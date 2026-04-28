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बिहार के गिलानी में कश्मीर की खुशबू, 800 पेड़, 18 किस्में... अमेरिका से दुबई तक जाता है यहां का आम

नालंदा के गिलानी गांव की सदियों पुरानी आम की विरासत खतरे में है. सूफी संतों से जुड़े इस गांव में 800 पेड़ और 18 किस्में.

Gilani village mango Orchad
गिलानी गांव में आम की विरासत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 7:03 AM IST

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नालंदा: बिहार के नालंदा जिले में अस्थावां प्रखंड के गिलानी गांव की कहानी सिर्फ फलों की नहीं, बल्कि इतिहास, विद्वता और सांस्कृतिक समृद्धि की भी है. सदियों पुराने इस गांव ने न केवल विद्वानों और अधिकारियों को जन्म दिया, बल्कि अपने रसीले आमों के लिए भी देश-विदेश में ख्याति प्राप्त की. एक समय था जब यहां की मिट्टी में उगे आमों की खुशबू और मिठास इंग्लैंड, अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों दुबई, बहरीन, कतर, ईरान, इराक तक पहुंचती थी.

सूफी संत के नाम पर बसा गांव: गिलानी गांव का नाम 15वीं-16वीं शताब्दी के सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वंशज गुलाम जिलानी से जुड़ा है. फारसी उच्चारण के प्रभाव से 'जिलानी' धीरे-धीरे 'गिलानी' हो गया. इस गांव ने मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी (प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर और ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन) और मुजफ्फर गिलानी (भागलपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व वीसी) जैसे बड़े विद्वान दिए. गांव की बौद्धिक विरासत आज भी लोगों को आकर्षित करती है.

गिलानी गांव में आम की विरासत (ETV Bharat)

कश्मीर से लाई गई 'निशात बाग' की विरासत: गांव के बगीचों का गहरा संबंध कश्मीर के प्रसिद्ध निशात बाग से है. वर्ष 1943 में मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी के भाई मकारिम अहसन गिलानी और पुत्र मोहिउद्दीन गिलानी कश्मीर घूमने गए. वहां निशात बाग की मिट्टी और आमों से प्रभावित होकर उन्होंने एक कलम लाकर यहां रोपा. गाय के दूध से सिंचाई कर उस कलम को बचाया गया. बाद में इसी से कई पेड़ लगाए गए और बगीचे का नाम भी 'निशात बाग' रखा गया.

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18 किस्मों के आमों का अनोखा संग्रह (ETV Bharat)

18 किस्मों के आमों का अनोखा संग्रह: गिलानी के बगीचों में मालदाह, अल्फांसो, मिठुआ, गुलाब खास, जर्दालु, हिम सागर, कृष्णभोग, कलकतिया, आम्रपाली, चौसा, बम्बइया, बिजू, रोहिणी, कपूरिया और दशहरी सहित करीब 18 किस्मों के आम उगाए जाते हैं. ग्रामीणों मोहन महतो और रामबृक्ष यादव के अनुसार पूरे गांव में 500 बीघे से अधिक क्षेत्र में आम के बगीचे फैले हैं, जिनमें 600-700 पुराने कलमी पेड़ और कुल 800 से ज्यादा पेड़ मौजूद हैं. 'निशात बाग', 'सब्जी बाग' और 'सोहैल बाग' जैसे बड़े बगीचे यहां की शान हैं.

"पूरे गांव में आम के बगीचे करीब 4 से 5 एकड़ में फैले हुए हैं, जिनमें 600 से 700 से अधिक पुराने कलमी पेड़ मौजूद हैं. कुल मिलाकर यहां 800 से अधिक पेड़ हैं."-मोहन महतो, ग्रामीण

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विदेशों तक पहुंचता था गिलानी का आम: पेशे से सिविल इंजीनियर सबा आजम गिलानी बताते हैं कि आज भी गल्फ देशों, लंदन और अमेरिका जाने वाले लोग डिमांड पर यहां का आम ले जाते हैं. हवाई यात्रा की पाबंदियों के बावजूद सीमित मात्रा में लोग इन आमों को विदेश ले जाते हैं. गांव की मिट्टी में एक खास 'जादू' है, जो आमों में अतिरिक्त मिठास (शीरीनी) और अनोखी खुशबू पैदा करता है. यही वजह है कि ये आम तोहफे के रूप में विदेशों में भेजे जाते थे.

