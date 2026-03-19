श्रीवारी प्रसादम में कथित मिलावट की जांच: आयोग के चेयरमैन ने तिरुमला लैब का दौरा किया
घी में मिलावट की जांच को लेकर आयोग के चेयरमैन दिनेश कुमार ने तिरुमला लैब का निरीक्षण किया है.
Published : March 19, 2026 at 2:18 PM IST
तिरुमला: आंध्र प्रदेश में तिरुमला लड्डू विवाद मामले की जांच जारी है. खबर के मुताबिक, श्रीवारी प्रसादम में कथित मिलावट की चल रही जांच के तहत, सरकार द्वारा नियुक्त एकल-सदस्यीय आयोग के चेयरमैन दिनेश कुमार ने बुधवार को तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की परीक्षण सुविधाओं का निरीक्षण किया.
इससे पहले दिन में, उन्होंने अपने परिवार के साथ वीआईपी ब्रेक दर्शन के दौरान भगवान वेंकटेश्वर की पूजा की. बाद में उन्होंने तिरुमला में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) लैब का दौरा किया, जहां अधिकारियों ने उन्हें मौजूदा टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानकारी दी.
अधिकारियों ने चेयरमैन को बताया कि मौजूदा लैब में उन्नत उपकरण लगे हैं, जिनमें से कई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत लगाए गए थे, जिससे घी की क्वालिटी का सही अंदाज़ा लगाया जा सके. निरीक्षण के दौरान, दिनेश कुमार ने खास तौर पर प्रसादम बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी की क्वालिटी को सत्यापन करने के लिए 2020 और 2024 के बीच अपनाए गए तरीकों के बारे में जानकारी मांगी.
जवाब में, अधिकारियों ने बताया कि पहले की लैब का सेटअप बहुत कम था, जिसमें सिर्फ pH मीटर, वेटिंग बैलेंस, रेफ्रिजरेटर और कंडक्टिविटी मीटर जैसे बुनियादी उपकरण थे, जिनकी कुल कीमत 50 हजार रुपये से कम थी. उन्होंने माना कि ये उपकरण मिलावट के सिर्फ सीमित या बुनियादी रूपों का ही पता लगा सकते हैं.
उन्होंने आगे बताया कि उन्नत सुविधा में अब 77 लाख रुपये का एक उपकरण शामिल हैं, जिन्हें एनडीडीबी की पहल के तहत बनाया गया है. यह भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के हिसाब से है. यह उन्नत सेटअप खाने और पानी में कीटनाशक का पता लगा सकता है, घी और तेल में वसा की सही मात्रा माप सकता है, और वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट जैसी मिलावट की पहचान कर सकता है.
इसके बाद, चेयरमैन ने फूड क्वालिटी टेस्टिंग सेंटर का भी दौरा किया, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टीटीडी की मिली-जुली पहल ह.। इस दौरे के दौरान उनके साथ टीटीडी स्वास्थ्य विभाग के डीईओ सोमनारायण और दूसरे अधिकारी भी थे.
मंदिर के चढ़ावे में इस्तेमाल होने वाले सामग्री की गुणवत्ता की बढ़ती जांच के बीच यह जांच अहम हो गया है, क्योंकि अधिकारी अब पिछली गलतियों और मौजूदा सुरक्षा उपायों, दोनों पर ध्यान दे रहे हैं.
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