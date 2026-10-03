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मिठाई का रंग जितना चटख, खतरा उतना बड़ा? 100 PPM की सीमा समझिए, क्यों जरूरी है सावधानी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: त्योहारों के सीजन में अगर आप भी मिठाई की दुकानों पर सजी चमकीली बर्फी, गहरे पीले लड्डू और चटक लाल जलेबियां देखकर ललचा जाते हैं, तो सावधान हो जाइए. क्योंकि मिठाई का रंग जितना चटक होगा, आपकी सेहत के लिए खतरा उतना ही बड़ा होगा. फूड विभाग ने एक बड़ी चेतावनी जारी करते हुए साफ किया है कि मिठाइयों को खूबसूरत बनाने की यह होड़ असल में आपकी थाली में 'धीमा जहर' परोस रही है.

अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अगर कोई रंग खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल करने की अनुमति रखता है तो उसे किसी भी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. खाद्य रंगों के इस्तेमाल में रंगों की मात्रा निर्धारित होती है. किसी खाद्य पदार्थ के लिए जितनी मात्रा निर्धारित की गई है उसका पालन करना जरूरी है. निर्धारित सीमा से अधिक रंग डालने पर वह खाद्य पदार्थ नियमों के अनुरूप नहीं रह जाता और निर्धारित सीमा से अधिक खाद्य रंग का इस्तेमाल भी नुकसान दे हो सकता है.

कई बार खाद्य पदार्थों में निर्धारित मात्रा में अनुमत रंग डालने के बाद रंग उतना गहरा या चमकीला नहीं दिखाई देता, जितना दुकानदार या ग्राहक चाहते हैं. ऐसे में नियमों के अनदेखी करके रंग की मात्रा को बढ़ाने का काम किया जाता है. दूसरी स्थिति तब हो सकती है जब कोई विक्रेता खाद्य रंग के बजाय ऐसा रंग इस्तेमाल करें जो खाद्य पदार्थों के लिए स्वीकृत नहीं है.

बाजार में मिठाइयों की प्रेजेंटेशन अब कारोबार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है. दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों में मिठाइयां रखी जाती हैं. ग्राहक भी अक्सर देखने में सुंदर और चमकीली मिठाई की तरफ जल्दी आकर्षित होते हैं. यही वजह है कि मिठाई को ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया जाता है. फूड विभाग का कहना है कि यहीं पर ग्राहक को सावधान होने की जरूरत है. किसी मिठाई का रंग जितना ज्यादा चमकीला दिखाई दे उसे उतना ही बेहतर मान लेना सही नहीं है. रंग मिठाइयों की गुणवत्ता का प्रमाण नहीं होता है.

सिर्फ ये देखना पर्याप्त नहीं है कि मिठाई रंगीन है या नहीं बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि उसमें कौन सा रंग इस्तेमाल किया गया है. इस्तेमाल किया अगर गया रंग खाद्य उपयोग के लिए अनुमत है या नहीं और उसकी मात्रा निर्धारित सीमा के अंदर है या नहीं.

फूड विभाग ने शहर वासियों से अपील की है कि बेहद चटक और रंग-बिरंगे मिठाइयों का इस्तेमाल कम से कम करें और मिठाई खरीदते समय सतर्कता बरतने की सलाह दी है. फूड विभाग के मुताबिक, खाद्य पदार्थों में रंग का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं है. कुछ रंगों का खाद्य पदार्थों में तय नियमों और मात्रा के अनुसार इस्तेमाल करने की अनुमति है. समस्या तब पैदा होती है जब मिठाई या किसी दूसरे खाद्य पदार्थों को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए अनुमत मात्रा से अधिक रंग डाल दिया जाता है. या ऐसे रंग का इस्तेमाल किया जाता है जो खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल के लिए बना ही नहीं है.

मिठाई खरीदते समय सतर्कता जरूरी (ETV Bharat)

अगर किसी विशेष खाद्य पदार्थ में किसी रंग के लिए 100 ppm की सीमा है तो 100 ppm का अर्थ है कि एक किग्रा खाद्य पदार्थों में 100 मिलीग्राम रंग का इस्तेमाल होना यानी की 10 किलोग्राम खाद्य पदार्थ में 1 ग्राम रंग इस्तेमाल होना.

