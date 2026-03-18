एम्स में हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया जारी, अब मिलने की अनुमति कर दी गई बंद
चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान हरीश राणा 13 साल पहले चौथी मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनके ब्रेन में गंभीर चोटें लगी थी.
Published : March 18, 2026 at 12:11 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हरीश राणा का अब दूसरे चरण में पानी भी बंद कर दिया गया है. इससे पहले इच्छा मृत्यु के पहले चरण में उनको ट्यूब से दिया जाने वाला पोषण बंद कर दिया गया था. डॉक्टर के अनुसार हरीश राणा के शरीर से पोषण देने वाली ट्यूब निकाली नहीं गई है बल्कि उस पर कैप लगा दिया गया है. इसी तरह पानी देने वाली ट्यूब को भी कैप लगाकर बंद कर दिया गया है. इस तरह से हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया जारी है.
हरीश राणा के माता-पिता द्वारा उनके अंगदान का निर्णय लेने के बाद डॉक्टरों ने उनकी जांच की. अब हरीश राणा की मृत्यु के बाद उनके अंगों से दूसरे लोगों को भी जीवन मिल सकेगा. बता दें कि हरीश राणा पिछले 13 साल से बिस्तर पर पड़े होकर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं. उनको इच्छा मृत्यु देने का निर्देश 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने दिया था. साथ ही पूरी प्रक्रिया के बारे में निर्देश दिए थे.
हरीश राणा को इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया जारी: एम्स के डॉक्टर पूरी प्रक्रिया को दर्द रहित और सामान्य बनाने पर काम कर रहे हैं. फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है. पैलेटिव केयर के तहत दर्द प्रबंधन और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. पेलेटिव केयर में मरीज को किसी भी तरह की पीड़ा होने पर उसको कम करने पर ध्यान देना होता है. ऐसे में हरीश के कई दिनों तक एम्स में भर्ती रहने की उम्मीद है. इच्छा मृत्यु की दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब हरीश राणा से मिलने की अनुमति बंद कर दी गई है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एम्स ने बनाई थी कमेटी: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद एम्स ने एनेस्थीसिया और पैलेटिव मेडिसिन विभाग की प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा मिश्रा के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ मेडिकल टीम का गठन किया था. डॉक्टर सीमा मिश्रा के नेतृत्व में ही यह सारी प्रक्रिया की जा रही है. एम्स के पूर्व निदेशक और सीताराम भारतीय इंस्टिट्यूट के कंसल्टेंट डॉक्टर एमसी मिश्रा ने बताया कि ऐसे मामलों में हर कदम पूरी सावधानी से उठाया जाता है. डॉक्टर मरीज की स्थिति का आकलन कर कोर्ट को रिपोर्ट देते हैं और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया होती है.
हरीश राणा के मामले में कहना मुश्किल है कि उनकी सांसे कब तक चलेंगे. उन्होंने कहा कि जब निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो न्यूट्रिशन बंद करने के बाद भी 15 दिन 1 महीने से ज्यादा समय लग सकता है. एम्स के अनुसार हरीश की किडनी, दिल पेनक्रियाज और आंतों जैसे अंगों को दान के लिए विचाराधीन रखा गया है. बस वह पूरी तरह कार्य कर रहे हो. उनकी कॉर्निया हार्ट वाल्व की जांच की जा रही है. शुरुआती जांच के बाद डॉक्टर तय करेंगे कि उसके कौन से अंग ट्रांसप्लांट के लिए सुरक्षित रूप से निकाले जा सकते हैं.
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