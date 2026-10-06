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त्योहारों में मिठाई की मिठास में मिलावट नहीं चलेगी! 15 अक्टूबर से डिब्बे पर ‘Use By Date’ लिखना अनिवार्य

गाजियाबाद: त्योहारों के मौसम में मिठाई विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने की कवायद शुरू कर दी गई है. इस क्रम में गाजियाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं. 15 अक्टूबर 2026 से जिले के सभी मिठाई विक्रेताओं के लिए मिठाई के डिब्बे पर ‘Use By Date’ लिखना अनिवार्य होगा. नए प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू करने से पहले विभाग ने दुकानदारों को नियम की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है. इसके लिए जिले में 18 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में 18 टीमें बनाई गई हैं.

विभाग की ओर से जिले में 18 खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में 18 टीमों का गठन किया गया है. टीमें अलग-अलग क्षेत्र में जाकर मिठाई और खाद्य पदार्थों का कारोबार करने वाले व्यापारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर रही हैं. व्यापारियों को नए नियम की जानकारी देने के साथ उन्हें भी बताया जा रहा है की मिठाई के डिब्बे पर use by date लिखना क्यों जरूरी है और उसका पालन किस तरह से किया जाना है.

अधिकारियों का मानना है कि त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले यदि व्यापारियों को नियमों के संबंध में पर्याप्त जानकारी दे दी जाए तो उसका बड़े स्तर पर धरातल पर असर दिखाई देगा. इससे व्यापारियों को नए प्रावधानों को समझने और अपनी व्यवस्था को उसके अनुरूप तैयार करने का समय भी मिल सकेगा. विभाग का जोर फिलहाल जागरूकता पर है ताकि बाद में नियमों के उल्लंघन की स्थिति कम से कम हो.

15 अक्टूबर से विशेष अभियान

खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक, मौजूदा समय में त्योहारों के मद्देनजर विशेष अभियान 15 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा. हालांकि, विभाग की ओर से गठित 18 टीमें लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर रही हैं. विभाग द्वारा रूटिंग निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों में उपलब्ध खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है. इसके अलावा यह भी देखा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ किस तरह से तैयार की जा रहे हैं. प्रतिष्ठान में साफ सफाई की स्थिति कैसी है और खाद्य सामग्री तैयार करने से लेकर उसके भंडारण तक निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. विभाग की टीमें खाद्य प्रतिष्ठान के संचालकों को खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों के बारे में भी जागरूक कर रही हैं सहायक खाद्य आयुक्त सुरेश मिश्रा के मुताबिक, फिलहाल खाद्य प्रतिष्ठानों के संचालकों को जागरूक किया जा रहा है. विभाग द्वारा 18 टीमों के माध्यम से रूटीन कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है शासन से आदेश मिलने के बाद त्योहारों को लेकर विशेष अभियान शुरू किया जाएगा.

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