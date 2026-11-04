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मिट्टी के घरौंदों में सहेजी जा रही लोक परंपरा, चाइनीज सजावट के बीच रांची के बाजार में देसी कला की चमक

रांचीः दीपावली का त्योहार सिर्फ दीप जलाने और घर सजाने तक सीमित नहीं है. इस पर्व से कई ऐसी लोक परंपराएं भी जुड़ी हैं, जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति का हिस्सा बनी हुई हैं. इन्हीं में एक है घरौंदा बनाने और उसकी पूजा करने की परंपरा. झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में इस परंपरा का विशेष महत्व है. हालांकि, बदलते समय के साथ घरौंदों का स्वरूप भी बदल रहा है. बाजार में चाइनीज सामान, थर्माकोल और दूसरी आधुनिक सामग्रियों से बने आकर्षक घरौंदे उपलब्ध हैं, लेकिन इनके बीच मिट्टी से बने पारंपरिक घरौंदे भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं. इस दीपावली रांची के बाजार में झारखंड के सुदूर ग्रामीण इलाकों से पहुंचे कारीगरों के मिट्टी के घरौंदे लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. इन घरौंदों में सिर्फ मिट्टी की कारीगरी नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन, स्थानीय कला और पुरानी परंपराओं की झलक भी दिखाई देती है.

मिट्टी के घरौंदे बनाने वाले कारीगरों के लिए यह सिर्फ दीपावली के कुछ दिनों का कारोबार नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही कला और आजीविका का जरिया है. कारीगर मिट्टी को आकार देकर छोटे-छोटे कमरे, दरवाजे और छत तैयार करते हैं. कहीं एक मंजिला तो कहीं कई कमरों वाले घरौंदे बाजार में उपलब्ध हैं. इन्हें रंगों और सजावटी आकृतियों से आकर्षक बनाया जाता है. इनकी खासियत यह है कि ये पूरी तरह मिट्टी से तैयार होते हैं और इनके साथ पूजा में इस्तेमाल होने वाले कुल्हिया-चुकिया जैसे छोटे बर्तन भी मिलते हैं. इन बर्तनों में खील, बताशे और मिठाइयां रखकर पूजा करने की परंपरा है. बाजार में मिलने वाले थर्माकोल और दूसरी सामग्रियों के घरौंदों से अलग मिट्टी के घरौंदे स्थानीय कारीगरों की मेहनत और पारंपरिक शिल्प को सामने लाते हैं. इनका इस्तेमाल पूजा के बाद भी लोक परंपरा की याद दिलाता है.

स्थानीय, घरौंदा विक्रेता और व्यापारी के बयान (Etv Bharat)

त्योहार के बाद घरौंदों की मांग कम हो जाती है

पारंपरिक मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले कारीगरों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने उत्पादों को बड़ा बाजार उपलब्ध कराना है. ग्रामीण इलाकों में तैयार किए गए घरौंदों को रांची जैसे शहरों तक लाने में परिवहन का खर्च उठाना पड़ता है. त्योहार के दौरान बाजार में जगह मिलना भी आसान नहीं होती. हस्तशिल्प और पारंपरिक कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से पीएम विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं. वहीं, ग्रामीण आजीविका से जुड़ी संस्थाएं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में काम करती हैं. इसके बावजूद हर पारंपरिक कारीगर तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचना एक चुनौती है. खासकर ऐसे छोटे कारीगर, जो सालभर सीमित संसाधनों में मिट्टी के सामान तैयार करते हैं, उन्हें नियमित बाजार, उचित प्रशिक्षण और आर्थिक सहयोग की जरूरत है. दीपावली जैसे अवसर उनके लिए कमाई का बड़ा मौका होते हैं, लेकिन त्योहार के बाद इन उत्पादों की मांग कम हो जाती है.

दीपावली पर घरौंदे की परंपरा (Etv Bharat)

चमक-दमक के बीच मिट्टी के घरौंदों की मांग

रांची के बाजारों में इस बार घरौंदों की कई किस्में मौजूद हैं. चाइनीज सजावटी सामान और थर्माकोल से बने घरौंदे अपने रंग-रूप और आकर्षक डिजाइन के कारण खरीदारों को लुभाते हैं. वहीं, मिट्टी के घरौंदे खरीदने वालों के लिए इनका पारंपरिक स्वरूप सबसे बड़ी खासियत है. खासकर वे परिवार, जो बचपन से घरौंदा बनाने और उसकी पूजा करने की परंपरा निभाते आए हैं, मिट्टी के घरौंदों को प्राथमिकता देते हैं. हालांकि, किस तरह के घरौंदे की बिक्री ज्यादा हो रही है, यह बाजार की मांग और खरीदारों की पसंद पर निर्भर करता है. एक तरफ आधुनिक सजावट का आकर्षण है तो दूसरी तरफ स्थानीय कारीगरों की बनाई चीजों को अपनाने की इच्छा. ऐसे में मिट्टी के घरौंदों की खरीदारी स्थानीय कारीगरों की आजीविका को भी सहारा देती है. यह बाजार के जरिए अपनी परंपरा और स्थानीय हुनर को बचाए रखने का एक प्रयास भी है.

अलग- अलग राज्यों में घरौंदे की अलग-अलग परंपराएं (Etv Bharat)

घरौंदा सिर्फ खिलौना नहीं, सुख-समृद्धि का प्रतीक

दीपावली पर घरौंदा बनाने के पीछे धार्मिक और पारिवारिक मान्यताएं जुड़ी हैं. ऐसी मान्यता है कि दीपावली की रात माता लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए घरौंदा सजाया जाता है. इसे सुख, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है. घरौंदे में छोटे-छोटे कमरे बनाकर उनमें कुल्हिया-चुकिया, खील, बताशे और मिठाइयां रखी जाती हैं. घर की बेटियां विशेष रूप से इसे सजाती हैं और पूजा करती हैं. इस परंपरा में बेटियों की भागीदारी को घर की खुशहाली और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. वहीं, लोकमान्यता में भगवान श्रीराम के 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने की खुशी और दीप जलाकर स्वागत करने की परंपरा को भी दीपावली से जोड़ा जाता है.