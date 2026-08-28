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गाज़ियाबाद: 100 साल पुराना गुरुकुल संस्कृत का प्रतीक, जहां संस्कृत के साथ-साथ नई शिक्षा पर भी दिया जाता है जोर

गुरुकुल की सबसे बड़ी खासियत है कि यहां परंपरा को समय के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है. देखिए संवाददाता शहजाद आबिद की रिपोर्ट

गाजियाबाद में 100 साल पुराना गुरुकुल
गाजियाबाद में 100 साल पुराना गुरुकुल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2026 at 6:47 AM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: विश्व संस्कृत दिवस इस वर्ष 28 अगस्त को मनाया जाएगा. इस दिवस का मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार, संरक्षण और इसके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है. इसी कड़ी में गाजियाबाद का दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान यानी एक ऐसा गुरुकुल जहां भारतीय शिक्षा परंपरा की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है, जहां अतीत और वर्तमान साथ-साथ चल रहे हैं. कभी पेड़ के नीचे संचालित होने वाला यह गुरुकुल आज के बदलते समय की जरूरत के अनुसार अपने छात्रों को तैयार कर रहा है. यहां चारों वेद, संस्कृति और व्याकरण की शिक्षा तो दी ही जाती है साथ ही मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस जैसे विषयों पर भी बराबर फॉक्स रहता है.

छात्रों के लिए गुरुकुल ही स्कूल और घर

दूधेश्वर वेद विद्यालय संस्थान के सचिव आचार्य लक्ष्मीकांत बताते हैं कि वर्तमान में गुरुकुल में 72 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं. इन छात्रों के लिए गुरुकुल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि उनके घर भी है. परिसर में छात्रों के रहने और खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है. छात्र एक निश्चित दिनचर्या के तहत शिक्षा प्राप्त करते हैं और सुबह से लेकर रात तक उनका समय अध्ययन, धार्मिक गतिविधियों के बीच रहता है.

गुरुकुल में संस्कृत का शिक्षण ग्रहण करते छात्र (ETV Bharat)

आचार्य लक्ष्मीकांत के मुताबिक, गुरुकुल में मुख्य रूप से संस्कृत की शिक्षा दी जाती है. चारों वेदों और संस्कृत व्याकरण का अध्ययन यहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, लेकिन बदलते दौर को देखते हुए संस्थान ने विभिन्न विषयों को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है. छात्रों को यहां संस्कृत के साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दी जा रही है.

गाज़ियाबाद के गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करते हुए
गाज़ियाबाद के गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई करते हुए (ETV Bharat)

कभी पेड़ के नीचे चलता था गुरुकुल

दूधेश्वर नाथ मठ मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है. आचार्य लक्ष्मीकांत बताते हैं कि गुरुकुल साल 2001 में औपचारिक रूप से पंजीकृत हुआ था. हालांकि, उनके अनुसार यहां शिक्षा परंपरा 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी बताई जाती है. यहां पहले पेड़ के नीचे बैठकर छात्रों को शिक्षा दी जाती थी. समय के साथ गुरुकुल की व्यवस्था में बदलाव आया. अब यहां छात्रों के रहने, खाने और पढ़ाई की व्यवस्था है. शिक्षा का स्वरूप भी बदला है. पारंपरिक विषयों के साथ अन्य विषयों को भी शामिल किया गया है, लेकिन सांस्कृतिक और वैदिक शिक्षा आज भी गुरुकुल की मूल पहचान बनी हुई है.

एक नजर में दुधेश्वरनाथ गुरुकुल
एक नजर में दुधेश्वरनाथ गुरुकुल (ETV Bharat)

सात साल का होता है कोर्स

गुरुकुल में पढ़ाई का पूरा कोर्स 7 साल का है. आचार्य लक्ष्मीकांत के मुताबिक छात्र आमतौर पर 10 से 11 साल की उम्र में यहां प्रवेश लेते हैं. जिसके बाद वह निर्धारित 7 वर्षीय पाठ्यक्रम के तहत शिक्षा ग्रहण करते हैं. कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है. गुरुकुल प्रबंधन उन्हें उच्च शिक्षा के विकल्प और आगे की दिशा को लेकर भी सहयोग करता है. सात साल की शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य शिक्षण संस्थाओं का रुख करते हैं.

गाज़ियाबाद का गुरुकुल
गाज़ियाबाद का गुरुकुल (ETV Bharat)

देश विदेश से आते हैं छात्र

गुरुकुल में छात्रों की सीमित संख्या रखी गई है. यही वजह है कि यहां देश और विदेश से अभिभावक अपने बच्चों को अध्ययन करने के लिए भेजते हैं. खास बात यह है कि विद्यालय में देश के विभिन्न हिस्सों के छात्र जहां एक तरफ अध्ययन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ नेपाल से भी आकर छात्र यहां शिक्षा ले रहे हैं. हालांकि, फिलहाल अभी कोई भी छात्र मूल रूप से गाजियाबाद का गुरुकुल में नहीं है.

100 साल पुराने गुरुकुल के बारे में जानकारी
100 साल पुराने गुरुकुल के बारे में जानकारी (ETV Bharat)

विदेश तक पहुंचे यहां के छात्र

आचार्य लक्ष्मीकांत बताते हैं कि गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद छात्रों को आगे की शिक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है. यहां से पढ़ाई पूरी कर चुके गई छात्रा भारत और विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. संस्थान के मुताबिक, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई छात्र अमेरिका, कनाडा और सिंगापुर समेत विभिन्न देशों में मंदिरों में बतौर आचार्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

विश्व संस्कृत दिवस पर जब संस्कृत भाषा और उसके संरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है तब गाजियाबाद का ये गुरुकुल एक अलग उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है. यहां संस्कृत केवल किताबों में पढ़ाए जाने वाला विषय नहीं, बल्कि छात्रों की पूरी दिनचर्या और शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है. गुरुकुल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहां परंपरा को समय के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है.

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