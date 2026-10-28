गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ में एक लाख का इनामी बावरिया बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल
धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पर गाजियाबाद बागपत शामली और मुजफ्फरनगर में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं.
Published : October 28, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 9:52 PM IST
गाजियाबाद: यूपी के गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार, 28 अक्टूबर 2026 को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस की जवाबी कार्यवाही में कुख्यात बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उपचार के दौरान बदमाश की मौत हो गई. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की गोली लगने से तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि दो पुलिस अधिकारियों की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोलियां लगी है.
पुलिस के मुताबिक, बदमाश के दो साथी मौके से फरार हो गए. जिनकी तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई है.
#WATCH गाजियाबाद(उत्तर प्रदेश): बावरिया गिरोह का बदमाश धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2026
(सोर्स: क्राइम ब्रांच, गाजियाबाद) pic.twitter.com/RjOrwu42G3
पुलिस के मुताबिक, 28 अक्टूबर को प्रभारी अपराध शाखा गाजियाबाद को मुखबिर से सूचना मिली थी कि धर्मेद्र उर्फ टिड्डी अपने साथियों के साथ निवाड़ी थाना क्षेत्र में गंग नहर पटरी के रास्ते मेरठ की ओर जाने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए अपराध शाखा की टीम ने गंग नहर पटरी पर मेरठ जाने वाले रास्ते के सामने घेराबंदी कर दी.
शाम करीब 6:00 बजे गाजियाबाद की ओर से एक बाइक आती दिखाई दी. बाइक पर तीन लोग सवार थे. पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन बदमाश रुकने के बजाय बाइक मोड़कर गंग नहर पटरी पर मेरठ की ओर भागने लगे. अपराध शाखा की टीम ने उनका पीछा किया. कुछ दूर आगे जाकर बदमाशों ने बाइक को कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया. तेज रफ्तार के कारण बाइक फिसल गई और बदमाश बाइक समेत गिर गए.
इसके बाद बदमाशों ने बाइक छोड़कर पेड़ों की आड़ ले ली और पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी. बदमाशों की गोली लगने से हेड कांस्टेबल अमित कुमार, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार और हेड कांस्टेबल हिमांशु मलिक घायल हो गए. वहीं, एक गोली प्रभारी अपराध शाखा ऑपरेशन टीम के निरीक्षक अनिल कुमार की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जबकि एक गोली हेड कांस्टेबल वरुण वीर सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी. दोनों पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए.
पुलिस के मुताबिक, आत्मरक्षक की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि दो अन्य बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. घायल बदमाश और पुलिसकर्मियों को तत्काल नजदीकी सीएचसी मुरादनगर में भर्ती कराया गया. प्राथमिक उपचार के बाद घायल बदमाश को जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां चिकित्सा को ने इस मृत घोषित कर दिया.
अतिरिक्त पुलिस आयुक्त केशव कुमार चौधरी के मुताबिक, पुलिस मुठभेड़ में थाना मसूरी गाजियाबाद और थाना खेकड़ा बागपत से बावरिया गिरोह का वांछित कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. धर्मेंद्र गाजियाबाद से पचास हजार और बागपत से पचास हजार रुपये का इनामी बदमाश था.
मिली जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पर गाजियाबाद बागपत शामली और मुजफ्फरनगर में कुल 17 मुकदमे दर्ज हैं.
मिली जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भुरावली का रहने वाला था. टिड्डी गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र स्थित निठौरा रोड पर भी रह चुका है. धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी का नाम बागपत जिले के खेकड़ा थाना क्षेत्र में हुई चोरी की दो घटनाओं की विवेचना के दौरान भी सामने आया था.
पहली घटना 8 नवंबर 2024 की है. जब उत्तर प्रदेश के बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र में रात के समय एक घर में घुसकर चोरी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी का नाम प्रकाश में आया था. इसके बाद 27 जून 2025 को खेकड़ा क्षेत्र में ही घर में घुसकर चोरी की दूसरी घटना हुई. इस मामले में भी जांच के दौरान धर्मेंद्र की संलिप्त सामने आई थी.
इसके अलावा 29 जून 2025 को गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में घर में लूट के इलादे से घुसकर मारपीट और चाकू से जानलेवा हमला करने की घटना हुई थी. इस मामले में भी पुलिस की जांच के दौरान धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी का नाम सामने आया था. लगातार आपराधिक घटनाओं में नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए थे.
पुलिस के मुताबिक, मेरठ रेंज के डीआईजी की ओर से धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी की गिरफ्तारी पर पचास हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. वहीं, गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) की ओर से भी टिड्डी की गिरफ्तारी पर ₹50000 का पुरस्कार घोषित किया गया था.
साल 2019 में भी घोषित हुआ था इनाम
धर्मेंद्र उर्फ टिड्डी पर साल 2019 में भी पुलिस ने शिकंजा कसा था. उस समय शामली जिले की पुलिस ने टिड्डी की गिरफ्तारी पर 15000 रुपए और गाजियाबाद पुलिस ने ₹25000 का इनाम घोषित किया था. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, साल 2019 में टिड्डी को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया था. तब धर्मेंद्र और टिड्डी के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली लगी थी.
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