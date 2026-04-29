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प्रचंड लपटों के बीच बुजुर्ग ने कोहनी मार तोड़ा शीशा, गाजियाबाद सोसाइटी के लोगों से सुनिए अग्निकांड की आंखों देखी

गाजियाबाद सोसाइटी में भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंदिरापुरम की ग्रीन गौर सोसाइटी में लगी भीषण आग लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. यहां रहने वाले लोग दहशत में हैं. आज सुबह हुई इस घटना ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है. सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आग की भयावह आंखों देखी बताई. सोसाइटी के रहने वाले एक बुजुर्ग अजय शर्मा ने बताया कि जैसे ही आग फैलने लगी. लोग फायर extinguisher की ओर भागे लेकिन आपातकाल में शीशा टूट नहीं रहा था तो एक बुजुर्ग ने अपनी कोहनी मारकर इमरजेंसी शीशा तोड़कर आग बुझाने के लिए पाइप खींचा और पानी शुरू किया. बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने सजगता दर्शाते हुए दमकल के आने से पहले ही खुद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया था. आग की लपटें जैसे जैसे फैली लोगों को बचाने का काम भी किया गया. इस बीच एक घायल बुजुर्ग की तस्वीर भी सामने आई है. सोसाइटी के लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की (ETV Bharat)