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गाजियाबाद की महिला का पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखा अभियान, फ्लेक्स बोर्ड से बनाए जा रहे हैं बैग

गाज़ियाबाद में पर्यावरण को संरक्षण करने केलिए एक फ़ाउंडेशन द्वारा अनोखा अभियान चलाया जा रहा है. देखिए संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट

पर्यावरण संरक्षण के लिए एक और मुहिम
पर्यावरण संरक्षण के लिए एक और मुहिम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2026 at 7:54 PM IST

9 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियबाद: गाजियाबाद की सड़कों बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर किसी कार्यक्रम, राजनीतिक दल, सामाजिक आयोजन, विज्ञापन या प्रचार के लिए लगाए जाने वाले फ्लेक्स बोर्ड आमतौर पर कुछ दिनों या फिर कुछ हफ्तों के बाद अपनी उपयोगिता खो देते हैं. कार्यक्रम समाप्त होते ही यह बोर्ड उतार दिए जाते हैं और अक्सर कूड़े के ढेर खाली प्लॉट या लैंडफिल साइट तक पहुंच जाते हैं. देखने में मामूली लगने वाला यह कचरा पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है और इस कचरे का निस्तारण एक बड़ी चुनौती है. इसी चुनौती को अवसर में तब्दील करने का काम साथी फाउंडेशन की संस्थापक काजल छिब्बर कर रही हैं.

साथी फाउंडेशन विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य करती है लेकिन संस्था का पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह अभियान आज उसकी सबसे बड़ी पहला बन गया है. संस्था ऐसे तमाम फ्लेक्स बोर्ड को इकट्ठा करती है. जिन्हें उपयोग के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है. इन बेकार फ्लेक्स बोर्ड को साफ कर, काट कर और सिलाई के माध्यम से मजबूत और उपयोगी बैग तैयार किए जाते हैं. इन बैगों को लोगों के बीच निशुल्क वितरित कर उन्हें प्लास्टिक और पॉलिथीन की इस्तेमाल को शून्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है.

पर्यावरण बचाने काजल छिब्बर की अनोखी महिम (ETV Bharat)

समस्या से निकला हल

इस पहल की शुरुआत भी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है. साथी फाउंडेशन की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए. कुछ समय बाद संस्था ने दूसरा कार्यक्रम आयोजित किया और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इस्तेमाल हो चुके तमाम फ्लेक्स बोर्ड एक जगह इकट्ठे हो गए.

फ्लेक्स बोर्ड के ढेर को देखकर काजल छिब्बर के मन में सवाल आया कि जब एक या दो कार्यक्रमों के बाद बड़ी संख्या में फ्लेक्स बेकार हो सकता है तो पूरे शहर में प्रतिदिन कितने फ्लेक्स बोर्ड लगाए जाते होंगे और उतरते होंगे. कार्यक्रम और विज्ञापनों और आयोजन के बाद आखिर इनका क्या होता होगा ? क्या यह भी कचरे में जाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने होंगे ? बस इसी समस्या ने इस नई पहल को जन्म दिया. काजल ने तय किया कि जिस फ्लैग बोर्ड को लोग बेकार समझ कर फेंक देते हैं. उसे किसी उपयोगी वस्तु में बदलना होगा. काजल ने अपनी टीम के साथ इस दिशा में काम शुरू किया और बेकार फ्लेक्स को दोबारा उपयोग में लाने के तरीके तलाश है.

काजल छिब्बर, संस्थापक, साथी फाउंडेशन
काजल छिब्बर, संस्थापक, साथी फाउंडेशन (ETV Bharat)

प्रयोग हुआ कामयाब

संस्था के सदस्यों ने सबसे पहले इस्तेमाल हो चुके फ्लेक्स बोर्ड से बैग बनाने का प्रयोग शुरू किया. फ्लेक्स की सबसे बड़ी खासियत इसकी मजबूती और टिकाऊपन है. यही विशेषता बैग बनाने के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई. बेकार हो चुके फ्लेक्स को अलग-अलग आकार में काटा गया. जरूरत के अनुसार साफ किया गया और फिर सिलाई के जरिए उन्हें बैग का रूप दे दिया गया. शुरुआत में यह सिर्फ एक प्रयोग था लेकिन तैयार हुए बैग मजबूत और लंबे समय तक उपयोग किए जाने वाले निकले. इसके बाद संस्था ने इस काम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने का फैसला लिया. धीरे-धीरे यह छोटा सा प्रयोग पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मुहिम में तब्दील होता गया.

नगर निगम को बताया आइडिया

अब फ्लेक्स जो पहले कार्यक्रम खत्म होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते थे. लोगों के रोजगार के इस्तेमाल का बैग बनाकर दोबारा उपयोग में आ रहे हैं. जब साथी फाउंडेशन ने फ्लेक्स बैग बनाने की शुरुआत की तो सबसे बड़ी जरूरत थी पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल हो चुके फ्लेक्स की उपलब्धता. संस्थान के सामने चुनौती थी कि आखिर शहर भर से फ्लेक्स कैसे इकट्ठे किए जाएं. कैसे पता लगेगा कि कहां फ्लेक्स इस्तेमाल के बाद उतारे जा रहे हैं ? इस समस्या को काजल ने नगर निगम के समक्ष रखा. नगर निगम को बताया गया कि शहर में बड़ी संख्या में ऐसे फ्लेक्स बोर्ड इस्तेमाल के बाद बेकार हो जाते हैं. यदि उन्हें कचरे में फेंकने के बजाय संस्था को उपलब्ध कराया जाए तो इन्हीं फ्लेक्स से उपयोगी बैक तैयार की जा सकते हैं.

पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखा अभियान
पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखा अभियान (ETV Bharat)

नगर निगम से मिला सहयोग

काजल की सोच को नगर निगम ने सकारात्मक रूप से लिया, इसके बाद नगर निगम की ओर से ऐसे फ्लेक्स बोर्ड साथी फाउंडेशन तक पहुंचने लगे जो अपनी उपयोगिता पूरी कर चुके थे और कचरे के रूप में पड़े मिलते थे. नगर निगम के इस सहयोग से संस्था ने अपने अभियान को रफ्तार दी. अब फ्लेक्स केवल कूड़े का हिस्सा बनने के बजाए एकत्रित होकर दोबारा इस्तेमाल की प्रक्रिया में शामिल होने लगे.

फ्लेक्स बैग बनाने में क्या होता है?
फ्लेक्स बैग बनाने में क्या होता है? (ETV Bharat)

विभिन्न एजेंसियों से लिया सहयोग

मुहिम को और व्यवस्थित बनाने के लिए साथी फाउंडेशन ने विज्ञापन करने वाली एजेंसियों से भी संपर्क किया जो शहर में फ्लेक्स लगाने और उतारने का काम करती हैं. संस्था का उद्देश्य साफ था कि इस्तेमाल की अवधि पूरी होने के बाद फ्लेक्स सीधे कूड़े के ढेर तक न पहुंचे. ऐसे फ्लेक्स को इकट्ठा कर साथी फाउंडेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था पर काम किया गया. इससे संस्था को लगातार इस्तेमाल हो चुके फ्लेक्स मिलने लगे और फ्लेक्स कचरे के रूप में इधर-उधर बिखरने के बजाय उपयोगी उत्पादन में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने लगे.

पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी?
पर्यावरण के लिए क्यों जरूरी? (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम जरूरी

काजल का मानना है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में केवल जागरूकता फैलाना पर्याप्त नहीं होता है बल्कि कचरे के लिए व्यावहारिक और उपयोगी विकल्प तैयार किए जाएं तो पर्यावरण संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाए जा सकता है. जब साथी फाउंडेशन के पास फ्लेक्स की संख्या बढ़ी तो बैगों का उत्पादन भी बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही एक नई चुनौती सामने आ गई! सवाल यह था कि इन बैगों को अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुंचा जाए और इस पहल के पीछे छिपे पर्यावरण संरक्षण के संदेश को समाज में कैसे फैलाएं. साथी फाउंडेशन ने इसके लिए कैंप लगाने की योजना बनाई. भीड़भाड़ वाले इलाकों में कैंप लगाकर फ्लेक्स से बने. बैग निशुल्क वितरित किए गए कैंप के दौरान लोगों को केवल बाग ही नहीं दिया गया बल्कि उन्हें इसके पीछे की पूरी सोच से भी अवगत कराया गया.

एक महिला फ्लेक्स से बैग सिलते हुए
एक महिला फ्लेक्स से बैग सिलते हुए (ETV Bharat)

पर्यावरण संरक्षण के साथ रोजगार भी

संस्था की ओर से बैग तैयार करने में औसतन करीब 10 से ₹12 की लागत आती है. इसके बावजूद साथी फाउंडेशन बैग निशुल्क वितरित करती है. इसका उद्देश्य व्यावसायिक लाभ कमाना नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश पहुंचाना है. काजल की इस पहल का एक दूसरा पहलू यह है कि आज उनके साथ करीब 35 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. यह महिलाएं संस्था के सिलाई सेंटर के साथ-साथ अपने घरों से भी फ्लेक्स को काटने और सिलाई कर बैग तैयार करने का काम करती हैं.

4 सालों से जारी है मुहिम

इस तरह काजल का यह अभियान न केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित रहा बल्कि महिलाओं के लिए रोजगार का माध्यम भी बना. साथी फाउंडेशन ने साल 2022 से फ्लेक्स को बैग में बदलने का काम शुरू किया था. संस्था की संस्थापक काजल के अनुसार अब तक करीब पचास हजार फ्लेक्स इस्तेमाल हो चुके हैं और तकरीबन एक लाख से अधिक बैग तैयार कर वितरित किए जा चुके हैं. काजल कहती हैं कि हम सब किसी व्यक्ति को सिर्फ बैग नहीं देते बल्कि बैग के साथ सबसे महत्वपूर्ण होता है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश! जब व्यक्ति इस बैक को इस्तेमाल करता है तो उसके अंदर पर्यावरण संरक्षण को लेकर सोच विकसित होती है.

साथी फाउंडेशन में बैग की सिलाई
साथी फाउंडेशन में बैग की सिलाई (ETV Bharat)

युवाओं को जोड़ने का प्रयास

साथी फाउंडेशन अपने तैयार किए बैग को केवल बाजारों में भीड़भाड़ वाले इलाकों तक सीमित नहीं रखती बल्कि स्कूलों और विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के दौरान भी कैंप लगाकर वितरित किए जाते हैं. इसके अलावा झुग्गी बस्तियों में भी विशेष अभियान चला कर बैग वितरित किए जाते हैं.

काजल का कहना है कि लोग बाजार में सामान खरीदते वक्त हर सामान के लिए अलग पॉलिथीन लेने के बजाय अगर एक मजबूत बैग का प्रयोग करेंगे तो पॉलिथीन की खपत काफी हद तक काम हो सकती है. साथी फाउंडेशन इस मोहिम को काजल गाजियाबाद तक सीमित नहीं रखना चाहती है बल्कि इस मुहिम को राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ाने की योजना है. काजल कहती हैं कि हम ऑनलाइन ड्राइव शुरू करने की योजना बना रहे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी मात्रा में हम चाहते हैं लोग हमें करियर के माध्यम से फ्लेक्स भेजें और बदले में हम फ्लेक्स से बैग तैयार कर उन्हें वापस भेज देंगे.

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