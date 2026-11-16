गाजियाबाद कोर्ट ने आजम खान को न्यायिक हिरासत में भेजा, अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिमांड आज खत्म हो रही है. ईडी उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची है.
Published : November 16, 2026 at 12:44 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान को गाजियाबाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी. जब तक आजम खान डासना जेल में रहेंगे.
बता दें कि आज आजम खान की चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पूरी हो रही थी. रिमांड पूरी होने से करीब 5 घंटे पहले ED आजम खान को विशेष पीएमएलए कोर्ट लेकर पहुंची है. और जज के सामने पेश किया.
➡आजम खान को कोर्ट लेकर पहुंची ED ➡भारी पुलिस फोर्स की तैनाती ➡आजम खान ने हाथ हिलाया, मुस्कुराए और कोर्ट परिसर में भीतर चले गए #AzamKhan #ED #court #samajwadipartyofficial #UPNews #Ghaziabad https://t.co/B5s0jkETbW— ETVBharat Delhi (@ETVBharatDelhi) November 16, 2026
बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय को आजम खान से पूछताछ के लिए चार दिन की कस्टडी रिमांड मिली थी. कोर्ट ने 12 नवंबर को शाम 4:30 बजे से 16 नवंबर को शाम 4:30 बजे तक ED को आजम खान से पूछताछ करने की अनुमति दी थी. पीएमएलए अदालत की तरफ से रिमांड, निर्धारित शर्तों के साथ दी गई थी.
शिवपाल यादव ने की थी आजम खान से मुलाकात
इससे पहले गाजियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के 1 नवंबर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था. आजम खान को गाजियाबाद के डासना स्थित जिला कारागार में बंद किया गया था. उनसे मुलाकात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव जिला कारागार पहुंचे थे. शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि आजम खान को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाई और वह मुसलमान है.
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क्या है आजम खान पर आरोप
आजम खान पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. ED ने खान और उनके कथित साथियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस की 58 एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. सेंट्रल एजेंसी ने उन पर पब्लिक कामों के लिए दिए गए सरकारी फंड को रामपुर में प्राइवेट जौहर यूनिवर्सिटी बनाने में लगाने का आरोप लगाया. सेंट्रल एजेंसी ने 28 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की जमीन और बिल्डिंग्स अटैच की, जिनकी अनुमानित मार्केट वैल्यू 1,170 करोड़ रुपये है.
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