चंपाई के लिए परीक्षा से कम नहीं घाटशिला उपचुनाव, उनकी राजनीतिक पारी समाप्ति की ओर इशारा क्यों कर रहा सत्तारूढ़ दल!

घाटशिला उपचुनाव को लेकर झामुमो और कांग्रेस, बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जगह पूर्व सीएम चंपाई सोरेन पर हमलावर हैं.

former CM Champai Soren
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 2, 2025 at 5:45 PM IST

3 Min Read
रांची: झारखंड में घाटशिला सीट पर उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. इसके साथ ही घाटशिला उपचुनाव, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंंत्री चंपाई सोरेन के लिए किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. क्योंकि सत्तारूढ़ दल इस उपचुनाव को बीजेपी नेता चंपाई सोरेन की राजनीतिक पारी समाप्ति की तरह देख रहा है.

झामुमो ने चंपाई सोरेन को बताया विश्वासघाती

जैसे-जैसे घाटशिला उपचुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं वैसे-वैसे सत्तारूढ़ झामुमो और उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के निशाने पर उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन की जगह उनके पिता, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आते जा रहे हैं. झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता ने तो उन्हें विश्वासघाती बताते हुए घोषणा कर दी है कि 14 नवंबर को मतगणना के दिन बेटे और बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की हार होते ही चंपाई सोरेन का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाएगा.

झामुमो, कांग्रेस और भाजपा नेता के बयान (Etv bharat)

'चंपाई सोरेन के बेटे की होगी करारी हार'

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि जिस पार्टी और नेता ने उन्हें राज्य की सबसे बड़े पद पर बैठाया और मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की बागडोर चंपाई सोरेन के हाथों में सौंपी थी, उसी शख्स ने उनकी पार्टी और हेमंत सोरेन से विश्वासघात करके बीजेपी में चले गए. मनोज पांडेय ने कहा कि राज्य की जनता, खासकर आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और पिछड़ा समाज उस विश्वासघात को भूला नहीं है. घाटशिला की जनता चंपाई सोरेन के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन को करारी हार देकर चंपाई सोरेन के विश्वासघात का बदला लेगी.

'बीजेपी में जाते ही चंपाई सोरेन की हो गई थी राजनीति पारी समाप्त'

झामुमो नेता के सुर में सुर मिलाते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता कमल ठाकुर ने बताया कि जिस दिन चंपाई सोरेन, बीजेपी में शामिल हुए थे, उसी दिन से उनके राजनीतिक जीवन पर ग्रहण लग गया था.

'आदिवासी नेताओं को अपमानित करती है कांग्रेस-झामुमो'

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बचाव करते हुए बीजेपी प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि एक आदिवासी और उसके बेटे को अपमानित करने का कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, जब चंपाई सीएम थे, तब भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सभा में चंपाई सोरेन का मंच पर अपमान हुआ था. इसलिए घाटशिला की जनता इसका हिसाब जरूर लेगी.

घाटशिला उपचुनाव में 11 नवंबर को डाले जाएंगे वोट

झारखंड के शिक्षा मंत्री रहे झामुमो नेता रामदास सोरेन की आकस्मिक निधन से खाली हुई घाटशिला सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे. वैसे तो इस सीट पर कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं लेकिन यह माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन और बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के बीच ही होगा.

RANCHI
CHAMPAI SOREN FUTURE WITH BJP
बीजेपी प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन
CHAMPAI SOREN POLITICAL FUTURE
GHATSILA BY ELECTION 2025

