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एम्स में हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया जारी, अब मिलने की अनुमति कर दी गई बंद

नई दिल्ली: दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हरीश राणा का अब दूसरे चरण में पानी भी बंद कर दिया गया है. इससे पहले इच्छा मृत्यु के पहले चरण में उनको ट्यूब से दिया जाने वाला पोषण बंद कर दिया गया था. डॉक्टर के अनुसार हरीश राणा के शरीर से पोषण देने वाली ट्यूब निकाली नहीं गई है बल्कि उस पर कैप लगा दिया गया है. इसी तरह पानी देने वाली ट्यूब को भी कैप लगाकर बंद कर दिया गया है. इस तरह से हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया जारी है.

हरीश राणा के माता-पिता द्वारा उनके अंगदान का निर्णय लेने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की. अब हरीश राणा की मृत्यु के बाद उनके अंगों से दूसरे लोगों को भी जीवन मिल सकेगा. बता दें कि हरीश राणा पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़े होकर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. उनको इच्छा मृत्यु देने का निर्देश 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. साथ ही पूरी प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिए थे.

हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया जारी: एम्स के डॉक्टर पूरी प्रक्रिया को दर्द रहित और सामान्य बनाने पर काम कर रहे हैं. फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. पैलेटिव केयर के तहत दर्द प्रबंधन और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पेलेटिव केयर में मरीज को किसी भी तरह की पीड़ा होने पर उसको कम करने पर ध्यान देना होता है. ऐसे में हरीश के कई दिनों तक एम्स में भर्ती रहने की उम्मीद है. इच्छा मृत्यु की दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब हरीश राणा से मिलने की अनुमति बंद कर दी गई है.