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श्रीवारी प्रसादम में कथित मिलावट की जांच: आयोग के चेयरमैन ने तिरुमला लैब का दौरा किया

तिरुमला में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का दिनेश कुमार ने दौरा किया ( ETV Bharat )

तिरुमला: आंध्र प्रदेश में तिरुमला लड्डू विवाद मामले की जांच जारी है. खबर के मुताबिक, श्रीवारी प्रसादम में कथित मिलावट की चल रही जांच के तहत, सरकार द्वारा नियुक्त एकल-सदस्यीय आयोग के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की परीक्षण सुविधाओं का निरीक्षण किया. इससे पहले दिन में, उन्होंने अपने परिवार के साथ वीआईपी ब्रेक दर्शन के दौरान भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की. बाद में उन्होंने तिरुमला में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) लैब का दौरा किया, जहां अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी दी. तिरुमला में अत्याधुनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला (ETV Bharat) अधिकारियों ने चेयरमैन को बताया कि मौजूदा लैब में उन्नत उपकरण लगे हैं, जिनमें से कई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत लगाए गए थे, जिससे घी की क्वालिटी का सही अंदाज़ा लगाया जा सके. निरीक्षण के दौरान, दिनेश कुमार ने खास तौर पर प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी की क्वालिटी को सत्यापन करने के लिए 2020 और 2024 के बीच अपनाए गए तरीकों के बारे में जानकारी मांगी.