कोटद्वार बाबा दुकान विवाद, उत्तराखंड में बाहरी संगठनों की एंट्री बैन, पिंकी चौधरी गाजियाबाद में हाउस अरेस्ट

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड कोटद्वार बाबा दुकान विवाद का मामला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. हिंदू रक्षक दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने 12 फरवरी को कोटद्वार पहुंचकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी, जिसको देखते हुए कोटद्वार पुलिस अलर्ट है. उत्तराखंड पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाते हुए बाहरी संगठनों के लोगों की एंट्री पर प्रभावी रोक लगा दी.

बता दें कि भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने एक वीडियो जारी कर कहा था कि 12 फरवरी को दोपहर तीन बजे हिंदू रक्षक दल कोटद्वार पहुंचेगा और दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. उन्होंने दीपक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने और हिंदू समाज का उत्पीड़न करने जैसे आरोप लगाते हुए उसे 'मुंहतोड़ जवाब' देने की बात कही थी.

पिंकी चौधरी के इस बयान के सामने आने के बाद पौड़ी का पुलिस-प्रशासन अलर्ट है. पुलिस-प्रशासन को शहर में तनाव बढ़ने की आशंका हो गई. स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए है. कोटद्वार शहर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की सघन चेकिंग शुरू हुई.

उत्तराखंड की सीमाओं पर विशेष निगरानी लगाई गई. पड़ोसी राज्यों (यूपी और हरियाणा) की पुलिस को अलर्ट किया गया और संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई. प्रशासन का मकसद किसी भी तरह की भीड़ या टकराव की स्थिति को पहले ही रोकना था.