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गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट मामला: हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, NIA समेत अन्य एजेंसियां साजिश समेत हर एंगल खंगालने में जुटीं

गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट मामला ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी में हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. दीपावली के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही सुरक्षा अलर्ट है. ऐसे में पुलिस चौकी के अंदर हुए धमाके को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. मामले में इंदिरापुरम थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, यूपी एटीएस, एसटीएफ व अन्य खुफिया एजेंसियां भी अलग-अलग पहलुओं पर जानकारी जुटा रही हैं. सोशल मीडिया पर एक कथित संगठन की ओर से धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आने के बाद आतंकी साजिश की आशंका समेत कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है.

इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 6 नवंबर 2026 की रात करीब 8:50 बजे थाना इंदिरापुरम की वसुंधरा पुलिस चौकी के पिछले हिस्से में तेज धमाका हुआ. शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक विकास सिंह ने एफआईआर में बताया है कि धमाका इतना तेज था कि चौकी के कमरों की दीवारों में दरारें आ गईं. पीछे की तरफ बने बाथरूम व कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. चौकी के अंदर रखे सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर जांच टीमों को बुलाया गया. इस मामले में 7 नवंबर की शाम 5:29 बजे इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 326(f), 326(g) व 132 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.