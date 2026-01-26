ETV Bharat / bharat

हरियाणा के इस गांव में घरों के बाहर लगी बेटियों की नेमप्लेट, 'यहां की छोरी-छोरों त कम कोणी'

अंबाला: अक्सर कहा जाता है कि बेटियों का कोई घर नहीं होता. ससुराल में वो पराए घर से आई कहलाई जाती हैं और मायके में पराए घर का धन. लेकिन हरियाणा के अंबाला में अब से ये कहावत फिर नहीं दोहराई जाएगी. क्योंकि अंबाला के घनी खेड़ा गांव से इस सोच के बदलाव की शुरुआत हो चुकी है. जी हां, यहां बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है. दरअसल, घनी खेड़ा गांव की पंचायत ने फैसला किया है कि घर के बाहर पढ़ी-लिखी बेटी-बहुओं के नाम की प्लेट लगाई जाएगी. इसी के तहत यहां घर के मुख्य द्वार पर बेटियों और महिलाओं के नाम की नेम प्लेट लगी है.

अब घर के बाहर बेटियों की नेम प्लेट: अक्सर देखा जाता है कि घर के बाहर घर के मुखिया की नेम प्लेट लगी होती है. ग्राम पंचायत के इस कदम से गांव की बेटियां और बहुएं काफी गर्व महसूस कर रही हैं. इतना ही नहीं, इस गांव में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है. यहां की बेटियां बेटों से ज्यादा एजुकेटेड हैं. गाम पंचायत के इस फैसले से बेटियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है. कहना गलत नहीं होगा कि देश का शायद ये पहला गांव होगा, जहां पर बेटियों और बहुओं के नाम की प्लेट घर के बाहर लगी है.

पढ़ी-लिखी बेटियों की नेम प्लेट: सरपंच परवीन ने बताया कि "हमने 5 सदस्यों की महिला ग्राम सभा बुलाई थी. उसमें ये विचार आया कि क्यों ने एक सर्वे किया जाए कि गांव में कितनी बहू-बेटियां पढ़ी लिखी है. जिसका क्राइटेरिया हमने कम से कम ग्रेजुएशन का रखा था. सर्वे में 30 बहू-बेटियां ऐसी हैं, जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर रखी है. हमारा मकसद था कि बेटियों के पढ़े लिखे होने की वजह से हम उनके घर के बाहर उनके नाम की प्लेट लगाएं और शिक्षा भी अंकित करें. जिससे बाकी लोगों को संदेश मिलेगा कि इस गली-मोहल्ले में पढ़ी-लिखी बेटियां और बहुएं रहती हैं".