घाटशिला उपचुनावः किसके सिर सजेगा ताज, आज आएगा सामने, कड़ी सुरक्षा के बीच काउंटिंग

घाटशिला उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे. कुल 13 प्रत्याशियों की किस्मत है दांव पर.

GHATSHILA BY ELECTION
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 14, 2025 at 6:43 AM IST

2 Min Read
जमशेदपुरः आज पता चल जाएगा का घाटशिला का नया विधायक कौन होगा. कड़ी सुरक्षा के बीच वोटों की गिनती होगी. कुल 13 प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी है. मतगणना को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं.

मतगणना जमशेदपुर के को-ऑपरेटिव कॉलेज में होगी. प्रशासन ने इसे मतगणना स्थल बनाया है. कुल 15 टेबल पर मतों की गिनती होगी. इन 15 टेबलों पर 20 राउंड में काउंटिंग होगी. मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी.

मतगणना स्थल पर त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है. 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इन कैमरों के जरिए काउंटिंग पर नजर रखी जाएगी. मतगणना स्थल पर अनाधिकृत लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे.

हर टेबल पर एक मतगणना वीक्षक, एक सहायक और एक ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है. पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी. उसके बाद वीवीपैट पर्चियों की काउंटिंग की जाएगी.

बता दें कि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव की वोटिंग हुई थी. जिसके लिए 3सौ पोलिंग बूथ बनाए गए थे. उपचुनाव में कुल 74.63 फीसदी वोटिंग हुई थी. महिलाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया था.

बता दें कि घाटशिला की जंग में कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें एक महिला प्रत्याशी भी हैं. हालांकि माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और जेएमएम के बीच ही है. बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन प्रत्याशी हैं, जबकि जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन हैं. दोनों प्रत्याशियों ने जीत का दावा किया है.

