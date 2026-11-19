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मतदाता जागरूकता की नई पहल: 1900 संस्थानों के विद्यार्थी घर-घर जाकर जोड़ रहे छूटे हुए वोटर

नई दिल्ली/गाजियाबाद: किताबों में लोकतंत्र का पाठ पढ़ने वाले स्कूली छात्र अब अपने घरों में लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं. गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करने के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है. इस पहल में स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को माध्यम बनाया गया है.

छात्र निर्वाचन आयोग की मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में तलाश रहे हैं. जिन सदस्यों के नाम मतदाता सूची में नहीं है, उनके फार्म भरवा कर जमा कराए जा रहे हैं. खास बात यह है कि प्रशासन की इस पहल को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. स्कूलों में छात्र इस जिम्मेदारी को केवल एक निर्देश नहीं बल्कि देश के प्रति एक महत्व पूर्ण दायित्व के रूप में निभा रहे हैं.

विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ कर्मवीर सिंह बताते हैं कि जिला प्रशासन की ओर से उन्हें संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था. पत्र में निर्देश दिए गए थे कि विद्यार्थियों को निर्वाचन आयोग की ECI नेट एप्लीकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी देनी है और उन्हें बताना है कि किस प्रकार से एप्लीकेशन के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में चेक कर सकते हैं. डॉ कर्मवीर सिंह के मुताबिक, विद्यार्थियों को समझाया गया है यदि जांच के दौरान परिवार के किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में नहीं मिलता है तो उसके लिए फार्म 6 भरवारा जाए. इसके बाद फॉर्म विद्यालय में जमा कराया जाए, जहां से उसे संबंधित BLO तक पहुंचाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

प्रशासन की इस पहल का जमीनी स्तर पर असर देखने के लिए ईटीवी भारत की टीम गाजियाबाद के सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज पहुंची और अभियान का जायजा लिया गया, तो यहां विद्यार्थियों की सक्रियता देखने को मिली. विद्यालय में छात्रों को इस प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही उन्हें उनकी जिम्मेदारी भी समझे गई है. छात्र मोबाइल फोन के माध्यम से परिवार के सदस्यों के नाम की जांच कर रहे हैं और जहां नाम नहीं मिल रहे हैं. वहां फॉर्म 6 भरवाने की प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं.

इस पहल का उद्देश्य केवल नए मतदाताओं को पंजीकरण करना नहीं बल्कि उन परिवारों तक पहुंचना है, जहां मतदाता सूची से संबंधित जानकारी का अभाव है. प्रशासन ने इस काम के लिए विद्यार्थियों को चुना है क्योंकि एक छात्रा के माध्यम से एक पूरे परिवार तक आसानी से पहुंचा जा सकता है. यही वजह है कि स्कूलों की कक्षाओं में मिलने वाले निर्देश घरों तक पहुंच रहे हैं और छात्र अपने माता-पिता से लेकर दादा दादी और अन्य परिजनों के नाम मतदाता सूची में तलाश रहे हैं.

प्रशासन ने जिले के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाने की रणनीति तैयार की है. इसके तहत छात्रों को निर्वाचन आयोग की ECI नेट एप्लीकेशन के इस्तेमाल की जानकारी दी जा रही है. उन्हें बताया जा रहा है कि मोबाइल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों का नाम मतदाता सूची में कैसे चेक करना है. यदि परिवार में किसी सदस्य का नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो उसके लिए फॉर्म 6 भरवा कर विद्यालय में जमा करना है ताकि आगे की प्रक्रिया संबंधित बीएलओ के माध्यम से पूर्ण कराई जा सके.

लोकतंत्र में एक-एक वोट की अपनी अहमियत होती है लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की शुरुआत मतदान के दिन से नहीं बल्कि मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से होती है. अक्सर परिवारों में ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके होते हैं लेकिन किसी कारणवश उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाता है. कई बार लोगों को यह जानकारी भी नहीं होती कि उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं. इसी समस्या को दूर करने के लिए गाजियाबाद जिला प्रशासन ने एक ऐसा प्रयोग किया है. जिसमें सरकारी तंत्र के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों को भी शामिल किया गया है.

