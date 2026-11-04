ETV Bharat / bharat

गाजियाबाद: नालियों में बहने वाला गोबर अब जलाएगा उद्योगों की भट्ठियां, पर्यावरण बचाने में पति-पत्नी की यूनिक पहल

UP का पहला गोबर प्रोसेसिंग प्लांट ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: देशभर में पर्यावरण की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं. कई संगठन और लोग अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं. गाजियाबाद के एक दंपति भी पर्यावरण की रक्षा के इन प्रयासों में शामिल हो गए हैं. पति-पत्नी सत्यम श्रीवास्तव और अनन्या श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की है. शहर में गोबर के निस्तारण की समस्या को देखते हुए सत्यम और अनन्या ने इसे अवसर में बदलने का फैसला किया.

पति-पत्नी का प्रयास है कि गोबर से ऐसा उत्पाद तैयार किया जाए, जो पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ उद्योगों की जरूरत को पूरा कर सके. इसी सोच के साथ सत्यम और अनन्या ने गाजियाबाद नगर निगम के सहयोग से गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट की शुरुआत की है. गोबर ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट गौशालाओं और डेरियों से गोबर एकत्रित कर उसे प्रोसेस कर बायोफ्यूल तैयार किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस पहल से एक तरफ शहर को गोबर की गंदगी से निजात दिलाने की कोशिश है तो दूसरी तरफ कोयले और लकड़ी के विकल्प के रूप में ईंधन तैयार करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है.