Ghaziabad Triple Death: 2021 में मृतक लड़कियों के पिता ने मुस्लिम महिला से की थी तीसरी शादी, जानिए कहां तक पहुंची पुलिस जांच ?
गाजियाबाद में तीन सगी बहनों ने एक साथ अपनी जान दे दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था.
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से बीते दिनों पहले सामने आया ट्रिपल डेथ केस ने पूरे देश को झकझोर दिया. लोनी के टीला मोड़ इलाके की एक सोसायटी में तीन सगी नाबालिक बहनों ने एक साथ जान दे दी थी. फिलहाल, मामले को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है. पुलिस जांच में पता चला है कि जाने देने वाली नाबालिक लड़कियों के पिता ने तीन शादियां की थी. पहली शादी 2008 में हुई, जबकि दूसरी 2013 और तीसरी शादी 2021 में हुई है.
2021 में मृतक नाबालिक लड़कियों के पिता चेतन ने एक मुस्लिम महिला से भी शादी की थी, चेतन की कुल पांच बच्चे हुए. चेतन की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थे, जिसकी वजह से उसने दूसरी शादी की थी. चेतन ने दूसरी शादी अपनी साली से की थी. दूसरी शादी करने के बाद उसे बच्चे हुए. लेकिन, अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि तीसरी शादी करने के पीछे क्या कुछ कारण रहा था. पुलिस अब तक चेतन से पांच बार पूछताछ कर चुकी है.
साली की हो चुकी है मौत
साल 2018 में चेतन की साली की छत से गिरकर मौत हो गई थी. चेतन ने पुलिस को बताया कि कपड़े फैलाने के दौरान अचानक साली चौथी मंजिल से नीचे गिर गई थी. पुलिस के मुताबिक, चेतन के छोटे भाई की शादी उसकी साली से हुई थी, इससे भी पूछताछ की जा रही है.
फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया सुसाइड नोट
डीसीपी ट्रांस हिंडन निमिष पाटिल ने बताया कि पुलिस ने सुसाइड नोट फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. सुसाइड नोट पर पुलिस को हस्ताक्षर मिले थे. हस्ताक्षर मिलान के लिए पुलिस ने सुसाइड नोट फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है. डीसीपी निमिष पाटिल का कहना है कि दो हफ्ते में जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी. तीनों नाबालिक लड़कियों में से सिग्नेचर किसके थे. यह फोरेंसिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही साफ हो पाएगा.
मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल जानलेवा
डीसीपी निमिष पाटिल के मुताबिक, ''जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर प्राथमिक तौर पर यह घटना सुसाइड की है. इसी दिशा में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है. डीसीपी ने ये भी बताया कि, तीनों बहनों का जान देने के पीछे का मूल कारण सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करना रहा है.
कोरियन कल्चर से थी प्रभावित
डीसीपी निमेष पाटिल के मुताबिक, तीनों नाबालिक लड़कियां कोरियन कल्चर को काफी अधिक फॉलो करती थी. कोरियन फिल्म, गाने और शोज काफी देखा करती थी. जांच के दौरान सुसाइड नोट में कुल पांच गेम्स मिले हैं. सभी पांच गेम्स पर रोक लगाने के लिए शासन को लिखा गया है. पुलिस के मुताबिक, यह सभी गेम्स हॉरर गेम्स (Horror Games) की श्रेणी में आते हैं.
