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गाजियाबाद कोर्ट ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेजा, अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी

आजम खान को कोर्ट लेकर पहुंची ईडी. Etv Bharat ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. जब तक आजम खान डासना जेल में रहेंगे.

बता दें कि आज आजम खान की चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पूरी हो रही थी. रिमांड पूरी होने से करीब 5 घंटे पहले ED आजम खान को विशेष पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची है. और जज के सामने पेश किया.