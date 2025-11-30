ETV Bharat / bharat

दिल्ली के गाजीपुर थाना को चुना गया देश का सर्वश्रेष्ठ थाना, जानिए क्यों ?

कचरे के पहाड़ से उठने वाली गैस और दुर्गंध से परेशानी : कचरे के पहाड़ से उठने वाली गैस और दुर्गंध इतनी तीव्र थी कि बिना किसी सुरक्षा उपाय के बाद सांस लेना तक मुश्किल हो जाता था. स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए थाने में बड़े आकार का एयर प्यूरीफायर लगाया गया. यह यमुनापार का एकमात्र ऐसा थाना है जहां हर कमरे में एयर प्यूरीफायर लगाए गए हैं. यह व्यवस्था बताती है कि यहां की पर्यावरणीय चुनौतियां कितनी गंभीर हैं और इसके बावजूद पुलिसकर्मी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं.

गाज़ीपुर लैंडफिल साइट के पास है थाना : जगह की कमी के कारण पुलिस को थाने के लिए वह स्थान चुनना पड़ा जो गाज़ीपुर लैंडफिल साइट के बिल्कुल सामने था.यह निर्णय भले ही प्रशासनिक मजबूरी में लिया गया हो, लेकिन इसके बाद यहां तैनात पुलिसकर्मियों ने दोहरी चुनौती का सामना किया अपराध नियंत्रण और लैंडफिल की लगातार फैलती बदबू.थाने के अस्तित्व में आते ही यहां के पुलिसकर्मियों को बदबू के बीच अपनी ड्यूटी निभानी पड़ी.

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्वी छोर पर स्थित गाज़ीपुर थाना आज अपनी अनूठी पहचान और चुनौतियों के लिए जाना जाता है. वर्ष 2012 से पहले यह इलाका न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता था, लेकिन बढ़ती आबादी, फैलते बाजार और अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इसे एक अलग थाना बनाने का निर्णय लिया. इसी के बाद गाज़ीपुर नाम से एक स्वतंत्र थाने की स्थापना हुई.

आम लोगों के लिए थाने में एक फ्रेंडली माहौल : वर्तमान में गाज़ीपुर थाने की कमान थानाध्यक्ष उपाध्याय बाला शंकर के हाथों में है. वे बताते हैं कि गाज़ीपुर थाना पुलिस अपराध होने पर त्वरित कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है. उनकी प्राथमिकता अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ना और स्थानीय जनता के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करना है. वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और आम नागरिकों के लिए थाने में एक फ्रेंडली माहौल तैयार किया गया है जिससे लोग बिना किसी हिचक के अपनी समस्या पुलिस के सामने रख सकें.

स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन के लिए थाने को मिला पुरस्कार : स्वच्छता और बेहतर प्रबंधन को लेकर गाज़ीपुर थाने ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं. रायपुर में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में थानाध्यक्ष उपाध्याय बाला शंकर ने अपने डीसीपी अभिषेक धानिया के नेतृत्व में ट्रॉफी प्राप्त की जो पूरे स्टाफ की मेहनत का परिणाम था। थानाध्यक्ष ने साफ कहा कि यह सम्मान सिर्फ उनका नहीं बल्कि उन सभी पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मचारियों और अमन कमेटी के सदस्यों का है, जिन्होंने थाना परिसर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने में अपना योगदान दिया

थाने में गार्डन से लेकर मंदिर भी है मौजूद : प्रदूषण से निपटने और बेहतर वातावरण के लिए थाने में एक छोटा वॉकिंग गार्डन भी विकसित किया गया है, इस गार्डन में हनुमान जी का एक सुंदर मंदिर बनाया गया है, जिसके चारों ओर छोटे-बड़े पेड़-पौधे लगाए गए हैं यह स्थान न सिर्फ हरियाली प्रदान करता है बल्कि पुलिसकर्मियों और आगंतुकों के लिए मानसिक शांति का भी केंद्र बन गया है.

थाने में बच्चों के लिए एक चाइल्ड-फ्रेंडली रूम बनाया गया है ताकि किसी भी मामले में आने वाले बच्चों को सुरक्षित और सहज माहौल मिल सके.

थाना बनने के बाद एरिया क्राइम मुक्त : थाने में एक छोटा बैटमिंटन प्लेग्राउंड भी विकसित किया गया है जो इस थाने को बाकी थानों से खास बनाता है. गाजीपुर की अमन कमेटी से मनीष कुमार ने बताया गाजीपुर के थाना क्षेत्र में आना वाला एक एरिया राजवीर कॉलोनी एक गंभीर तरह के क्राइम से पीड़ित है में थाने से 3 साल से जुड़ा हुआ हूं. कार्यवाही इस कदर हुई की आज वह एरिया क्राइम मुक्त है.



स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनसहभागिता का प्रेरक मॉडल : गाज़ीपुर थाना आज सिर्फ कानून व्यवस्था का केंद्र नहीं बल्कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और जनसहभागिता का प्रेरक मॉडल बन चुका है। यहां तैनात पुलिसकर्मियों ने साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी समर्पण, नवाचार और टीमवर्क के दम पर श्रेष्ठता हासिल की जा सकती है।



