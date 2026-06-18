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गाजियाबाद: PM मुद्रा लोन लेने वाले 37 हज़ार से अधिक लोगों ने नहीं चुकाया बैंकों का 205 करोड़, NPA घोषित

बैंक प्रबंधन ने लोन अकाउंट होल्डर से समय पर किस्तों का भुगतान करने और बकाया राशि का निपटान करने की अपील की है.

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पीएम मुद्रा योजना में बैंकों को बड़ा लॉस ! (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 18, 2026 at 1:02 PM IST

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नई दिल्ली: गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित किए गए ऋणों में बड़ी संख्या में खाते नॉन प्रॉफिटेबल एसेट्स (NPA) की श्रेणी में पहुंच गए हैं. बैंक अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थियों द्वारा समय पर लोन की किस्तों का भुगतान नहीं कर रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या ऐसे खाता धारकों की है जिन्होंने लंबे समय से लोन चुकाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया है. जिसकी परिणाम स्वरुप हजारों खाते नॉन प्रॉफिटेबल एसेट घोषित कर दिए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, गाज़ियाबाद में अलग-अलग बैंकों द्वारा मुद्रा योजना के तहत अब तक कुल एक लाख 19 हजार 954 लोन स्वीकृत किए गए हैं. इन ऋणों की कुल राशि लगभग 1264 करोड़ रुपए है. यह योजना छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वाले और सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित की जाती है.

पीएम मुद्रा योजना में बैंकों को 205 करोड़ का बड़ा लॉस ! (ETV BHARAT)

हजारों खाते डिफॉल्ट होने की स्थिति में

योजना के माध्यम से हजारों लोगों ने अपना व्यवसाय शुरू किया और व्यवसाय को विस्तार दिया लेकिन अब बड़ी संख्या में ऋण खाते डिफॉल्ट होने की स्थिति में पहुंच गए हैं. अग्रणी बैंक प्रबंधक बुध राम के मुताबिक,

जिले में 37688 बैंक खातों को एनपीए घोषित किया जा चुका है. इन खातों पर बकाया ऋण राशि करीब 205 करोड़ रुपए है. एनपीए घोषित होने का मतलब है कि संबंधित लोन अकाउंट से बैंक को निर्धारित समय अवधि तक कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है और लोन की वसूली की संभावना लगातार कम होती जा रही है.

लोन अकाउंट के नॉन प्रॉफिटेबल एसेट घोषित होने का सबसे बड़ा नुकसान खाता धारकों को भी उठाना पड़ता है, किसी खाते के लंबे समय तक एनपीए में बने रहने के से संबंधित व्यक्ति का सिबिल स्कोर खराब हो जाता है. खराब क्रेडिट इतिहास के कारण भविष्य में बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों से लोन प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है इसके अलावा व्हीकल लोन, होम लोन या व्यवसाय विस्तार के लिए वित्तीय सहायता मिलने की संभावनाएं भी प्रभावित होती है.

बैंक प्रबंधन ने लोन अकाउंट होल्डर से समय पर किस्तों का भुगतान करने और बकाया राशि का निपटान करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि समय रहते लोन चुकाने से न केवल खाताधारकों का वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा बल्कि बैंकिंग व्यवस्था भी मजबूत होगी.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत चार श्रेणियां में लोन दिया जाता है.

  • शिशु श्रेणी में 50 हज़ार रुपए तक का लोन.
  • किशोर श्रेणी में 50,001 से 5 लाख तक का लोन.
  • तरुण श्रेणी में 500,001 से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है.
  • तरुण प्लस श्रेणी के तहत 10 लाख से 20 लाख तक का लोन दिया जाता है.

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