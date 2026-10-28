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गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बावरिया बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल

इनामी बावरिया बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी ढे ( Photo Credit; ETV Bharat )

गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्यवाही में कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान बदमाश की मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि दो पुलिस अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी है.

पुलिस के मुताबिक, बदमाश के दो साथी मौके से फरार हो गए. जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है.

पुलिस के मुताबिक, 28 अक्टूबर को प्रभारी अपराध शाखा गाजियाबाद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धर्मेद्र उर्फ टिड्डी अपने साथियों के साथ निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंग नहर पटरी के रास्ते मेरठ की ओर जाने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपराध शाखा की टीम ने गंग नहर पटरी पर मेरठ जाने वाले रास्ते के सामने घेराबंदी कर दी. पुलिसकर्मी घायल (ETV Bharat) शाम करीब 6:00 बजे गाजियाबाद की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी. बाइक पर तीन लोग सवार थे. पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन बदमाश रुकने के बजाय बाइक मोड़कर गंग नहर पटरी पर मेरठ की ओर भागने लगे. अपराध शाखा की टीम ने उनका पीछा किया. कुछ दूर आगे जाकर बदमाशों ने बाइक को कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया. तेज रफ्तार के कारण बाइक फिसल गई और बदमाश बाइक समेत गिर गए. मुठभेड़ की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat) इसके बाद बदमाशों ने बाइक छोड़कर पेड़ों की आड़ ले ली और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों की गोली लगने से हेड कांस्टेबल अमित कुमार, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार और हेड कांस्टेबल हिमांशु मलिक घायल हो गए. वहीं, एक गोली प्रभारी अपराध शाखा ऑपरेशन टीम के निरीक्षक अनिल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि एक गोली हेड कांस्टेबल वरुण वीर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी. दोनों पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए. पुलिस के मुताबिक, आत्मरक्षक की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दो अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को तत्काल नजदीकी सीएचसी मुरादनगर में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां चिकित्सा को ने इस मृत घोषित कर दिया. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी के मुताबिक, पुलिस मुठभेड़ में थाना मसूरी गाजियाबाद और थाना खेकड़ा बागपत से बावरिया गिरोह का वांछित कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. धर्मेंद्र गाजियाबाद से पचास हजार और बागपत से पचास हजार रुपये का इनामी बदमाश था.