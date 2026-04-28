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असली माता-पिता की तलाश में 47 साल बाद जर्मनी से बेंगलुरु पहुंची महिला, हाई कोर्ट से लगायी गुहार

याचिकाकर्ता जर्मनी में रहती है, उसका जन्म 3 मार्च 1978 को बेंगलुरु के सेंट मार्था अस्पताल में हुआ था.

Karnataka High Court
कर्नाटक हाईकोर्ट. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 28, 2026 at 5:47 PM IST

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बेंगलुरुः जर्मनी में रह रही एक 48 वर्षीय महिला ने अपनी जैविक जड़ों (biological roots) की तलाश के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है. इस महिला को लगभग पांच दशक पहले बेंगलुरु के एक अस्पताल से गोद लिया गया था. अदालत ने अब संबंधित अस्पताल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

याचिकाकर्ता अनीता विसेंड्ट, जो वर्तमान में जर्मनी में रहती हैं, ने अपनी याचिका में कहा है कि उनका जन्म 3 मार्च 1978 को बेंगलुरु के सेंट मार्था अस्पताल में हुआ था. उनके आवेदन के अनुसार, जन्म के 23 दिन बाद 26 मार्च को उनकी मां का निधन हो गया था, जिससे उनके पिता गहरे वित्तीय संकट में आ गए थे. नवजात की देखभाल करने में असमर्थ होने के कारण, उनके पिता ने कथित तौर पर बच्चे के बेहतर भविष्य की उम्मीद में उसे अस्पताल को सौंप दिया था.

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, वह बच्ची लगभग पांच महीनों तक अस्पताल में रही. इसी दौरान वहां के कर्मचारियों ने उसका नाम अनीता रखा. बाद में उसे एक जर्मन जोड़े, लुट्ज़ जोआचिम विसेंड्ट और सिग्रिड विसेंड्ट ने कानूनी रूप से गोद ले लिया. यह गोद लेने की प्रक्रिया अस्पताल के माध्यम से औपचारिक रूप से पूरी की गई थी, जिसमें तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी ने प्रक्रिया की पुष्टि की थी. उस समय बच्ची की देखभाल करने वाले अस्पताल के कर्मचारियों ने विदाई के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे. इसके बाद बच्ची को जर्मनी ले जाया गया और उसका नाम अनीता विसेंड्ट रखा गया.

यह मामला न्यायमूर्ति सचिन शंकर मगदुम की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने आया. पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, गोद लिए गए बच्चे को वयस्क होने पर अपनी जड़ों (मूल) के बारे में जानने का अधिकार है. अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए और अस्पताल को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.

अपनी याचिका में अनीता ने कहा है कि उनकी पहचान का सवाल उन्हें दशकों से परेशान कर रहा है. उन्होंने दलील दी कि अपने जैविक माता-पिता के बारे में जानना केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है, बल्कि उनके आत्म-बोध से जुड़ी एक भावनात्मक आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अपनी जड़ों की खोज से उन्हें मानसिक शांति और सुकून मिलेगा.

याचिका में रिकॉर्ड हासिल करने के उनके प्रयासों का भी विवरण दिया गया है. साल 2024 में, वह अपने पति के साथ बेंगलुरु आईं और अस्पताल से अपनी गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों तक पहुंच देने का अनुरोध किया. जब कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने 2025 में एक कानूनी नोटिस जारी किया. हालांकि, उनका दावा है कि अस्पताल अधिकारियों ने न तो रिकॉर्ड साझा किए और न ही कोई जानकारी दी, जिसमें उनके जैविक माता-पिता द्वारा उन्हें सौंपे जाने से संबंधित दस्तावेज भी शामिल थे.

अनीता ने आगे तर्क दिया है कि उनके गोद लेने के समय, समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी थी कि वह जैविक माता-पिता की काउंसलिंग करे, उनकी सहमति की पुष्टि करे और सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखे. उन्होंने आरोप लगाया है कि इन दायित्वों के बावजूद, जानकारी साझा नहीं की जा रही है.

उन्होंने 20 अगस्त 2025 को बेंगलुरु पुलिस आयुक्त के पास भी एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया है. यह फैसला पुष्टि करता है कि गोद लिए गए व्यक्तियों को वयस्क होने के बाद अपनी जड़ों (उत्पत्ति) का पता लगाने का अधिकार है. अपनी शिकायत में, उन्होंने इस बात की जांच की मांग की है कि क्या उन्हें गोद लेने की प्रक्रिया उनके जैविक माता-पिता की पूर्ण सहमति के बिना तो नहीं हुई थी.

शिकायत के बाद, हलसुर गेट पुलिस स्टेशन ने शुरुआती जांच की. पुलिस ने बताया कि अस्पताल ने बयान दिया है कि गोद लेने के रिकॉर्ड केवल पांच साल के लिए रखे जाते हैं और उसके बाद उन्हें नष्ट कर दिया जाता है. अस्पताल का जवाब मिलने के बाद उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले पर आगे की सुनवाई किए जाने की उम्मीद है.

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