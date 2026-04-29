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प्रचंड लपटों के बीच बुजुर्ग ने कोहनी मार तोड़ा शीशा, गाजियाबाद सोसाइटी के लोगों से सुनिए अग्निकांड की आंखों देखी

गनीमत की बात ये है कि अब तक इस भयावह घटना में किसी की जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है.

गाजियाबाद सोसाइटी में भीषण आग
गाजियाबाद सोसाइटी में भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 11:16 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंदिरापुरम की ग्रीन गौर सोसाइटी में लगी भीषण आग लोगों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है. यहां रहने वाले लोग दहशत में हैं. आज सुबह हुई इस घटना ने लोगों के मन में खौफ पैदा कर दिया है. सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने आग की भयावह आंखों देखी बताई.

सोसाइटी के रहने वाले एक बुजुर्ग अजय शर्मा ने बताया कि जैसे ही आग फैलने लगी. लोग फायर extinguisher की ओर भागे लेकिन आपातकाल में शीशा टूट नहीं रहा था तो एक बुजुर्ग ने अपनी कोहनी मारकर इमरजेंसी शीशा तोड़कर आग बुझाने के लिए पाइप खींचा और पानी शुरू किया. बता दें कि सोसाइटी के लोगों ने सजगता दर्शाते हुए दमकल के आने से पहले ही खुद से आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया था. आग की लपटें जैसे जैसे फैली लोगों को बचाने का काम भी किया गया. इस बीच एक घायल बुजुर्ग की तस्वीर भी सामने आई है.

सोसाइटी के लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की (ETV Bharat)

गनीमत की बात ये है कि अब तक इस भयावह घटना में किसी की जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है. घटना स्थल पर अग्निशमन विभाग, नगर निगम की टीम, विकास प्राधिकरण की टीम, स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की टीमें मौजूद हैं. 18 से अधिक फायर टेंडर लगे हुए हैं, जो की ख़ाली होने के बाद दोबारा पानी भर कर ला रहे हैं.

वहीं राहुल पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि आग पर पूरी तरह से क़ाबू पा लिया गया है. कूलिंग का कार्य चल रहा है. किसी प्रकार की कोई causality नहीं हुई है. कुछ लोगों को रेस्क्यू कर बाहर पहले ही निकाल लिया गया था.

जानकारी ये भी मिल रही है कि इस घटना में 10 से ज्यादा फ्लैट जल गए हैं. वहीं सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने ये भी बताया कि हाल ही में पूरी सोसाइटी में आग बुझाने के नए सिस्टम लगाए गए थे जिससे भी काफी मदद मिली है.

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