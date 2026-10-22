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MLC चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, 13 मतदान केंद्र बनाए गए, चुनाव मैदान में 18 प्रत्याशी

रविंद्र कुमार मांदड़, जिलाधिकारी, गाजियाबाद ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: गाजियाबाद में विधान परिषद चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. जिले में शिक्षक और स्थानक वर्ग के चुनाव के लिए कुल 75 मतदान बूथ बनाए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव मैदान में कल 18 प्रत्याशी हैं. इसमें से शिक्षक वर्ग के 10 और स्नातक वर्ग के 8 उम्मीदवार हैं. मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भुगतान इंतजाम किए गए हैं.

22 अक्टूबर को राजनगर स्थित इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में स्थानक वर्ग में करीब 31 हजार और शिक्षक वर्ग में 9900 मतदाता हैं. मतदान की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की गई है.