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कंक्रीट के जंगल में हरियाली का खजाना, गाजियाबाद के इस सोसाइटी में AC नहीं, पेड़ करते हैं ठंडक का इंतजाम

वहीं, एक्सपर्ट्स का मानना है की घनी हरियाली वाले क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है और वायु की गुणवत्ता बेहतर होती है. यही कारण है कि सोसाइटी के इन ऑक्सीजन पॉइंट्स को निवासी विशेष रूप से पसंद करते हैं. सोसाइटी में हर दिन सुबह और शाम का दृश्य बेहद आकर्षक होता है. बड़ी संख्या में लोग वाकिंग ट्रेक और हरियाली से घिरे रास्तों पर टहलते दिखाई देते हैं. बुजुर्ग और बच्चे भी इस प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेते हैं. सोसाइटी निवासी बताते हैं कि आसपास के अन्य सोसाइटियों की तुलना में यहां का वातावरण अधिक शांत और ताज़गी भरा महसूस होता है. बच्चों को खेलने के लिए खुला और हरा भरा वातावरण सबसे बड़ी उपलब्धि है.

गौर केस्केड्स सोसाइटी की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है यहां बनाए गए 'ऑक्सीजन पॉइंट्स'. सोसाइटी परिसर में कई ऐसे स्थान मौजूद हैं, जहां घने पेड़ पौधे और अत्यधिक हरियाली मौजूद है. ऐसे स्थानों को विशेष रूप से ऑक्सीजन पॉइंट्स का नाम दिया गया है. इन स्थानों पर सुबह और शाम के वक्त बुजुर्ग बड़ी संख्या में बैठते हैं और ताजी हवा का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं. निवासी बताते हैं कि ऑक्सीजन पॉइंट्स में बैठने से मानसिक शांति मिलती है और प्रकृति के बीच होने का एहसास होता है.

सोसाइटी की हरियाली को बनाए रखने के लिए गौर केस्केड्स अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन ने विशेष व्यवस्था की हुई है. सोसाइटी परिसर में चार माली और एक सुपरवाइजर नियुक्त है जो पूरे समय पौधों और पेड़ों की देखभाल करते हैं एवं कर्मचारियों को प्रतिष्ठित और प्रशिक्षित संस्थाओं द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है. जिससे वह आधुनिक बागवानी तकनीक और पौधों की देखभाल के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं. पेड़ों को नियमित रूप से पानी देना, छटाई करना, पौधों में खाद डालना, नए पौधे लगाना और ग्रीनरी से जुड़े अन्य सभी कार्य यही ग्रीन टीम करती है. सोसाइटी प्रबंधन का कहना है कि प्रशिक्षित स्टाफ की वजह से पौधों की गुणवत्ता और उनकी वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है.

वर्षों की मेहनत, रिसर्च बेस्ड वृक्षारोपण और सोसाइटी निवासियों की भागीदारी के चलते आज गौर केस्केड्स सोसायटी न केवल हरियाली से भरपूर है बल्कि यह दुर्लभ पक्षियों गिलहरियों और अन्य जीवों का सुरक्षित आश्रय स्थल भी बन चुकी है. गौर केस्केड्स के हर कोने में फैली हरियाली, सैकड़ो पौधों की छांव, फूलों की खुशबू और पक्षियों की मधुर चहचहाट यहां आने वाले हर व्यक्ति को प्रकृति के करीब होने का एहसास कराती है. सुबह और शाम के वक्त वातावरण और भी मनमोहक हो जाता है. जब बड़ी संख्या में निवासी टहलते हुए ताजी हवा का आनंद लेते हैं और हरियाली के बीच समय बिताते हुए दिखाई देते हैं.

नई दिल्ली/गाजियाबाद: तेजी से बढ़ते शहरीकरण, कंक्रीट के जंगलों और लगातार बिगड़ते पर्यावरण संतुलन के बीच उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की गौर केस्केड्स सोसाइटी एक ऐसी मिसाल बनकर उभरी है. जिसने यह साबित कर दिया है कि यदि सामूहिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शी सोच हो तो किसी भी आवासीय परिसर को हरियाली और जैव विविधता का केंद्र बनाया जा सकता है.

गौर केस्केड्स की हरियाली केवल संख्या में ही नहीं बल्कि विविधता में भी बेहद समृद्ध है. सोसाइटी परिसर में कुल 54 प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं. इसके अलावा 17 तरह के कैक्टस, 24 प्रकार के फूलों वाले पौधे और पाल्म ट्री मौजूद हैं. सोसाइटी में कुल मिलाकर लगभग ढाई सौ से अधिक पेड़ मौजूद है. जिनमें कई पेड़ अब विशाल आकार ले चुके हैं. इन पेड़ों में छायादार वृक्षों के साथ साथ फलदार वृक्ष भी शामिल हैं.

दस साल की मेहनत का नतीजा (ETV BHARAT)

सोच-समझकर किया गया पेड़-पौधों का चयन

सोसाइटी प्रबंधन का कहना है कि पौधों और पेड़ों का चयन बेहद सोच समझकर किया गया है. केवल सजावटी पौधों पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि ऐसे पौधे भी लगाए गए हैं जो स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुकूल हो और साथ ही पूरे साल हरियाली बनाए रखें.

सोसाइटी में सुबह-शाम गौरइयों का झुंड

हरियाली बढ़ाने का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव जैव विविधता के रूप में देखने को मिला है. परिसर में अब अनेक पक्षियों और छोटे जीवों का प्राकृतिक आवास बन चुका है. निवासियों का दावा है कि सुबह और शाम के समय एक हज़ार से अधिक गौरैयाों का झुंड सोसाइटी में आता है. गौरैया की संख्या लगातार देश में कम हो रही है, ऐसे में किसी आवासीय परिसर में इतनी बड़ी संख्या में गौरैया का दिखाई देना अपने आप में महत्व रखता है. इतना ही नहीं सोसाइटी परिसर में कई बार सफेद उल्लू भी देखा गया है. कोयल की मधुर आवाज तो यहां के वातावरण का नियमित हिस्सा बन चुकी है. निवासियों के अनुसार सोसाइटी में लगभग आधा दर्जन कोयल स्थाई रूप से निवास करती हैं.

पूरी सोसाइटी में 250 से ज्यादा पेड़ (ETV BHARAT)

इंसानों के साथ जीव-जंतुओं के लिए भी ठिकाना !

यहां गिलहरियां भी बड़ी संख्या में दिखाई देती हैं. कुल मिलाकर यह परिसर केवल इंसानों का रहने का स्थान नहीं बल्कि पक्षियों और अन्य जीवों का भी सुरक्षित घर बन चुका है.

वर्षों की मेहनत का परिणाम

गौर केस्केड्स के अध्यक्ष संजीव कुमार मलिक बताते हैं, सोसाइटी परिसर में 50 से अधिक प्रकार के पेड़ पौधे मौजूद हैं. जिनमें से कई पौधे आज बड़े वृक्षों में तब्दील हो चुके हैं. परिसर में अनेक फलदार वृक्ष भी मौजूद हैं. जैसे कि मौसमी, नींबू, चीकू, कटहल, आम आदि. केवल कॉमन एरिया में ही नहीं बल्कि रेजिडेंट ने अपनी बालकनीय और फ्लैटों के आसपास भी हरियाली को बढ़ावा दिया है. निवासियों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं हो सकता था. सोसाइटी के लोगों ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक सोच दिखाई जिसका परिणाम आज सभी के सामने है.

