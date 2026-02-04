गाजियाबाद: तीन नाबालिग बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर दी जान, मचा हड़कंप, कोरियाई गेम खेलने की थी लत
माना जा रहा है कि कोरियन गेम में कोई टास्क दिया गया था. जिसके चलते तीनों नाबालिक बहनों ने सुसाइड किया है.
Published : February 4, 2026 at 10:03 AM IST
गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सनसनीखेज मामला सामने आया है. तीन सभी बहनों ने हाई राइज सोसायटी की 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली है. घटना बीती रात बजे की है. तीनों बहनें बालकनी में आई एक दूसरे के हाथ पकड़े और बालकनी से नीचे चलांग लगा दी. गिरने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के के लोगों ने घरों से बाहर निकाल कर देखा तो हैरान रह गए. तीनों बहनें खून में लगभग जमीन पर पड़ी हुई थी. तीनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतक तीनों बहने नाबालिग बताई जा रही है.
तीनों बहनों गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित भारत सिटी सोसाइटी के बी 1 टावर में रहती थी. आत्महत्या के पीछे क्या कुछ कारण रहा यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. अभी तक किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कर ली जा रही है. नाबालिग बहनों के मोबाइल फोन फोरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे. फॉरेंसिक जांच के बाद आत्महत्या का कारण स्पष्ट होने की संभावना है. फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है.
अतुल सिंह, सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन ने बताया कि 4 फरवरी 2026 को रात्रि करीब 02.15 बजे पीआरवी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थाना टीलामोड़ स्थित भारत सिटी में टावर बी-1 फ्लैट नं0 907 की नवीं मंजिल की बालकनी से तीन बच्चियों के कूदने की और मौके पर ही जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो तीन बच्चियां की खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी. जिनको एम्बुलेंस द्वारा 50 शैय्या अस्पताल लोनी भेजा गया. जहां पर डॉक्टरों द्वारा तीनों बच्चियों को मृत घोषित किया गया.
ये भी पढ़ें: