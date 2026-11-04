गाजियाबाद: नालियों में बहने वाला गोबर अब जलाएगा उद्योगों की भट्ठियां, पर्यावरण बचाने में पति-पत्नी की यूनिक पहल
गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट आने वाले समय में गाजियाबाद की सफाई व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : November 4, 2026 at 4:33 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: देशभर में पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. कई संगठन और लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. गाजियाबाद के एक दंपति भी पर्यावरण की रक्षा के इन प्रयासों में शामिल हो गए हैं. पति-पत्नी सत्यम श्रीवास्तव और अनन्या श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की है. शहर में गोबर के निस्तारण की समस्या को देखते हुए सत्यम और अनन्या ने इसे अवसर में बदलने का फैसला किया.
पति-पत्नी का प्रयास है कि गोबर से ऐसा उत्पाद तैयार किया जाए, जो पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ उद्योगों की जरूरत को पूरा कर सके. इसी सोच के साथ सत्यम और अनन्या ने गाजियाबाद नगर निगम के सहयोग से गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की है. गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट गौशालाओं और डेरियों से गोबर एकत्रित कर उसे प्रोसेस कर बायोफ्यूल तैयार किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस पहल से एक तरफ शहर को गोबर की गंदगी से निजात दिलाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ कोयले और लकड़ी के विकल्प के रूप में ईंधन तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है.
UP का पहला गोबर प्रोसेसिंग प्लांट: इस पहल से अब सड़कों नालियों और खुले स्थानों पर फेंका जाने वाला गोबर अब बेकार नहीं जाएगा बल्कि इससे बायोफ्यूल तैयार होगा. इस पहल के पीछे पति-पत्नी सत्यम श्रीवास्तव और अन्य श्रीवास्तव की सोच है. दोनों ने पर्यावरण संरक्षण को अपने काम का आधार बनाते हुए गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की है. खास बात यह है कि परियोजना में गाजियाबाद नगर निगम अहम भूमिका निभा रहा है. नगर निगम ने प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है. जबकि प्लांट का सिविल वर्क और मशीनरी स्थापित करने की जिम्मेदारी सत्यम और अनन्या ने संभाली है. गोबर प्रोसेसिंग प्लांट में गोबर को सुखाया जाता है और फिर पाउडर के रूप में तैयार किया जाता है. आगे इस बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
पर्यावरण संरक्षण के लिए शुरू किया काम: सत्यम श्रीवास्तव बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत से ही तय कर लिया था कि ऐसा काम करना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया जा सके. वह किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं जिसका सीधा संबंध पर्यावरण से हो और जिसका लाभ बड़े स्तर पर लोगों को मिल सके. इसी दौरान उनका ध्यान लगातार गोबर के निश्चरण की समस्या की ओर गया. शहर में बड़ी संख्या में डेयरियां और गौशालाएं संचालित होती हैं. इनके अलावा घरों में बड़ी संख्या में लोग गाय और भैंस पालते हैं. इन सभी स्थानों पर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में गोबर निकलता है. ग्रामीण क्षेत्रों में जहां गोबर का इस्तेमाल खाद और अन्य घरेलू जरूरत में होता है तो वहीं शहरी क्षेत्र में इसके निस्तारण की समस्या गंभीर हो जाती है.
पर्यावरण प्रेमी सत्यम बताते हैं, उन्होंने इस समस्या को केवल गंदगी के रूप में देखने के बजे यह समझने की कोशिश की, क्या गोबर को किसी उपयोगी उत्पादन में बदला जा सकता है. इसी के लिए उन्होंने काफी रिसर्च की अलग-अलग तकनीक और गोबर के इस्तेमाल की संभावनाओं को समझने के बाद गोबर प्रोसेसिंग प्लांट लगाने की योजना बनाई. इसके बाद नगर निगम के सहयोग से परियोजना परियोजना को जमीन पर उतारने का काम शुरू हुआ. सत्यम और अनन्या ने मिलकर प्लांट का खाका तैयार किया और मशीनरी स्थापित की.
गौशालाओं और डेरी से पहुंच रहा गोबर: प्लांट के संचालन के लिए सबसे जरूरी काम गोबर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करना है, इसके लिए अलग-अलग गौशालाओं और डेरियों से गोबर एकत्रित कर प्लांट तक पहुंचा जा रहा है. सत्यम बताते हैं कि गोबर को गौशालाओं और डेरी से प्लांट तक लाने में होने वाला ट्रांसपोर्ट का खर्च भी उनके द्वारा ही उठाया जाता है. इससे डेरी और गौशाला संचालकों को गोबर के निस्तारण के लिए अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती है. फिलहाल शुरुआत में प्रतिदिन 200 टन गोबर एकत्रित किया जा रहा है.
कैसे तैयार होता है बायोफ्यूल: प्लांट में गोबर के पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे एक बड़े पिट में इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद गोबर में पानी मिलाकर एक समान मिश्रण तैयार किया जाता है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य गोबर को मशीन तक पहुंचने योग्य बनाना होता है. पेट में तैयार किए गए मिश्रण को पाइपलाइन के माध्यम से आगे प्रोसेसिंग मशीन तक भेजा जाता है. मशीन में पहुंचने के बाद गीले गोबर को सुखाने की प्रक्रिया शुरू होती है. इसके लिए विशेष मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है. मशीन में गोबर से नमी निकालकर उसे सूखे पदार्थ में बदला जाता है. प्रोसेसिंग के बाद गोबर पाउडर के रूप में तैयार हो जाता है. हालांकि, मशीन से निकलने के बाद भी इसमें कुछ समय तक धूप में रखा जाता है, ताकि बची हुई नमी पूरी तरह से समाप्त हो सके. इसके बाद उत्पाद को बायोफ्यूल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को भेजा जाता है.
200 टन गोबर से तैयार हो रहा बायोफ्यूल: सत्यम श्रीवास्तव बताते हैं कि करीब 200 टन गोबर को प्रोसेस करने पर लगभग 100 टन बायोफ्यूल तैयार किया जा रहा है, यानी बड़ी मात्रा में निकलने वाले गोबर को उपयोगी ईंधन के रूप में बदला जा रहा है. प्लांट की क्षमता तकरीबन 300 टन गोबर प्रोसेस करने की है. आने वाले समय में कलेक्शन व्यवस्था मजबूत होने पर इसकी क्षमता का अधिक इस्तेमाल हो सकेगा. शहर की विभिन्न गौशालाओं और डेरी का परियोजनाओं से जोड़ने पर काम किया जा रहा है.
कोयले और लकड़ी का विकल्प बनेगा गोबर: कोयले और लकड़ी को जलाने पर प्रदूषण होता है और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन चुका है. गोबर से तैयार बायोफ्यूल का इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों में किया जा सकता है. सत्यम बताते हैं कि खासकर बॉयलर और फर्नेस में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, वर्तमान में कई उद्योगों में हीट पैदा करने और मशीनों को संचालित करने के लिए कोयल और लकड़ी का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में गोबर से तैयार बायोफ्यूल उपयोगी साबित हो सकता है.
लिक्विड वेस्ट का होगा इस्तेमाल: गोबर प्रोसेसिंग प्लांट की खासियत यह भी है कि इसमें केवल ड्राइ बायोफ्यूल ही नहीं बनता है बल्कि प्रोसेसिंग के दौरान निकलने वाले तरल पदार्थ को भी उपयोगी बनाया जाता है. मशीन में गोबर को सुखाने के दौरान जो पानी बाहर निकलता है. उसे एकत्रित किया जाता है. सत्यम के मुताबिक इस लिक्विड वेस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में खेतों में किया जा सकता है. इससे फसलों को पोषक तत्व मिलते हैं.
नगर निगम के लिए बड़ी चुनौती है गोबर का निस्तारण: गाजियाबाद नगर निगम की महापौर सुनीता दयाल के मुताबिक शहर में गोबर का निस्तारण निगम के सामने लंबे समय से बड़ी चुनौती रहा है. शहर में संचालित डेरी के अलावा घरों में गाय और भैंस पालने वाले लोग भी बड़ी मात्रा में गोबर फेंक देते हैं. जिससे कि गोबर नालों में पहुंचता है और नालों को चोक कर देता है. नगर निगम की ओर से ऐसे डेरी संचालकों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई भी की जाती रही है, जो गोबर को नालियों में बहते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर फेंकते हैं.
हो सकेगा स्थाई समाधान: महापौर का कहना है कि गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट शुरू होने से इस समस्या का समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहा है. अब गोबर को कचरे के रूप में फेंकने के बजाय प्लांट तक पहुंचा जा सकेगा. नगर निगम की योजना है किस जिले की सभी डेरी चालकों को इस व्यवस्था से जोड़ा जाए. इसके लिए उन्हें पत्र भेजकर प्लांट में गोबर उपलब्ध कराने की अपील की जाएगी.
ट्रिपल पी मॉडल पर तैयार हुआ प्रोजेक्ट: नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के मुताबिक, गाजियाबाद नगर निगम की ओर से ट्रिपल पी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कराया गया है. इस परियोजना में नगर निगम और निजी क्षेत्र की भागीदारी तय की गई है. नगर निगम ने सेटअप स्थापित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है इसके अलावा गोबर की उपलब्धता सुनिश्चित करने और कलेक्शन व्यवस्था विकसित करने की में भी निगम की भूमिका है. वहीं, निजी भागीदार की ओर से प्लांट का सिविल वर्क मशीनरी और प्रोसेसिंग से जुड़ा पूरा सेटअप तैयार किया गया है.
गोबर कलेक्शन सिस्टम विकसित करने की तैयारी: नगर निगम गोबर कलेक्शन सिस्टम विकसित करने पर अब काम कर रहा है ताकि कोई भी डेरी संचालक या गौशाला संचालक गोबर को सड़कों या नालों में ना फेक और सीधा गोबर प्रोसेसिंग प्लांट पहुंच सके आने वाले समय में नगर निगम द्वारा डेरी संचालक को और गौशाला संचालकों के साथ बैठक कर इस व्यवस्था को विकसित करने का काम किया जाएगा. अक्सर देखा जाता है कि डेयरी संचालक हाई प्रेशर पानी के माध्यम से गोबर को नालियों में बहा देते हैं, जिससे की भारी मात्रा में पानी की बर्बादी भी होती है. अब यदि गौशाला संचालक गोबर को प्रोसेसिंग प्लांट भेजते हैं तो गोबर को नालों में नहीं बहाना पड़ेगा और भारी मात्रा में जल संरक्षण भी संभव हो सकेगा.
गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट आने वाले समय में गाजियाबाद की सफाई व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. हालांकि, प्रोजेक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शहर की कितनी गौशालाएं और डेरी कलेक्शन सिस्टम के माध्यम से इस प्लांट से जुड़ती हैं और कितनी क्षमता के साथ नियमित तौर पर गोबर कलेक्शन हो पाता है. यदि नगर निगम और निजी भागीदार मिलकर इस व्यवस्था को मजबूत ढंग से आगे बढ़ते हैं तो नालियों में बहने वाला और सड़कों पर फेक जाने वाला गोबर उद्योगों के लिए ईंधन बन सकेगा.
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