर के पूर्व बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने भी पार्टी की काफी फजीहत कराई थी. चैंपियन ने खानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार के घर जाकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके सनसनी फैला दी थी. ऐसा लग रहा था जैसे चैंपियन युद्ध के मैदान में हों और सामने दुश्मन हो. इस घटना की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई थी. बाद में चैंपियन और उनके समर्थक गिरफ्तार भी हुए थे.

Last Updated : January 2, 2026 at 2:39 PM IST

