MLC चुनाव के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां, 13 मतदान केंद्र बनाए गए, चुनाव मैदान में 18 प्रत्याशी
गाजियाबाद में विधान परिषद चुनावों की तैयारियां पूरी कर ली गई. 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा.
Published : October 22, 2026 at 4:33 PM IST
गाजियाबाद: गाजियाबाद में विधान परिषद चुनावों को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. 23 अक्टूबर 2026 को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक मतदान होगा. जिले में शिक्षक और स्थानक वर्ग के चुनाव के लिए कुल 75 मतदान बूथ बनाए गए हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव मैदान में कल 18 प्रत्याशी हैं. इसमें से शिक्षक वर्ग के 10 और स्नातक वर्ग के 8 उम्मीदवार हैं. मतदान की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के भुगतान इंतजाम किए गए हैं.
22 अक्टूबर को राजनगर स्थित इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, जिले में स्थानक वर्ग में करीब 31 हजार और शिक्षक वर्ग में 9900 मतदाता हैं. मतदान की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र पर माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की गई है.
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बताया, 'गाजियाबाद में विधान परिषद चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां पूर्ण कर दी गई हैं. राजनगर स्थित इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज से पोलिंग पार्टियों रवाना हुई है. 23 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी. गाजियाबाद में कुल 13 मतदान केंद्र और 75 मतदान बूथ है.'
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त राजकरन नैयर के मुताबिक, 'गाजियाबाद में विधान परिषद चुनाव में मतदान को सकुशल संपन्न करने के लिए 350 पुलिस और पीएसी कर्मियों की तैनाती की गई है. प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन और निगरानी के लिए जिले को आठ सुपर जोन, 18 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया है. मतदान संपन्न होने के बाद सभी मतपेटियों को सुरक्षित रूप से इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा. कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा निर्वाचन को शांतिपूर्ण निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न करने के लिए व्यापक सुरक्षा और कानून व्यवस्था संबंधी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं.'
विधान परिषद चुनाव में मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटियों को राजनगर स्थित इंग्रॅहॅम इंटर कॉलेज में लाया जाएगा. यहां से एडीएम (F/R) की निगरानी में पुलिस सुरक्षा के साथ मतपेटियों मेरठ स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में पहुंचाई जाएगी. 27 अक्टूबर 2026 को यहां मतगणना होगी.
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