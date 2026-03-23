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पाकिस्तान के लिए जासूसी: गाजियाबाद पुलिस ने शामली के युवक को उठाया; परिजन बोले - वो मोटी बुद्धि का

गाजियाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली के रहने वाले युवक को हिरासत में लिया है. परिजन चिंतित हैं.

SPYING FOR PAKISTAN
पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में शामली का युवक हिरासत में. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:42 AM IST

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शामली : उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से एक बार फिर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के कनेक्शन का मामला सामने आया है, यहां से गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल टीम ने पाकिस्तान के लिए सैन्य ठिकानों और प्रमुख स्थानों की जासूसी करने के मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है.

मामला जनपद शामली का है, जहां के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बुटराड़ा निवासी समीर नाम के एक युवक को गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल ने हिरासत में लिया है. पुलिस युवक को हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई.

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने शामली के युवक को उठाया. (ETV Bharat)

बताया जा रहा है कि ईद के दिन गाजियाबाद पुलिस की स्पेशल सेल ने गांव के ही दो युवकों को हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ के बाद बाद में उन्हें छोड़ दिया गया. हालांकि पुलिस समीर नाम के युवक को पूछताछ के लिए साथ ले गई.

हिरासत में लिए गए युवक पर आरोप है कि वह पाकिस्तान के लिए सैन्य ठिकानों एवं अन्य प्रमुख जगहों की जासूसी करता था. इसकेे तार मथुरा के औरंगाबाद की रहने वाली मेरा प्रजापति उर्फ मीरा ठाकुर से जुड़े हुए हैं. गाजियाबाद पुलिस ने इसे पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में पकड़ है. मीरा ठाकुर पर जासूसी और देश के संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने वाले गिरोह से उसके जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं.

हिरासत में लिए गए युवक समीर के पिता ने बताया कि उनके तीन बेटे हैं, जिसमें समीर दूसरे नंबर का है समीर का एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, जो कि गांव में ही रहते हैं. समीर थोड़ा मोटी बुद्धि का है और उसे इतना अब भी कोई ज्ञान नहीं है. समीर की अभी चंद महीनों पहले शादी भी हुई है.

हिरासत में लिए गए युवक के पिता शहजाद ने बताया कि "गाजियाबाद की यह पुलिस आई थी और बेटे को साथ लेकर गई. जब पुलिस से पूछा कि बेटे का जुल्म क्या है, तो उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया. हां, इतना कहाकि 24 घंटे के अंदर तुम्हें पूरे मामले की सूचना दे दी जाएगी, लेकिन ईद से लेकर आज तक तीन दिन हो चुके हैं. हमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है. यदि हमारे बेटे पर कुछ आरोप हैं, तो वह हमें बताएं. नहीं तो उसे भी गांव के ही दो अन्य युवक छोड़े गए हैं, उन्हीं की भांति छोड़ दें."

इस पूरे मामले में बाबरी थाना अध्यक्ष राहुल सिसोदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि गाजियाबाद पुलिस आई थी, जो समीर को अपने साथ हिरासत में लेकर गई है. क्या मामला है, क्यों उन्हें ले जाया जा रहा है. यह उन्होंने नहीं बताया. बस, यह बताया कि एक जांच एजेंसी द्वारा एक प्रकरण की जांच की जा रही है. इस मामले में इसे हिरासत में लिया गया है.

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