10 साल पहले देखा था सपना

सोसाइटी निवासी विक्रांत पिछले 11 वर्षों से गौर केस्केड्स में रह रहे हैं, विक्रांत बताते हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले सोसाइटी के निवासियों ने एक सपना देखा था कि हम इस परिसर को गाजियाबाद की सबसे ग्रीन सोसाइटी में तब्दील करेंगे. विक्रांत कहते हैं यह काम एक दिन या 1 साल में नहीं हुआ. इसके पीछे वर्षों की मेहनत लगी है. हमने चींटी की रफ्तार से लगातार काम किया. इस दौरान अपार्टमेंट ऑनर एसोसिएशन के कई चुनाव हुए. प्रबंधन टीम में बदली लेकिन लक्ष्य कभी नहीं बदला. सभी टीमों ने हरियाली बढ़ाने के मिशन को आगे बढ़ाया.

गाजियाबाद की केस्केड्स सोसाइटी बनी मिसाल (ETV BHARAT)

विक्रांत के मुताबिक सोसाइटी में पौधे लगाने से पहले व्यापक अध्ययन किया गया. हर पौधे के चयन के पीछे स्पष्ट कारण था. यह देखा गया कि कौन सा पौधा स्थानीय मौसम के लिए उपयुक्त है कौन सा पौधा पूरे वर्ष हर रहेगा और कौन सा पौधा पर्यावरण दृष्टि से अधिक लाभदायक होगा.



रिसर्च के बाद पौधों का चयन

विक्रांत बताते हैं कि केवल पेड़ लगाने पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि उनके चयन पर भी विशेष फोकस किया गया. प्रबंधन ने ऐसे पौधों को प्राथमिकता दी जो 12 महीने हरे भरे बने रहते हैं. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि पौधे स्थानीय मिट्टी और जलवायु के अनुरूप हो ताकि उनके जीवित रहने की संभावना ज्यादा हो. पौधे केवल गाजियाबाद से नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों की नर्सरींयों से ले गए. इस व्यवस्थित और शोध आधारित दृष्टिकोण का परिणाम यह रहा कि अधिकांश पौधे सफलतापूर्वक विकसित हुए और आज गाने वर्षों में तब्दील हो चुके हैं.

सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव कुमार मलिक ने सभी निवासियों का धन्यवाद किया (ETV BHARAT)

विकसित हो रही पर्यावरण के प्रति जागरूकता

सोसाइटी की हरियाली का सकारात्मक प्रभाव बच्चों पर भी देखने को मिल रहा है. 11 वर्षीय माधव बताते हैं कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि वह इतनी हरियाली वाली समिति में रहते हैं. माधव कहते हैं, "मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इतनी ग्रीन सोसाइटी में रहता हूं. हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा ग्रीनरी वाली सोसाइटी का अवार्ड भी मिल चुका है. यहां सांस लेने के लिए फ्रेश एयर मिलती है."

इसी तरह कक्षा 5 के छात्र सचेत का कहना है कि गाजियाबाद में शायद ही कोई दूसरी सोसाइटी इतनी हरियाली वाली हो. उनके अनुसार, यहां हमेशा स्वच्छ और ताजी हवा मिलती है. सचेत कहते हैं, "अन्य सोसाइटियों को भी इसी तरह की पहल करनी चाहिए यदि हर सोसाइटी पेड़ पौधों को बढ़ावा दे तो प्रदूषण को काफी हद तक कम किया जा सकता है."

सोसाइटी के भीतर 54 प्रकार के पेड़ लगाए गए हैं (ETV BHARAT)

अदम्य भी हरियाली से बेहद प्रभावित है. उनका कहना है कि ग्रीनरी बढ़ने से केवल साफ हवा ही नहीं मिली है बल्कि पक्षियों की संख्या भी बढ़ी है. अदम्य कहते हैं, "सुबह के समय चिड़ियों की चहआहट सुनाई देती है. कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी हाईराइज सोसाइटी में नहीं बल्कि प्रकृति के बीच रह रहे हैं. हमें भविष्य के लिए इस तरह की पहल करनी चाहिए ताकि प्रदूषण कम हो और वातावरण बेहतर बन सके."

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