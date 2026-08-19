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जर्मनी की रहने वाली महिला के साथ इंदौर में छेड़छाड़, सीहोर का रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार

दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाली जर्मनी की महिला घूमने के लिए पहुंची इंदौर. गांधी हॉल में हुई छेड़छाड़. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

GERMAN WOMAN MOLESTED INDORE
जर्मनी की रहने वाली महिला के साथ इंदौर में छेड़छाड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 5:42 PM IST

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इंदौर: एमजी रोड थाना क्षेत्र में बुधवार को एक विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ का सनसनीखेज मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस के द्वारा प्रकरण दर्ज कर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है. उसके आपराधिक रिकार्ड को भी पुलिस के द्वारा कंगाल जा रहा है.

जर्मनी की रहने वाली महिला के साथ इंदौर में छेड़छाड़

यह मामला इंदौर के एमजी रोड थाना क्षेत्र का है. एमजी रोड थाना क्षेत्र के गांधी हॉल में जर्मनी की रहने वाली एक विदेशी महिला घूमने के लिए आई हुई थी. डीसीपी अभिषेक रंजन ने बताया, "जर्मनी की रहने वाली एक महिला दिल्ली से इंदौर घूमने पहुंची थी. यहां एमजी रोड स्थित गांधी हॉल पहुंची तो वहां पर मौजूद एक सिक्योरिटीकर्मी दीपक के द्वारा विदेशी महिला को देखकर अश्लील इशारे करने के साथ ही उसने विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया.

दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है महिला (ETV Bharat)

विदेशी महिला ने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस ने इस मामले में सिक्योरिटी गार्ड दीपक के खिलाफ छेड़छाड़ सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है."

INDORE SECURITY GUARD ARRESTED
सीहोर का रहने वाला सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार (ETV Bharat)

दिल्ली की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है महिला

इंदौर घूमने पहुंची जर्मनी की रहने वाली महिला दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले काफी दिनों से काम करती है. वह इंदौर और आसपास के शहरों को घूमने के लिए दिल्ली से यहां पहुंची थी. इसी दौरान गांधी हॉल में घूमने के दौरान उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड ने आपत्तिजनक हरकत कर दी.

पुलिस पकड़े गए आरोपी के आपराधिक रिकार्ड को भी खंगाल रही है और जिस कंपनी के लिए सिक्योरिटी का काम करता था उस कंपनी से पुलिस ने उसकी जानकारी तलब की है. यह आरोपी मूल रूप से सीहोर का रहने वाला है और पिछले काफी दिनों से इंदौर के गांधी हॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा था. पकड़े गए आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

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