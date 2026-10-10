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गाजियाबाद: जंतर-मंतर जाने से पहले हिरासत में लिए गए हिंदू रक्षा दल के सदस्य, पिंकी चौधरी बोले- चेतावनी का दिखा असर

हिंदू रक्षा दल के सदस्य ( ETV Bharat )

गाजियाबाद: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्‍ली में व‍िरोध प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर जा रहे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को यूपी गेट पर गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं का कहना है की वे जंतर मंतर जा रहे हैं ताकि कॉकरोचों का अक्‍ल ठिकाने लगा सकें, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है. दल के कार्यकर्ता जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगा रहे थे.

हिंदू रक्षा दल के एक कार्यकर्ता रविंद्र गोविंदा ने कहा, 'हम कॉकरोचों का अक्‍ल ठिकाने लगाने जा रहे हैं, जिन्‍होंने हमारी दिल्‍ली पुलिस के साथ मारपीट की. कॉकरोच देश विरोधी हैं, उन्‍होंने महिला पुलिस कर्मियों और बहनों के साथ दुर्व्‍यवहार किया है.' उन्‍होंने आगे कहा, 'जो वर्दी का सम्‍मान नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ हैं.वे हमारी पुलिस पर डंडे उठा रहे हैं, हिंदू रक्षा दल पीछे नहीं हटेगा.' जंतर मंतर जाने की अनुमति मिलने के सवाल पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्‍हें कौन सी अनुमति दी गई है.