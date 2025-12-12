गुजरात में पुल निर्माण के दौरान बड़ा हादसाः गर्डर गिरा, बाल-बाल बचे पांच मजदूर
पुल के दो पिलर के बीच ऊपरी हिस्से पर गर्डर का टेम्पररी सपोर्ट अचानक खिसकने से हादसा हुआ.
Published : December 12, 2025 at 1:48 PM IST
वलसाड (गुजरात): वलसाड शहर के कैलाश रोड पर औरंगा नदी पर निर्माणाधीन नए पुल पर शुक्रवाह 12 दिसंबर की सुबह करीब 8 बजे एक हादसा हुआ. पुल का एक गर्डर नीचे गिर गया, जिससे निर्माण कार्य में लगे पांच मजदूर घायल हो गये. शहर के कैलाश रोड पर औरंगा नदी पर बने पुराने पुल के बगल में नए पुल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है.
कैसे हुआ हादसाः
औरंगा नदी पर बन रहे नए पुल के लिए गर्डर रखने और उसे लेवल करने का काम 15 दिन पहले शुरू हुआ था. पुल के ऊपरी हिस्से पर गर्डर को सहारा देने के लिए लगाए गए अस्थायी सपोर्ट के खिसकने से एक गर्डर नीचे गिर गया. यह जानकारी वलसाड जिले के DSP युवराज सिंह जडेजा ने मौके पर मौजूद मीडिया को दी.
पांच मजदूर घायल:
सुबह-सुबह हुई इस घटना में पांच मजदूर जख्मी हो गये. बताया जा रहा है कि सभी मजदूरों की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. जांच शुरू कर दी गयी है.
"यह हादसा पुल के कंस्ट्रक्शन के दौरान हुआ. चार मज़दूरों को मामूली चोटें आईं. सभी सेफ्टी इक्विपमेंट वहां मौजूद थे. इस मामले में सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."- जिगर पटेल (R&B ऑफिसर, वलसाड)
हादसे के बाद मची अफरातफरीः
सुबह-सुबह वलसाड में हुई इस घटना की जानकारी मिलते ही अफरातफरी मच गयी. मौके पर भीड़ जमा गई. घायल मजदूरों को 108 एम्बुलेंस से तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बाकी मजदूरों को भी फर्स्ट एड दिया गया.
घटना की सूचना मिलते ही मामलतदार, प्रांतीय अधिकारी, पुलिस तंत्र और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए. शहर की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ-साथ निर्दलीय नेता भी मौके पर पहुंचे. आसपास के इलाके से भी लोग जमा हो गए.
पिछले साल हुआ था शिलान्यास:
यह नया पुल करीब 18-20 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. इसका शिलान्यास पिछले साल हुआ था. यह काम एक सब-कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है.
इसे भी पढ़ेंः