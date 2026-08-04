उत्तराखडं: कॉर्बेट में संकटग्रस्त घड़ियालों को बचाने का मिशन, WII के साथ बड़ा रिसर्च जारी
घड़ियालों पर भारतीय वन्यजीव संस्थान और भारत सरकार के सहयोग से शुरू हुई शोध परियोजना अगले ढाई वर्षों तक चलेगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 4, 2026 at 12:13 PM IST
रामनगर (उत्तराखडं): कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अब सिर्फ बाघों के संरक्षण पर ही नहीं, बल्कि संकटग्रस्त घड़ियालों के वैज्ञानिक संरक्षण पर भी बड़ा अभियान जारी है. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) और भारत सरकार के सहयोग से शुरू हुई यह शोध परियोजना अगले ढाई वर्षों तक चलेगी. जिसके जरिए घड़ियालों के आवास, आबादी और नेस्टिंग साइट्स का गहन अध्ययन किया जाएगा.
विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए देश-दुनिया में जाना जाता है,यहां बाघों के साथ-साथ तेंदुआ, एशियाई हाथी, भालू, हिरणों की कई प्रजातियां, 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और अनेक दुर्लभ वन्यजीव पाए जाते हैं. अब कॉर्बेट में संकटग्रस्त (Critically Endangered) घड़ियालों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध परियोजना की शुरुआत की गई है.
भारत सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के सहयोग से यह विशेष अध्ययन शुरू किया गया है. इस परियोजना का उद्देश्य घड़ियालों के प्राकृतिक आवास की मैपिंग, उनकी वास्तविक आबादी का आकलन और नेस्टिंग साइट्स का वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, ताकि भविष्य में उनके संरक्षण के लिए प्रभावी रणनीति तैयार की जा सके.
-डॉ. साकेत बडोला, डायरेक्टर, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि शोध के दौरान यह भी अध्ययन किया जाएगा कि घड़ियाल किन स्थानों पर अंडे देते हैं, उन नेस्टिंग साइट्स पर क्या खतरे मौजूद हैं और उनके संरक्षण के लिए किन उपायों की आवश्यकता है. इससे घड़ियालों के प्रजनन और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी. डॉ. बडोला के अनुसार हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में करीब 150 से 200 घड़ियाल दर्ज किए गए हैं. जिनमें नर, मादा और बच्चे सभी शामिल हैं. वहीं उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कॉर्बेट क्षेत्र में 197 मगरमच्छ, 183 घड़ियाल और 161 ओटर्स भी मौजूद हैं, जो यहां की समृद्ध जलीय जैव विविधता को दर्शाते हैं.
उन्होंने बताया कि इस परियोजना के तहत मानसून से पहले पहला सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है, जबकि दूसरा सर्वे बारिश समाप्त होने के बाद किया जाएगा. यह शोध करीब दो से ढाई वर्षों तक चलेगा और इसके निष्कर्ष देश में घड़ियाल संरक्षण की भविष्य की योजनाओं के लिए आधार बनेंगे. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व क्षेत्र से होकर बहने वाली रामगंगा नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और ओटर्स जैसे दुर्लभ जलीय जीवों का महत्वपूर्ण आवास है. ऐसे में यह परियोजना केवल कॉर्बेट ही नहीं, बल्कि देशभर में जलीय जैव विविधता और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है.
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