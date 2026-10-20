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गाजियाबाद: खेत में टूटे पड़े बिजली के तार की चपेट में आईं तीन महिलाएं, दो की मौत, एक की हालत गंभीर

गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन (गुलधर) स्थित भट्टा नंबर-05 रोड के किनारे एक खेत में हाईटेंशन बिजली का तार टूटने से दो महिलाओं की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई. हर रोज की तरह आज भी तीनों महिलाएं खेत पर काम करने के लिए घर से निकली थी. तीनों महिलाएं खेत में काम कर रही थी. इस दौरान तीनों महिलाएं खेत में टूटे पड़े बिजली के तार के चपेट में आ गई. इसके बाद तीनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई.

आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिलाओं को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां उपचार के दौरान दो महिलाओं की मौत हो गई. जबकि एक महिला का उपचार जारी है. मृतकों की पहचान सत्यवती 50 वर्ष पत्नी थान सिंह और रूबी 20 वर्ष पत्नी शिवम के रूप में हुई है. जबकि देशश्री पुत्री थान सिंह गंभीर रूप से घायल है. देशश्री का अस्पताल में इलाज जारी है.