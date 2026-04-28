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असली माता-पिता की तलाश में 47 साल बाद जर्मनी से बेंगलुरु पहुंची महिला, हाई कोर्ट से लगायी गुहार

बेंगलुरुः जर्मनी में रह रही एक 48 वर्षीय महिला ने अपनी जैविक जड़ों (biological roots) की तलाश के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इस महिला को लगभग पांच दशक पहले बेंगलुरु के एक अस्पताल से गोद लिया गया था. अदालत ने अब संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता अनीता विसेंड्ट, जो वर्तमान में जर्मनी में रहती हैं, ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका जन्म 3 मार्च 1978 को बेंगलुरु के सेंट मार्था अस्पताल में हुआ था. उनके आवेदन के अनुसार, जन्म के 23 दिन बाद 26 मार्च को उनकी मां का निधन हो गया था, जिससे उनके पिता गहरे वित्तीय संकट में आ गए थे. नवजात की देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण, उनके पिता ने कथित तौर पर बच्चे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसे अस्पताल को सौंप दिया था.

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, वह बच्ची लगभग पांच महीनों तक अस्पताल में रही. इसी दौरान वहां के कर्मचारियों ने उसका नाम अनीता रखा. बाद में उसे एक जर्मन जोड़े, लुट्ज़ जोआचिम विसेंड्ट और सिग्रिड विसेंड्ट ने कानूनी रूप से गोद ले लिया. यह गोद लेने की प्रक्रिया अस्पताल के माध्यम से औपचारिक रूप से पूरी की गई थी, जिसमें तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी ने प्रक्रिया की पुष्टि की थी. उस समय बच्ची की देखभाल करने वाले अस्पताल के कर्मचारियों ने विदाई के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे. इसके बाद बच्ची को जर्मनी ले जाया गया और उसका नाम अनीता विसेंड्ट रखा गया.

यह मामला न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने आया. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, गोद लिए गए बच्चे को वयस्क होने पर अपनी जड़ों (मूल) के बारे में जानने का अधिकार है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और अस्पताल को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

अपनी याचिका में अनीता ने कहा है कि उनकी पहचान का सवाल उन्हें दशकों से परेशान कर रहा है. उन्होंने दलील दी कि अपने जैविक माता-पिता के बारे में जानना केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि उनके आत्म-बोध से जुड़ी एक भावनात्मक आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों की खोज से उन्हें मानसिक शांति और सुकून मिलेगा.