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विदेशों तक पहुंचता था गिलानी का आम (ETV Bharat)

"आज भी गल्फ देशों, लंदन और अमेरिका जाने वाले लोग डिमांड पर यहां का आम ले जाते हैं. हवाई सफर में पाबंदियों के बावजूद, लोग सीमित मात्रा में यहां के आम विदेशों तक ले जाते हैं. 15वीं-16वीं शताब्दी के करीब सूफी संत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वंशज गुलाम जिलानी यहां आए थे. उन्हीं के नाम पर गांव का नाम 'जिलानी' पड़ा था. लेकिन फारसी में 'ग' और 'ज' के उच्चारण के प्रभाव और समय के साथ यह धीरे-धीरे 'गिलानी' हो गया."-सबा आजम गिलानी, लतीफ और सब्जी बाग के मालिक

बाजारू लालच ने बिगाड़ा मूल स्वाद: इतने शानदार अतीत के बावजूद आज गिलानी के आमों का पुराना रुतबा खतरे में है. गांव निवासी बेनाम गिलानी दर्द भरे स्वर में कहते हैं कि आम अब सिर्फ 'बाजारू चीज' बनकर रह गया है. ठेकेदार चंद पैसों और रखवाली के खर्चे बचाने के चक्कर में समय से पहले कच्चा आम तोड़ लेते हैं. बाद में बाजार में जल्दी बेचने के लिए भारी मात्रा में कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्राकृतिक मिठास, मूल स्वाद और खुशबू पूरी तरह खत्म हो चुकी है.

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गिलानी में कश्मीर के निशात बाग की खुशबू (ETV Bharat)

व्यापारियों की लापरवाही का खामियाजा: ठेकेदारों द्वारा समय से पहले आम तोड़ने और रसायनों के प्रयोग ने किसानों और कद्रदानों दोनों को मुश्किल में डाल दिया है. एक समय आसपास के लोग गिलानी का नाम लेकर दूसरी जगह के आम भी महंगे दामों पर बेचते थे, लेकिन आज असली स्वाद की कमी से मांग प्रभावित हो रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही स्थिति रही तो गांव की सदी पुरानी आम की ख्याति पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

"एक समय था जब इस गांव की मिट्टी में उपजे आम की खुशबू और मिठास इंग्लैंड, अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक पहुंचती थी. लेकिन आज मुनाफे की होड़ और रसायनों (कार्बाइड) के इस्तेमाल ने इस विश्व प्रसिद्ध आम का असली स्वाद बिगाड़ कर रख दिया है."- बेनाम गिलानी, ग्रामीण

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अमेरिका से दुबई तक जाता है यहां का आम (ETV Bharat)

सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक: गिलानी गांव सांप्रदायिक सद्भाव का भी अनोखा उदाहरण है. यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों परिवार 'गिलानी' सरनेम का इस्तेमाल करते हैं. यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और गांव की एकता को मजबूत बनाए हुए है. आम की खेती के साथ-साथ यह सामाजिक सद्भाव भी गांव की पहचान है.

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800 पेड़ और 18 किस्में (ETV Bharat)

संरक्षण की जरूरत: गिलानी के आमों को पुरानी शान वापस दिलाने के लिए अब ठेकेदारी प्रथा पर अंकुश, प्राकृतिक पकाव को बढ़ावा और किसानों को जागरूक करने की जरूरत है. सबा आजम गिलानी जैसे लोग पूर्वजों के बगीचों को संभाल रहे हैं, लेकिन सामूहिक प्रयास से ही इस विरासत को बचाया जा सकता है.

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विरासत को बचाने का समय: नालंदा का गिलानी गांव सिर्फ आमों का नहीं, बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक है. कार्बाइड और बाजारू लालच से मुक्त होकर अगर इन आमों को प्राकृतिक तरीके से पकने दिया जाए, तो एक बार फिर इनकी खुशबू दुनिया भर में फैल सकती है. यह गांव हमें याद दिलाता है कि सच्ची मिठास मिट्टी और मेहनत से आती है, रसायनों से नहीं.

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