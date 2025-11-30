ETV Bharat / bharat

दुनिया में फेमस है गुजरात की गिर गाय, ब्राजील ने इसकी नई नस्ल विकसित की

एशिया में गिर का शेर का महत्व है, वैसे ही गिर गाय आज भारत समेत दुनिया के कई देशों में देखी जाती है. आम तौर पर, गिर गाय को डेयरी मवेशियों में सबसे अच्छा माना जाता है. प्रकृति से लेकर दूध उत्पादन और गिर गाय से कुदरती तौर पर मिलने वाली चमक के कारण, इसे आज भी डेयरी मवेशियों में सबसे अच्छा माना जाता है.

जूनागढ़ (गुजरात): गिर के शेर की तरह, गिर गायें भी आज ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बना रही हैं. दूध देने वाले पशु के तौर पर सबसे अच्छी मानी जाने वाली गिर गायें भारत के बाहर भी दुनिया के कई देशों में पाई जाती हैं. दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील ने भारत की गिर गाय का ब्रिडींग कर 'इंदु ब्राज़ील' नाम की नई नस्ल विकसित की है.

कामधेनु यूनिवर्सिटी के पशुपालन केंद्र में 1920 से गिर गाय ब्रीडिंग सेंटर चल रहा है, जिसने आज भी भारत में सबसे बड़ा और सबसे पुराना गिर गाय ब्रीडिंग सेंटर होने का गौरव हासिल है. आज इस ब्रीडिंग सेंटर में 400 से ज़्यादा गिर गायें रखी जाती हैं. गिर गाय की एक गाय हर साल 2000 से 2500 लीटर दूध देती है. कुछ मामलों में, यह रिकॉर्ड किया गया है कि एक गाय ने बहुत अच्छी सेहत के कारण एक साल में 4500 हज़ार लीटर दूध दिया है.

गिर गाय के दूध के लाभः

गिर गाय के दूध में 4 से 5 परसेंट फैट पाया जाता है. गिर गाय के दूध में A2 बीटा केसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो इंसान की हेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. गिर के दूध से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है. गिर के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो मानव शरीर के लिए फायदेमंद होता है. गिर गाय के दूध में 97 प्रतिशत ए 2 प्रोटीन होता है जो कई खतरनाक रोगों से बचाव करने में मदद करता है.

कितनी होती है उम्रः

गिर गाय की उम्र कुदरती तौर पर 12 से 15 साल मानी जाती है, जिसमें 10 से 12 गायों के बराबर दूध देने की कैपेसिटी होती है. चूंकि गिर गाय ट्रॉपिकल रीजन के हिसाब से ढल गई है, इसलिए यह भारत के दूसरे राज्यों और भारत के बाहर ट्रॉपिकल रीजन में भी बहुत अच्छा दूध देने में सफल साबित हुई है.

