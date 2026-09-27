गाजियाबाद की बेटी ने किराए के तालाब से लिखी कामयाबी की इमारत! मंजू कश्यप का IFS मॉडल बना मिसाल
मंजू कश्यप के आईएफएस मॉडल की पीएम मोदी भी कर चुके है तारीफ. संवाददाता शहजाद आबिद की ये स्पेशल रिपोर्ट
Published : September 27, 2026 at 5:19 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: खेती के लिए जमीन कम हो तो आमतौर पर किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीमित क्षेत्र से पर्याप्त आमदनी हासिल करने की होती है. लेकिन महिला किसान मंजू कश्यप ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए किराए की जमीन पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल विकसित कर खेती की एक ऐसी मिसाल पेश की है. जिसमें एक ही जगह पर मछली पालन, पोल्ट्री फार्म और बागवानी को एक दूसरे से जोड़कर किया जा रहा है. मंजू कश्यप अपने इस फार्म से अब लाखों रुपए की कमाई कर रही हैं.
मंजू कश्यप ने मछली पालन के लिए तालाब को सरकारी तरफ किराए पर लिया है. तालाब में बड़े स्तर पर मछली पालन किया जा रहा है. जबकि तालाब के किनारे उपलब्ध जमीन का भी उन्होंने पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया है. इस खाली जमीन के एक हिस्से में पोल्ट्री फार्म विकसित किया गया है और दूसरे हिस्से में विभिन्न प्रजातियों के फल और सब्जियों की बागवानी की है. इस तरह एक ही स्थान पर खेती के कई माध्यमों को जोड़कर उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल विकसित किया है.
क्या होता है आईएफएस मॉडल ?
IFS यानी Integrated Farming System ( एकीकृत कृषि प्रणाली) खेती का एक ऐसा मॉडल है. जिसमें किसान द्वारा एक ही जगह पर खेती से जुड़ी कई गतिविधियों को एक दूसरे से जोड़कर किया जाता है. इसका उद्देश्य उपलब्ध जमीन, किसान की मेहनत और दूसरे संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और किसान के लिए आमदनी के एक से अधिक सोर्स तैयार करना होता है.
इस मॉडल के तहत खेती की किसी एक गतिविधि से निकलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल दूसरी गतिविधि में किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, तालाब के आसपास की जमीन पर फल और सब्जियों की खेती की जा सकती है जबकि इस क्षेत्र में पोल्ट्री या पशुपालन भी हो सकता है. पोल्ट्री फार्म से निकलने वाली वेस्टेज को मछली फार्म में मछलियों के भजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस मॉडल से किस किसी एक फसल या आई के सोर्स पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहता है. अलग-अलग गतिविधियों से अलग-अलग समय पर आमदनी मिलने के कारण किसान के पास साल भर पैसे का सरकुलेशन बना रहता है जिससे की व्यक्तिगत खर्च और खेती किसानी के खर्च को मैनेज करना आसान होता है.
मंजू बताती है कि तालाब के आसपास अक्सर कुछ जमीन ऐसी होती है जिसका उपयोग नहीं हो पाता अगर किसान उपलब्ध जमीन और संसाधनों का योजना पर तरीके से इस्तेमाल करें तो इस क्षेत्र से कई तरह की आय प्राप्त की जा सकती है. मंजू कश्यप ने इसी सोच के साथ तलाक के किनारे खाली पड़ी जमीन को खेती और पोल्ट्री के लिए उपयोग में लिया है.
एक ही जगह पर तीन अलग-अलग आय के साधन
मंजू कश्यप के इस मॉडल की खासियत यह है कि इसमें आमदनी किसी एक सोर्स पर निर्भर नहीं होती है. तालाब से मछली पालन की आय प्राप्त होती है. किनारे की जमीन से फल और सब्जियां मिलती हैं और पोल्ट्री फार्म से नियमित रूप से आय प्राप्त होती रहती है. मंजू कश्यप रहती है की खेती में सबसे बड़ी समस्या कई बार यह होती है कि किसान को किसी एक फसल से आय मिलने का इंतजार करना पड़ता है. फसल तैयार होने तक उसके पास लगातार आमदनी का कोई दूसरा साधन उपलब्ध नहीं होता. जिससे कि किसान को कई प्रकार की आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन आईएफएस मॉडल इस समस्या को काफी हद तक काम करने में कामयाब हुआ.
मछली पालन से एक निश्चित अवधि के बाद आय प्राप्त होती है. बागवानी में अलग-अलग फलों और सब्जियों का उत्पादन अलग-अलग समय पर होता है. जबकि पोल्ट्री फार्म से नियमित रूप से प्रतिदिन आय प्राप्त होती है. यही वजह है कि साल भर आमदनी बनी रहती है.
मंजू कहती हैं कि,
छोटे किसान के लिए नियमित आमदनी सिर्फ परिवार चलाने का साधन नहीं है बल्कि खेती में दोबारा निवेश करने के लिए भी महत्वपूर्ण है. अगर किसान के पास लगातार कुछ ना कुछ आमदनी होती रहती है तो उसे खाद या अन्य कृषि जरूरत के लिए बार-बार कर्ज लेने की जरूरत बेहद कम होती है.