⁠कम रंग दिखा तो बढ़ा दिया

खाद्य पदार्थों को आकर्षक बनाने के लिए रंग का इस्तेमाल करते समय निर्धारित सीमा का पालन करना जरूरी होता है. यदि निर्धारित मात्रा में रंग डालने के बाद मिठाई का रंग हल्का रह जाता है तो अक्सर उसे ज्यादा चमकीला बनाने के लिए अतिरिक्त रंग डालना नियमों के विपरीत हो सकता है. मसलन किसी जलेबी को ज्यादा रंगीन बनाने के लिए zaroorat से ज्यादा रंग डाल दिया गया. ग्राहक को जलेबी देखने में ज्यादा आकर्षक लग सकती है लेकिन उसका चमकीला रंग यह नहीं बताता कि उसमें रंग कितनी मात्रा में डाला गया है. यही वजह है कि वह विभाग लोगों को बहुत ज्यादा चटक रंग वाली मिठाइयों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दे रहा है.

रंगीन मिठाइयां (ETV Bharat)

Carcinogenic रंग को लेकर सावधान

Carcinogenic यानी कैंसर पैदा करने वाली क्षमता वाले पदार्थ. लेकिन यहां भी सावधानी से बात समझना जरूरी है हर कृत्रिम खाद्य रंग Carcinogenic नहीं होता. कुछ रंग खाद्य पदार्थों में निर्धारित नियमों के तहत इस्तेमाल किए जाते हैं. दूसरी तरफ ऐसे पदार्थ भी हो सकते हैं जो खाद्य उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं है. किसी खाद्य रसायन के गैर खाद्य रंग होने का निर्धारण लैब टेस्ट के आधार पर ही होता है. इसलिए किसी भी रंगीन मिठाई को देखकर सीधे यह कहना कि उसमे कैंसर पैदा करने वाले रंग मौजूद हैं ठीक नहीं होगा लेकिन यदि खाद्य पदार्थ में गैर अनुमत रंग का इस्तेमाल किया गया है तो वह खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं है.

⁠विभिन्न अंगों को पहुंचा सकता है नुकसान

वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. बीपी त्यागी के मुताबिक, Carcinogenic रसायनों वाले खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य को नुकसान का खतरा हो सकता है. किसी पदार्थ का शरीर पर प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वह पदार्थ कौन सा है कितनी मात्रा में शरीर में पहुंच रहा है और कितनी बार सेवन हुआ है. और पदार्थ के बारे में वैज्ञानिक प्रमाण क्या कहते हैं. इसलिए किसी भी रंग के बारे में यह दावा करना कि वह निश्चित रूप से पेट, किडनी, लीवर आदि को खराब कर देगा. यह हर स्थिति में कैंसर का कारण बनेगा. वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा लेकिन अगर कोई ऐसा रंग खाद्य पदार्थ में इस्तेमाल किया जाता है, जो खाद्य उपयोग के लिए अनुमति नहीं है तो उसे बचाना जरूरी है.

जहां एक तरफ ग्राहक के लिए किसी भी मिठाई में प्रतिबंधित रंगों का इस्तेमाल हुआ है या फिर अनुमत रंग का निर्धारित मात्रा में इस्तेमाल हुआ है या नहीं इसका पता लगाना मुश्किल है तो वहीं दूसरी तरफ डेयरी प्रोडक्ट्स असली हैं या नहीं इसका पता लगाया जा सकता है. पनीर, दूध मावा और खोया में आयोडीन मिलाकर चेक किया जा सकता है. इन सभी में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर अगर खाद्य पदार्थ पूरी तरह से काला पड़ रहा है तो इसका मतलब खाद्य सामग्री मिलावटी है. यदि आयोडीन मिलने के कुछ देर बाद खाद्य पदार्थ का रंग काला नहीं पड़ता है तो सामग्री मिलावटी नहीं है.

मिलावटी खाद्य पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई

बता दें कि त्योहारों के बीच मिलावटी खोया-पनीर के खिलाफ दिल्ली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. मोरी गेट स्थित खोया मंडी से लिए गए 30 खोया नमूनों में 22 मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाए गए. वहीं, पनीर और छेना के 19 नमूनों में 12 गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे. विभाग ने पिछले एक महीने में 4,100 किलो से अधिक संदिग्ध और मिलावटी खोया-पनीर नष्ट किया है. ओखला, जनकपुरी, गाजीपुर, झील और शाहदरा समेत कई बाजारों में लगातार जांच जारी है.

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