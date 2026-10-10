गाजियाबाद: जंतर-मंतर जाने से पहले हिरासत में लिए गए हिंदू रक्षा दल के सदस्य, पिंकी चौधरी बोले- चेतावनी का दिखा असर
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर जा रहे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को यूपी गेट पर गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया.
Published : October 10, 2026 at 2:15 PM IST
गाजियाबाद: कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच जंतर मंतर जा रहे हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं को यूपी गेट पर गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया. कार्यकर्ताओं का कहना है की वे जंतर मंतर जा रहे हैं ताकि कॉकरोचों का अक्ल ठिकाने लगा सकें, लेकिन उन्हें दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा है. दल के कार्यकर्ता जय श्री राम और हर-हर महादेव के नारे लगा रहे थे.
हिंदू रक्षा दल के एक कार्यकर्ता रविंद्र गोविंदा ने कहा, 'हम कॉकरोचों का अक्ल ठिकाने लगाने जा रहे हैं, जिन्होंने हमारी दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट की. कॉकरोच देश विरोधी हैं, उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों और बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया है.' उन्होंने आगे कहा, 'जो वर्दी का सम्मान नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ हैं.वे हमारी पुलिस पर डंडे उठा रहे हैं, हिंदू रक्षा दल पीछे नहीं हटेगा.' जंतर मंतर जाने की अनुमति मिलने के सवाल पर हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें कौन सी अनुमति दी गई है.
इससे पहले ही हिंदू रक्षा दल ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की घोषणा कर दी थी. संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने लट्ठ लेकर पहुंचने की चेतावनी दी थी. पिंकी चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट में कहा था- हिंदू रक्षा दल सनातन विरोधियों को सबक सिखा कर वापस आएगा. उन्होंने कहा कि पूरे देश का माहौल जंतर मंतर पर जाने का है. वहां सारे हिंदुत्ववादी जा रहे हैं. इसे किसी पार्टी से मतलब नहीं है.
पोस्ट में पिंकी चौधरी ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को सबक सिखाने की बात कही और आरोप लगाया कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ हिंदुओं को बदनाम करने का काम करती है और उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करती है. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के चलते उन्हें रोका जा सकता है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
हिंदू रक्षा दल के प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व और देशविरोधी तत्व लगातार भगवा ध्वज, देवी-देवताओं और सुरक्षा बलों का अनादर कर रहे हैं. पुलिस और महिला कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है, ऐसी ताकतों का मनोबल तोड़ना और उन्हें सही जवाब देना बेहद जरूरी हो गया है.
हिंदू रक्षा दल कल सुबह लट्ठ लेकर जंतर मंतर पहुंच रहा है जितने भी सनातन विरोधी लोग हैं उनके पिछवाड़े लाल करके ही वापस आएगा । @PMOIndia @CM_YOGI_UP https://t.co/EpNkqUU4Eg— Pinki Bhaiya (@BHUPENDER_HRD) October 9, 2026
चेतावनी का दिखा असर
हिन्दू रक्षा दल (HRD) के अध्यक्ष पिंकी चौधरी का कहना है कि उनकी चेतावनी का असर है कि दिल्ली की सडकों पर या यहां कोई भी कॉकरोच नज़र नहीं आ रहा है. यदि कोई कॉकरोच उनकी टीम को मिलता है तो उसका ईलाज किया जायेगा. HRD अध्यक्ष पिंकी चौधरी को पुलिस ने कल से ही हाऊस अरेस्ट कर रखा है. लेकिन उनका बेटा अपनी टीम के साथ यूपी बोर्डर पहुँचा था. जहां पुलिस अधिकारियों ने उसे वापस भेज दिया. पिंकी चौधरी का दावा है कि उनकी टीम जन्तर-मन्तर पर मौजूद है. यदि वहां कोई भी कॉकरोच पहुंचा या किसी पुलिस कर्मी या महिला पुलिसकर्मियों के साथ कोई अभद्रता की उसे बख्शा नहीं जायेगा.
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