तालाब में कई प्रजातियों की मछलियां
मंजू कश्यप के तलाक में मछलियों की कई प्रजातियां पाली जा रही हैं. जिसमें रोहू, कतला ग्रास कार्प, समेत कई अन्य प्रजातियां शामिल हैं. अलग-अलग प्रजातियों को एक ही तालाब में रखने के पीछे उनका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का बेहद इस्तेमाल करना है. उनका कहना है की मछली पालन को केवल तालाब तक सीमित रखने की बजाय उन्होंने आसपास की जमीन को भी मॉडल का हिस्सा बनाया है.
इससे तालाब एक अकेली गतिविधि न रहकर खेती के दूसरे हिस्सों से भी जुड़ जाता है. तालाब के किनारे मौजूद खाली-बड़ी जमीन में फल और सब्जियों की विभिन्न प्रजातियों को लगाया गया है मंजू को कहना है कि वह पारंपरिक खेती के साथ-साथ ऐसी प्रजातियों को भी आजमा रही है. जिनके बारे में आम किसानों को अभी काम जानकारी.
पोल्ट्री फार्म में पांच प्रजातियां
तालाब के किनारे विकसित किए गए पोल्ट्री फार्म में अलग-अलग प्रजातियों को रखा गया है. यहां करी रेड, कड़कनाथ समेत कुल पांच प्रजातियों पर काम किया जा रहा है. मंजू का मानना है कि पोल्ट्री को आईएफएस मॉडल का हिस्सा बनने से किसान को आय का एक ऐसा साधन मिल जाता है जिसमें प्रतिदिन आय प्राप्त होती है.
सात प्रजातियों के अमरुद
मंजू कश्यप का फॉर्म केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं है. यहां अमरूद के साथ अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें पिंक ताइवान समेत कई प्रजातियां शामिल हैं. इसके अलावा उन्होंने सेब की विभिन्न प्रजातियों के पौधे भी लगा रखे हैं. अमरूद, सेब और केले समेत यहां 30 से अधिक फलदार पौधे की प्रजातियां मौजूद है. इसमें बड़ी संख्या में ऐसी प्रजातियां हैं जो दक्षिण भारत या विदेश में अधिक प्रचलित है. मंजू कहती है, इन प्रजातियों को लगाने का मकसद केवल उत्पादन करना नहीं है बल्कि मैं देखना चाहती हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की परिस्थितियों में ये प्रजातियां किस तरह विकसित होती हैं और किसानों के लिए इनमें आर्थिक संभावनाएं कितनी है.
पारंपरिक खेती के साथ नए प्रयोग पर जोर
मंजू का मानना है कि किसान अगर केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित रहे तो उसके पास आए के विकल्प भी सीमित हो जाते हैं. इसके विपरीत नयी प्रजातियां और अलग-अलग कृषि गतिविधियों का प्रयोग करने से किसान के सामने आमदनी के अतिरिक्त रास्ते खुल सकते हैं. मंजू पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अलग-अलग कृषि केन्द्रों का नियमित रूप से दौरा करती हैं.
वहां विदेशी फलों और सब्जियों की खेती, पौधों की देखभाल, उत्पादन तकनीक और खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करती हैं. विभिन्न विश्वविद्यालय और कृषि संस्थाओं का दौरा भी उनके सीखने की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. वहां से मिली जानकारी को वह अपने फार्म पर व्यावहारिक रूप से आज़माते हैं.
प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल पर जोर
मंजू कश्यप का आईएफएस मॉडल प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल पर आधारित है. मंजू के मुताबिक पहले वह केंद्रों और विशेष प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी हासिल करती हैं. जिसके बाद उस जानकारी को अपने फार्म और तालाब पर प्रयोग के रूप में काम में लेती हैं. किसी प्रयोग का परिणाम देखने के बाद ही तय करती हैं कि उसे अगले स्तर तक बढ़ाया जाएगा. यही प्रक्रिया उनके फार्म को एक तरह के प्रयोगात्मक मॉडल में तब्दील कर रही है. जहां पारंपरिक खेती किसानी के साथ-साथ नहीं प्रजातियां और नई तकनीक को भी आजमाया जा रहा है.
मंजू का मॉडल छात्रों को दे रहा सीख
मंजू चाहती है कि उनके फार्म पर तैयार किया गया आईएफएस मॉडल. आसपास के किसानों और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी उपयोगी बने. वह बताती है कि अलग-अलग कॉलेज छात्र अक्सर उनके तालाब और फॉर्म को देखने के लिए आते हैं. छात्रों को यहां मछली पालन, पोल्ट्री बागवानी और इन सभी गतिविधियों को एक साथ संचालित करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जाती है.
मंजू का कहना है कि कृषि की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए केवल किताबों से जानकारी हासिल करना पर्याप्त नहीं होता उन्हें खेत और वास्तविक परिस्थितियों में जाकर समझना भी जरूरी है कि किसी मॉडल को जमीन पर किस तरह से उतर जा सकता है. मंजू कहती हैं कि उनकी कोशिश रहती है कि नई पीढ़ी को केवल खेती को पारंपरिक पैसे के रूप में ना देखें बल्कि से तकनीक प्रबंधन और नए प्रयोगों से जोड़कर रोजगार और आमदनी के मजबूत साधन के तौर पर देखा जाए.
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