लोकतंत्र की मजबूत नींव रख रही नई पीढ़ी

इस अभियान की सबसे खास बात यह है कि इसके वास्तविक सहभागी खुद विद्यार्थी हैं. उनके अनुभव बताते हैं कि विद्यालय में मिली जानकारी किस तरह से घर तक पहुंच रही है और परिवार में मतदाता सूची को लेकर चर्चा शुरू हो रही है. कक्षा 9 के छात्र लकी कुशवाहा बताते हैं, प्रधानाचार्य की ओर से उन्हें विस्तार से समझाया गया कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में किस तरह से चेक करने हैं. उन्हें ECI नेट एप्लीकेशन डाउनलोड करने और उसका इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई है. लकी बताते हैं, उन्होंने घर पहुंच कर अपने परिवार के सदस्यों के नाम एप्लीकेशन के माध्यम से चेक किया. जांच के दौरान पता चला कि परिवार की कुछ सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है. इसके बाद परिवार के जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उनके नाम जुड़वाने के लिए फार्म से भरकर जमा कर दिए गए हैं.

कैसे काम कर रहे हैं विद्यार्थी? (ETV Bharat)

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कक्षा 11 के छात्र हिमांशु बताते हैं कि विद्यालय में उन्हें निर्वाचन आयोग की एप्लीकेशन के माध्यम से परिवार के सदस्यों के नाम चेक करने के बारे में बताया गया था. जब उन्होंने अपने परिवार के लोगों के नाम मतदाता सूची में तलाशी तो पता चला कि परिवार के कुछ सदस्यों के नाम सूची में नहीं है. इसके बाद उन्होंने सदस्यों के साथ जुड़वाने के लिए फॉर्म भरकर स्कूल में जमा कर दिया है. गाजियाबाद जिला प्रशासन की पहल किसी एक स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है. इसे सभी स्कूल में व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार एम. के मुताबिक, जिले में सरकारी और निजी मिलाकर कुल लगभग 1900 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं.

मतदाता सूची केलिए कैंप (ETV Bharat)

निर्वाचन आयोग की एप्लीकेशन का सहारा

डीएम ने बताया कि अभियान को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई थी. बैठक में सभी को इस पहल की जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया था कि संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माध्यम से उनके परिवार के सदस्यों के नाम मतदाता सूची में चेक कराया जाए. प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि जिन परिवारों में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है उनके फार्म 6 भरवा कर विद्यालय में जमा कराया जाए. इस तरह प्रशासन ने मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को सीधे परिवार से जोड़ने का प्रयास किया है.

''18, 19 और 20 नवंबर को जिले के सभी शैक्षिक संस्थानों में विशेष पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन भी कराया जा रहा है. इन बैठकों के माध्यम से अभिभावकों को अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि विद्यार्थी अपने परिवारों में की गई जांच के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूर्ण कर सकें. स्कूलों की ओर से अभियान को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. विद्यार्थियों को इस कार्य को गंभीरता से कर रहे हैं और उन्हें इसे लेकर उत्साह भी दिखाई दे रहा है. इसी क्रम में सेठ मुकंद लाल इंटर कॉलेज का निरीक्षण कर अभियान की प्रगति की जानकारी ली गई है. यहां विद्यार्थियों की भागीदारी और विद्यालय की ओर से की जा रहे प्रयासों को भी देखा गया है.''-ं रविंद्र कुमार एम. जिलाधिकारी-

इस पहल की सबसे बड़ी खासियत इसका तरीका है. आमतौर पर सरकारी योजनाओं और जागरूकता अभियानों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार, शिविर और विभागीय गतिविधियों का सहारा लिया जाता है लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ने इसके लिए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को माध्यम बनाया है. एक छात्र अपने परिवार का हिस्सा होता है. वह घर में माता-पिता भाई-बहन और अन्य सदस्यों के संपर्क में रहता है. ऐसे में जब उसे किसी महत्वपूर्ण सामाजिक विषय की जानकारी दी जाती है तो वह अपने परिवार तक आसानी से जानकारी को पहुंचा सकता है. इस पहल का एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष भी है. विद्यार्थी अभी से नागरिक जिम्मेदारियां को समझ रहे हैं, वह जान रहे हैं कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और इस अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना कितना आवश्यक है.

मतदाता सूची केलिए विशेष अभियान (ETV Bharat)

कभी स्कूलों में बच्चे परिवार के लिए होमवर्क लेकर जाते थे लेकिन अभी अपने घरों के लिए एक ऐसी जिम्मेदारी लेकर जा रहे हैं, जिसका सीधा संबंध लोकतंत्र से है. मतदाता जागरूकता की मुहिम अब सरकारी दफ्तरों से निकाल कर स्कूलों की क्लासेस और वहां से सीधे घरों तक पहुंच रही है. लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया यह छोटा सा कदम आने वाले समय में हजारों परिवारों को मतदाता सूची से जोड़ने का माध्यम बन सकता है.

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