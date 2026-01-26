हरियाणा के इस गांव में घरों के बाहर लगी बेटियों की नेमप्लेट, 'यहां की छोरी-छोरों त कम कोणी'
हरियाणा में घनी खेड़ा गांव अंबाला में पंचायत ने सकारात्मक सोच और महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सराहनीय शुरुआत की है.
Published : January 26, 2026 at 5:10 PM IST
अंबाला: अक्सर कहा जाता है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता. ससुराल में वो पराए घर से आई कहलाई जाती हैं और मायके में पराए घर का धन. लेकिन हरियाणा के अंबाला में अब से ये कहावत फिर नहीं दोहराई जाएगी. क्योंकि अंबाला के घनी खेड़ा गांव से इस सोच के बदलाव की शुरुआत हो चुकी है. जी हां, यहां बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है. दरअसल, घनी खेड़ा गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि घर के बाहर पढ़ी-लिखी बेटी-बहुओं के नाम की प्लेट लगाई जाएगी. इसी के तहत यहां घर के मुख्य द्वार पर बेटियों और महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगी है.
अब घर के बाहर बेटियों की नेम प्लेट: अक्सर देखा जाता है कि घर के बाहर घर के मुखिया की नेम प्लेट लगी होती है. ग्राम पंचायत के इस कदम से गांव की बेटियां और बहुएं काफी गर्व महसूस कर रही हैं. इतना ही नहीं, इस गांव में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है. यहां की बेटियां बेटों से ज्यादा एजुकेटेड हैं. गाम पंचायत के इस फैसले से बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है. कहना गलत नहीं होगा कि देश का शायद ये पहला गांव होगा, जहां पर बेटियों और बहुओं के नाम की प्लेट घर के बाहर लगी है.
पढ़ी-लिखी बेटियों की नेम प्लेट: सरपंच परवीन ने बताया कि "हमने 5 सदस्यों की महिला ग्राम सभा बुलाई थी. उसमें ये विचार आया कि क्यों ने एक सर्वे किया जाए कि गांव में कितनी बहू-बेटियां पढ़ी लिखी है. जिसका क्राइटेरिया हमने कम से कम ग्रेजुएशन का रखा था. सर्वे में 30 बहू-बेटियां ऐसी हैं, जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रखी है. हमारा मकसद था कि बेटियों के पढ़े लिखे होने की वजह से हम उनके घर के बाहर उनके नाम की प्लेट लगाएं और शिक्षा भी अंकित करें. जिससे बाकी लोगों को संदेश मिलेगा कि इस गली-मोहल्ले में पढ़ी-लिखी बेटियां और बहुएं रहती हैं".
गांव में बेटे नहीं बेटियों की संख्या ज्यादा: साथ ही सरपंच ने बताया कि "गांव में बेटों से ज्यादा बेटियां हैं". अन्य लोगों के लिए भी संदेश दिया कि "वे भी बेटियों और बहुओं की पढ़ाई को तवज्जो देने के लिए ऐसा कदम उठा सकते हैं. जिससे न केवल बेटियों को बल्कि उनके परिजनों को भी सम्मान मिल सके. अभिभावक अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कोई रोक-टोक न करें और सही दिशा में उनका मार्गदर्शन करें. इस कदम से बेटियां काफी खुश हैं और पढ़ने वाली छोटी बच्चियों को भी प्रेरणा मिली है. हमारे इस फैसले में पंचों का भी पूरा सहयोग है. सरकार की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे तो सरकार हमें लगातार सहयोग कर रही है. अगर इस मामले में भी सहयोग मिलता है, तो सरकार का बहुत आभार होगा".
बेटियों को हो रहा गर्व: वहीं, ग्रामीण बहू-बेटियां भी पंचायत के इस फैसले से काफी खुश नजर आ रही हैं. पढ़ी-लिखी बेटियां गर्व महसूस कर रही हैं. बेटियों का कहना है कि "पहली बार ऐसा हो रहा है कि घर के बाहर हमारे नाम की प्लेट लगी है. न आज से पहले कभी ऐसा सुना था और न देखा है. पंचायत का यह फैसला काफी सराहनीय है. हमारे अंदर जिंदगी की परेशानियों को हल करने के लिए पढ़ाई से ही आत्मविश्वास आता है. शिक्षा सर्वोपरि है. अच्छी सोसायटी का निर्माण करने के लिए शिक्षित होना बेहद जरूरी है. आज लड़कियां हर फील्ड में आगे है. इसलिए सभी अभिभावकों को अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए और पढ़ाई के मामले में कोई रोक-टोक नहीं करनी चाहिए".
