गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट मामला: हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां, NIA समेत अन्य एजेंसियां साजिश समेत हर एंगल खंगालने में जुटीं
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं.
Published : November 8, 2026 at 7:26 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: दिल्ली से सटे गाजियाबाद के वसुंधरा स्थित पुलिस चौकी में हुए धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. दीपावली के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई संवेदनशील स्थानों पर पहले से ही सुरक्षा अलर्ट है. ऐसे में पुलिस चौकी के अंदर हुए धमाके को गंभीरता से लेते हुए जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. मामले में इंदिरापुरम थाने में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, यूपी एटीएस, एसटीएफ व अन्य खुफिया एजेंसियां भी अलग-अलग पहलुओं पर जानकारी जुटा रही हैं. सोशल मीडिया पर एक कथित संगठन की ओर से धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आने के बाद आतंकी साजिश की आशंका समेत कई बिंदुओं पर पड़ताल की जा रही है.
इंदिरापुरम थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 6 नवंबर 2026 की रात करीब 8:50 बजे थाना इंदिरापुरम की वसुंधरा पुलिस चौकी के पिछले हिस्से में तेज धमाका हुआ. शिकायतकर्ता उपनिरीक्षक विकास सिंह ने एफआईआर में बताया है कि धमाका इतना तेज था कि चौकी के कमरों की दीवारों में दरारें आ गईं. पीछे की तरफ बने बाथरूम व कमरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए. चौकी के अंदर रखे सामान भी क्षतिग्रस्त हो गए. घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और मौके पर जांच टीमों को बुलाया गया. इस मामले में 7 नवंबर की शाम 5:29 बजे इंदिरापुरम थाने में एफआईआर दर्ज की गई. अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 326(f), 326(g) व 132 के अलावा सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3 और 4 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
NIA की एंट्री से बढ़ी जांच की गंभीरता, कई एजेंसियां सक्रिय: पुलिस चौकी में हुए धमाके की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी जांच में शामिल हो गई है. NIA की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर मामले से जुड़े तथ्यों व साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है. इसके साथ ही उत्तर प्रदेश एटीएस, एसटीएफ, आईबी व स्थानीय खुफिया इकाइयां भी विभिन्न पहलुओं पर जानकारी जुटा रही हैं. जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमाके में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ और यह किसी तकनीकी खराबी का परिणाम था या इसके पीछे किसी व्यक्ति अथवा संगठन की सुनियोजित साजिश थी.
घटनास्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य व नमूने जुटाए गए हैं. इनकी जांच के आधार पर धमाके की प्रकृति व कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. जांच एजेंसियां घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्तियों व उपलब्ध तकनीकी साक्ष्यों को भी खंगाल रही हैं. आशंका जताई जा रही है कि एलिवेटेड रोड के ऊपर से पुलिस चौकी पर कुछ विस्फोटक फेंका गया. क्योंकि एलिवेटेड रोड के नीचे ही पुलिस चौकी है.
'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' के दावे से बढ़ी हलचल: धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 'गाजी-2' नाम के अकाउंट से एक पोस्ट व वीडियो सामने आया. इसमें 'तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान' नाम के संगठन ने वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके की जिम्मेदारी लेने का दावा किया. पोस्ट में भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई करने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है. हालांकि बाद में पोस्ट डिलीट कर दी गई थी. इस दावे के बाद सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान व उसकी गतिविधियों की जांच कर रही हैं. ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अकाउंट कहां से संचालित हो रहा है व वीडियो में संदेश देने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है. हालांकि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने इस संगठन के दावे की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है. इसलिए इसे फिलहाल एक अपुष्ट दावा माना जा रहा है.
डेढ़ किलोमीटर दूर मिली दिल्ली नंबर की स्कूटी, मालिक से भी पूछताछ: पुलिस जांच के दौरान पुलिस चौकी से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर एलिवेटेड रोड पर एक लावारिस स्कूटी भी मिली. यह दिल्ली नंबर की है. स्कूटी के मालिक मोमिन ने गाजियाबाद पुलिस को बताया कि वाहन खराब होने के कारण उसने उसे वहां खड़ा कर दिया था और चला गया था. पुलिस इस स्कूटी से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. हालांकि अभी तक स्कूटी का धमाके से कोई सीधा संबंध सामने नहीं आया है.
पटाखे या तकनीकी खराबी से धमाके की आशंका भी जांच के दायरे में: जांच एजेंसियां धमाके के पीछे किसी साजिश की आशंका के साथ दुर्घटना की संभावना को भी खारिज नहीं कर रही हैं. शुरुआती जांच में पटाखे की चिंगारी एसी यूनिट तक पहुंचने या कंप्रेसर में तकनीकी खराबी के कारण धमाका होने जैसी संभावनाओं पर भी विचार किया गया है. शुरुआती जानकारी में घटनास्थल से विस्फोटक सामग्री, बारूद या केमिकल के स्पष्ट अवशेष मिलने की पुष्टि नहीं हुई थी. हालांकि अंतिम निष्कर्ष फॉरेंसिक जांच व अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जाएगा.
दीपावली पर दिल्ली-NCR समेत देशभर में सुरक्षा का पहरा: दीपावली पर दिल्ली-यएनसीआर के बाजारों, मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों व अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी की गई है. पुलिस व खुफिया एजेंसियां लगातार निगरानी रख रही हैं. ऐसे समय में पुलिस चौकी के अंदर हुआ धमाका सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो गया है. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं इस घटना का उद्देश्य दहशत फैलाना या सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देना तो नहीं था.
फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही हैं. एफआईआर में दर्ज तथ्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर किए गए दावे व अन्य तकनीकी साक्ष्यों को जोड़कर धमाके की पूरी कड़ी समझने की कोशिश की जा रही है. अब जांच का सबसे अहम सवाल ये है कि वसुंधरा पुलिस चौकी में हुआ धमाका महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है.
इसे भी पढ़ें:
- दीपावली से पहले वसुंधरा पुलिस चौकी के अंदर हुआ तेज धमाका, डिलीवरी बॉय घायल; ATS और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी
- Ghaziabad Blast : वसुंधरा चौकी में ब्लास्ट साजिश या हादसा? पुलिस कमिश्नर बोले- सभी पहलुओं पर जांच जारी
- गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका,एक घायल, इलाके में अफरा-तफरी
- गाजियाबाद: घनी आबादी और बाजारों से दूर लगेंगी पटाखे की दुकानें, अग्नि सुरक्षा को लेकर 11 जगहों का निर्धारण